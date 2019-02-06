«Ждем Пугачеву»: кто пришел на похороны к Децлу. ОНЛАЙН

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В день прощания с Децлом на его YouTube-канале был опубликован новый клип «Инферно», который должен был войти в новый альбом «Метемпсихоз» (древнегреч. «переселение душ»). Его новая экспериментальная работа должна была стать частью саундтрека к новому фильму, говорится в описании ролика. Релиз клипа 6 февраля был запланирован самим рэпером, который успел загрузить его тизер перед смертью.
Церемония прощания продолжается, в больницу приходят новые люди, их запускают внутрь группами.
По просьбе родных Толмацкого, камеры не пустили внутрь больницы, где проходит церемония прощания.
Александр Толмацкий, отец артиста, в своем инстаграме написал, что больше всего на свете боялся, что Кирилл не придет к нему на похороны. «Жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня может быть я действительно был плохим отцом????», — сказал он. Толмацкий старший подчеркнул, что дети являются воплощением мечты своих родителей и добавил, что гордится сыном, любовь к которому назвал безграничной.
У здания Центральной клинической больницы Москвы заметили женщину с букетом желтых цветов, похожую на жену Кирилла Толмацкого, Юлию Киселеву.
После того, как часть людей прошла внутрь, двери больницы вновь закрыли.
В здании Центральной клинической больницы Москвы началась церемония прощания с Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл.
В здании Центральной клинической больницы Москвы открыли двери и стали пускать внутрь собравшихся, чтобы проститься с Кириллом Толмацким.
Вскоре после смерти Децла интернет облетела фотография его тела на полу в гримерке. По словам сотрудников одной из ижевских ритуальных служб, когда тело музыканта выносили из клуба, один из присутствовавших при этом мужчин предлагал 10 тысяч рублей за возможность сфотографировать погрузку тела в катафалк.
По словам концертного директора, врачи приехали через пять минут после вызова, они около получаса боролись за жизнь артиста и делали ему «уколы адреналина», однако Децл умер в кресле от остановки сердца.
После смерти Децла свои соболезнования выразили многие коллеги артиста, среди которых — Баста, Егор Крид, Смоки Мо и другие. О том, как ей жаль рэпера, который умер в 35 лет, написала в своем инстаграме даже Алла Пугачева. «Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?» — написала Примадонна.
Днем ранее в СМИ сообщалось о результатах экспертизы тела музыканта на наличие наркотиков. По информации источников, знакомых с ситуацией, никаких наркотических веществ в организме Децла обнаружено не было.
Смерть Децла окружена тайной. Врачи до сих пор не смогли установить причины остановки сердца. Очевидцы сообщают, что певец не находился под воздействием наркотических веществ. Врачи также исключили инфаркт и инсульт, как возможные причины смерти.
Кирилл Толмацкий, более известный любителям музыки под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни в Ижевске. Рэпер дал концерт в в одном из клубов столицы Удмуртии. После выступления Децл почувствовал себя плохо, и в скором времени у него остановилось сердце.
Сегодня в морге Центральной клинической больницы Управделами российского президента состоится прощание с рэпером Децлом, умершим 3 февраля. Прощание начнется в 11:00.