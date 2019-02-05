«Бредовая пациентка»: последние дни «беременной» от Киркорова

В студии ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова родственники и друзья «беременной» от Киркорова Светланы Сафиевой, ушедшей из жизни в ходе минувшей недели, рассказали о подробностях трагической кончины женщины. По словам племянницы усопшей Оксаны Хоменко, они вместе с приемной дочерью Сафиевой Олесей узнали о смерти из СМИ.

«Конечно, первая мысль — шок. Мы связались с сыном Светланы. Денис подтвердил нам информацию... В последний раз мы общались с ней 9 января», — цитирует родственницу «Комсомольская правда».

В студии — помимо близких Сафеевой — появился специалист Центра здоровья Василий Шуров, где 53-летняя женщина проходила лечение незадолго до смерти. Врач рассказал, что Светлана была одержима идеей беременности и отказывалась проходить лечение.

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«В ее голове доминировала идея о беременности. Когда мы начали ее обследовать и нашли проблемы, то услышали в ответ, что у нее никаких проблем нет и мы все наговариваем. Говорила, что проходила обследование в Лондоне и там ничего не выявили. Отказывалась от лечения», — отметил Шуров.

Он добавил, что в результате обследования у фанатки Киркорова были диагностированы ментальные отклонения: «Это длительно нелеченная бредовая пациентка с любовным бредом, с сопутствующими заболеваниями».

Психотерапевт также подчеркнул, что Сафиева обратилась в медучреждение за сутки до смерти, будучи в тяжелом состоянии: «Поднялось давление, сахар. Мы вызвали скорую и перевели ее в реанимацию».

Кроме того, как отметил медик, из-за развившихся заболеваний Сафиева «разбазарила» все многомиллионное состояние погибшего мужа. Это, по словам врача, во многом отразилось на ее общении с 21-летним сыном Денисом, который приехал навестить мать всего один раз: «Такое ощущение, что он от этого очень устал... Она болеет более десяти лет. Мальчику 21 год. Он в этом варится с 11 лет».

Сам Денис отказался от участия в съемках. Известно, что наследник вывез мать из морга спустя шесть дней после ее кончины. Когда молодой человек узнал о трагедии, то первым делом забрал ее документы, которые хранились в палате. Отмечается, что среди документов был договор о купле-продаже квартиры стоимостью 650 млн рублей. Также там имелись и выписки из банков о сбережениях Сафиевой на общую сумму около 12 млн рублей.

Новость о смерти 53-летней женщины появилась в СМИ в конце минувшей недели.

«Светлана ушла из жизни в среду. Но обстоятельства ее смерти мне не хотелось бы комментировать», — рассказала тогда племянница женщины.

Точные причины кончины Сафиевой не разглашаются. По некоторым данным, она могла скончаться в результате инсульта, развившегося на фоне серьезных психологических проблем.

Сафиева прославилась на всю страну в ноябре прошлого года, когда приняла участие в одном из эпизодов шоу «Прямой эфир». В ходе передачи она заявила, что ждет тройню от певца Филиппа Киркорова и через суд пыталась взыскать с артиста $200 тыс. на роды. Когда съемочная команда посетила элитную 260-метровую квартиру Светланы на Тверском бульваре, женщина продемонстрировала свой огромный живот, а также запасы дорогой детской одежды и колясок, рассчитанные на несколько лет вперед. Кроме того, она рассказала, что хранит фотографии своего кумира, заботливо помещенные в рамки.

«В принципе — он хорошо ко мне относился. Ни в какие ориентации я не верила, потому что я его чисто как мужчину чувствовала. У меня кроме него, кроме Филиппа, никого особенно не было. У нас началась такая любовь, определенная любовь, стадия такой сильной чувственной любви», — рассказала Светлана.

В том же выпуске Малахов повез героиню в клинику на УЗИ. Результаты исследования оказались шокирующими: рентген показал, что женщина на самом деле не беременна, а ее живот округлился из-за лишнего веса. Позднее стало известно, что у Сафиевой имелось психологическое заболевание, которое развилось на фоне смерти ее супруга.

Одним из первых отреагировал на печальное известие сам шоумен. Он подчеркнул, что был не в курсе внезапной кончины героини его передачи и находится в шоке от полученной информации.

«Она же лежала в больнице, а не так давно, в декабре, приходила на концерт Филиппа в «Олимпийский», мы ей купили туда билет. Ее сын тогда попросил помочь определить маму в больницу — ей нездоровилось. Мы знали только то, что она лечится. Я в шоке от этой новости», — цитирует Малахова Super.

Он также добавил, что в последнее время Сафиева подвергалась нападкам родственников, которые якобы всеми силами пытались отобрать у нее элитную недвижимость в центре Москвы.