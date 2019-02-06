«Ерунда»: отец Децла о результатах экспертизы на наркотики

Музыкальный продюсер Александр Толмацкий, отец скончавшегося рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, прокомментировал сообщения об имеющихся результатах экспертизы. Об этом сообщает РБК.

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По его словам, недавно появившиеся сведения следует считать ложными. Александр добавил, что освидетельствование будет готово только через две недели.

«Экспертиза будет готова только через две недели. Все, что пишут — это полная ерунда», — рассказал отец Децла.

Он также уточнил, что экспертизу проводят следователи в Ижевске, где музыкант скончался в ночь на 3 февраля. В Следственном управлении СК России по Удмуртской Республике информацию подтвердили.

«Заключение экспертизы еще не готово, мы ждем, когда эксперты сделают, тогда можно будет о чем-то говорить», — передает слова представителя ведомства Веры Филипповой СМИ.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Удмуртии сообщил, что в ходе экспертизы наркотических веществ в крови музыканта обнаружено не было. При этом собеседник отметил, что тело усопшего было передано его родственникам.

«Тело передали родственникам для доставки в Москву. Предварительно, наркотических веществ по результатам экспертиз не обнаружено», — заявил осведомитель.

Согласно близким артиста, прощание с Кириллом состоится 6 февраля. Похоронен он будет, предположительно, на Пятницком кладбище в Москве.

О смерти 35-летнего рэпера стало известно в воскресенье, 3 февраля. По словам концертного директора артиста, причиной стала остановка сердца после концерта в Ижевске. Последней записью, опубликованной Децлом в соцсетях, была фотография снежного поля на пути из Перми в Ижевск.

Печальная новость о кончине молодого музыканта вызвала широкий общественный резонанс. Одним из первых на информацию отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который по традиции посвятил Децлу стихотворение в своем инстаграме.

«Ритмом музыка всяка ведома, // И с пластинок сдувая пылинки, // Вечеринка у Децела дома, // Собрался народ на поминки. // Подтянулся район и вся школа. // Кто-то снова и снова включал, // Для себя, а не для протокола, // «Мои слезы, моя печаль», — написал шоумен.

На трагическое известие отреагировала и народная артистка СССР Алла Пугачева. «Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?», — написала Примадонна в своем инстаграме.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года. Его интерес к хип-хопу возник во время обучения в Швейцарии. Децл не раз признавался, что причиной этого увлечения стали музыкальные вкусы его соседа по комнате, сына президента Замбии, который очень громко слушал именно этот жанр. Однако после того, как назойливого соседа переселили, будущая звезда русского рэпа понял, что ему не хватает именно этой музыки.

По приезде в Москву Кирилл полностью погрузился в хип-хоп культуру и записался в школу брейк-данса. Из-за невысокого роста его друзья дали ему прозвище «Децл». При поддержке отца, продюсера Александра Толмацкого была записана песня «Пятница», с которой юный артист выступил на крупном фестивале Adidas Street Ball Challenge в 1999 году.

В это же время Децл стал настоящей сенсацией в прессе — его лицо появилось на обложке модного журнала «Птюч», а клип на песню «Вечеринка» стал одной из визитных карточек недавно появившегося в России музыкального телеканала MTV. Кирилл также стал лицом рекламной кампании Pepsi, слоган которой был положен на музыку популярной «Вечеринки».

В 2000 году Толмацкий выпустил дебютный альбом «Кто? Ты». Клипы на заглавную композицию, а также на песни «Слезы» и «Кровь моя кровь» попали в активную ротацию на телевидении. Кроме того, в записи пластинки приняли участие рэперы Лигалайз и Тимати (последний выступил в роли бэк-вокалиста). Тираж релиза составил один миллион копий.

Известно, что в какой-то момент у Толмацкого возникла ссора с отцом. Артист решил переформатировать свой образ и вернулся в 2004 году с альбомом «a.k.a. Le Truk», все песни для которого сочинил сам, без помощи музыкантов своей прошлой команды.

К началу 2010-х годов популярность Децла пошла на спад, однако он продолжил создавать музыку, экспериментируя с жанрами и вступая в неожиданные коллаборации. Осенью 2018 года у него вышел новый альбом «Неважно, кто там у руля».