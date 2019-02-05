«Наркотиков не обнаружено»: из-за чего умер Децл

В крови музыканта Кирилла «Децла» Толмацкого, скончавшегося в ночь на 3 февраля в Ижевске, по результатам экспертиз, не было обнаружено следов наркотических веществ, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Удмуртии. Тело артиста уже передано его родственникам.

«Тело передали родственникам для доставки в Москву. Предварительно, наркотических веществ по результатам экспертиз не обнаружено», — заявил осведомитель.

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Согласно близким усопшего, прощание с Толмацким состоится 6 февраля. Похоронен он будет, предположительно, на Пятницком кладбище в Москве.

Одним из первых о смерти музыканта сообщил его отец, продюсер Александр Толмацкий, написавший в фейсбуке: «Кирилла больше нет».

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Рэп-исполнитель умер в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Последней записью, опубликованной Децлом в его твиттере, была фотография снежного поля на пути из Перми в Ижевск.

«Пермь — Ижевск. Живописные пейзажи России...» — написал он.

На новость о смерти молодого музыканта отреагировал в своем инстаграме лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

«Ритмом музыка всяка ведома, // И с пластинок сдувая пылинки, // Вечеринка у Децела дома, // Собрался народ на поминки. // Подтянулся район и вся школа. // Кто-то снова и снова включал, // Для себя, а не для протокола, // «Мои слезы, моя печаль», — написал певец.

Кирилл Толмацкий родился в Москве 22 июля 1983 года. Во время обучения в Швейцарии увлекся хип-хопом, по его словам, этому способствовал сосед по комнате — сын президента Замбии, громко слушавший музыку этого жанра. Вернувшись в Москву, Кирилл погрузился в хип-хоп культуру и записался в школу брейк-данса. Из-за невысокого роста его друзья дали ему прозвище «Децл». При поддержке отца Александра Толмацкого была записана песня «Пятница», с которой юный артист выступил на крупном фестивале в 1999 году.

После этого на него обратила внимание пресса — портрет Децла появился на обложке молодежного журнала «Птюч», а клип на песню «Вечеринка» стал одной из визитных карточек недавно стартовавшего музыкального телеканала MTV-Россия. Толмацкий-младший также являлся лицом рекламной кампании известного производителя прохладительных напитков, слоган которой был положен на мелодию его «Вечеринки».

В 2000 году рэпер выпустил дебютный альбом «Кто? Ты». Клипы на заглавную песню, а также на композиции «Слезы» и «Кровь моя кровь» активно крутились на телевидении. В записи пластинки среди прочих участвовали хип-хоп-звезды Лигалайз и Тимати (последний выступил с бэк-вокалом). Диск разошелся тиражом в один миллион копий.

В 2001-м у Децла вышел второй альбом, получивший название «Уличный боец». Благодаря релизу артист был награжден сразу двумя главными музыкальными премиями страны — наградой «Муз-ТВ» и «MTV Music Awards». Новая работа знаменовала собой новый этап более серьезного творчества музыканта.

На пять композиций с альбома были сняты видеоклипы, среди которых — «Уличный боец», «Море, «Весна восьмого дня», «Уличные псы» и суперхит «Письмо», который принято считать «русским ответом» на трек американского рэпера Эминема «Stan».

Уже в 2004 году — после разлада с отцом — Кирилл выпустил альбомом «a.k.a. Le Truk», все песни которого были его собственного сочинения. Ряд композиций с этого релиза стали успешными и попали на телевидение и радио. Анимационный клип на трек «Legalize» из-за содержания был запрещен к демонстрации на ТВ и распространялся фанатами музыканта в интернете.

В 2005 году Кирилл и его супруга Юлия стали родителями сына Антония.

К началу десятых востребованность артиста пошла на спад, однако он продолжил работу для себя и своих поклонников, экспериментируя с жанрами и вступая в неожиданные коллаборации. В 2018-м он, в частности, перевыпустил несколько своих композиций с рок-группой Animal джаz, а также выступал в качестве приглашенного гостя на сольном альбоме лидера питерской рэпкор-группы «Кирпичи» Васи В. В ноябре минувшего года у Толмацкого вышел новый альбом под названием «Неважно, кто там у руля».