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«Ждем Пугачеву»: кто пришел на похороны к Децлу. ОНЛАЙН

Похороны Децла. Онлайн-трансляция

В Москве проходит прощание с известным рэпером Децлом, умершим в возрасте 35 лет. У Центральной клинической больницы собрались родные и близкие музыканты, а также многочисленные поклонники его творчества. «Газета.Ru» следит за ходом траурной церемонии.
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Трансляция
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11:20

В день прощания с Децлом на его YouTube-канале был опубликован новый клип «Инферно», который должен был войти в новый альбом «Метемпсихоз» (древнегреч. «переселение душ»). Его новая экспериментальная работа должна была стать частью саундтрека к новому фильму, говорится в описании ролика. Релиз клипа 6 февраля был запланирован самим рэпером, который успел загрузить его тизер перед смертью.

11:17

Церемония прощания продолжается, в больницу приходят новые люди, их запускают внутрь группами.

11:13

По просьбе родных Толмацкого, камеры не пустили внутрь больницы, где проходит церемония прощания.

фотографы на прощании с Децлом
Артем Сизов/"Газета.Ru"
11:10

Александр Толмацкий, отец артиста, в своем инстаграме написал, что больше всего на свете боялся, что Кирилл не придет к нему на похороны. «Жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня может быть я действительно был плохим отцом????», — сказал он. Толмацкий старший подчеркнул, что дети являются воплощением мечты своих родителей и добавил, что гордится сыном, любовь к которому назвал безграничной.

11:08

У здания Центральной клинической больницы Москвы заметили женщину с букетом желтых цветов, похожую на жену Кирилла Толмацкого, Юлию Киселеву.

Прощание с Децлом
Артем Сизов/"Газета.Ru"
11:03

После того, как часть людей прошла внутрь, двери больницы вновь закрыли.

11:00

В здании Центральной клинической больницы Москвы началась церемония прощания с Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл.

Прощание с Децлом
Артем Сизов/"Газета.Ru".
10:57

В здании Центральной клинической больницы Москвы открыли двери и стали пускать внутрь собравшихся, чтобы проститься с Кириллом Толмацким.

10:50

Вскоре после смерти Децла интернет облетела фотография его тела на полу в гримерке. По словам сотрудников одной из ижевских ритуальных служб, когда тело музыканта выносили из клуба, один из присутствовавших при этом мужчин предлагал 10 тысяч рублей за возможность сфотографировать погрузку тела в катафалк.

10:40

По словам концертного директора, врачи приехали через пять минут после вызова, они около получаса боролись за жизнь артиста и делали ему «уколы адреналина», однако Децл умер в кресле от остановки сердца.

10:35

После смерти Децла свои соболезнования выразили многие коллеги артиста, среди которых — Баста, Егор Крид, Смоки Мо и другие. О том, как ей жаль рэпера, который умер в 35 лет, написала в своем инстаграме даже Алла Пугачева. «Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?» — написала Примадонна.

10:30

Днем ранее в СМИ сообщалось о результатах экспертизы тела музыканта на наличие наркотиков. По информации источников, знакомых с ситуацией, никаких наркотических веществ в организме Децла обнаружено не было.

10:20

Смерть Децла окружена тайной. Врачи до сих пор не смогли установить причины остановки сердца. Очевидцы сообщают, что певец не находился под воздействием наркотических веществ. Врачи также исключили инфаркт и инсульт, как возможные причины смерти.

10:10

Кирилл Толмацкий, более известный любителям музыки под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни в Ижевске. Рэпер дал концерт в в одном из клубов столицы Удмуртии. После выступления Децл почувствовал себя плохо, и в скором времени у него остановилось сердце.

10:00

Сегодня в морге Центральной клинической больницы Управделами российского президента состоится прощание с рэпером Децлом, умершим 3 февраля. Прощание начнется в 11:00.