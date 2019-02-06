«Ждем Пугачеву»: кто пришел на похороны к Децлу. ОНЛАЙН

Александр Толмацкий, отец артиста, в своем инстаграме написал, что больше всего на свете боялся, что Кирилл не придет к нему на похороны. «Жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня может быть я действительно был плохим отцом????», — сказал он. Толмацкий старший подчеркнул, что дети являются воплощением мечты своих родителей и добавил, что гордится сыном, любовь к которому назвал безграничной.