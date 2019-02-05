Припомнили Дудя и Крым? Ивлееву не пустили на Украину

Популярной российской телеведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой запретили въезд на территорию Украины. Согласно пресс-службе пограничной службы страны, посещение государства для 27-летней уроженки Санкт-Петербурга закрыто на три года, так как та ранее отдыхала в Крыму.

«Сегодня на Украину не пропустили гражданку России Анастасию Ивлееву, которая является видеоблогером и телеведущей. Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в Крыму в 2017 году. Из ее объяснений — на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории России авиационным транспортом», — приводит текст сообщения РИА «Новости».

В пресс-службе ведомства также уточнили, что в ходе минувшего года во въезде на Украину по той же причине было отказано почти 1,4 тыс. иностранцам. По словам пограничникам, с начала 2019-го попадание на территорию государства из-за посещения Крыма было запрещено 90 иностранных гражданам.

Реклама

Ивлеева, инстаграм-блогер и ведущая шоу «Орел и решка. Перезагрузка», прославилась на всю страну после того, как на ютьюб-канале журналиста Юрия Дудя вышло большое интервью с ней. К настоящему моменту оно набрало более 21 млн просмотров.

Наиболее хитовым, в частности, получилось размышление девушки относительно того, какого размера должен быть мужской половой член. Откровенное высказывание телеведущей мгновенно стало главным интернет-мемом отечественной блогосферы.

Уже в ходе января, впрочем, стало известно, что против Ивлеевой и Дудя был подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на общую сумму в 100 млн рублей. Пресс-секретарь Мещанского районного суда Юлия Котомина тогда рассказала, что истец требует опровержения сведений в интервью, которое было опубликовано 21 августа. При этом она не уточнила, какие именно сведения он требует опровергнуть. По информации ТАСС, исковое заявление было зарегистрировано в суде еще в конце декабря 2018 года и подано неким А. Бестаевым из Ростова.

«Иск оставлен без движения для приведения искового заявления в соответствие с требованиями ст. 131 («Форма и содержание искового заявления») и ст. 132 («Документы, прилагаемые к исковому заявлению») ГПК РФ», — подчеркнули в суде, добавив, что иск нужно исправить до 5 февраля.

Ивлеева стала далеко не первой российской знаменитостью, не допущенной на территорию Украины. Ранее въезд в страну, согласно СМИ, был запрещен Леониду Ярмольнику, Олегу Газманову, Никите Михалкову и многим другим. Пострадала от российско-украинских разногласий среди прочих и Лолита Милявская, уроженка Закарпатской области.

55-летняя артистка в свое время неоднократно высказывалась за вхождение Крыма в состав России.

«Я за то, чтобы, например, в Крыму не стреляли. На мой взгляд, лучше бескровно и назад в Россию Крым, где люди ходят и улыбаются на улицах, — говорила Милявская в интервью «Московскому комсомольцу» в конце 2014-го. — Я с ними общаюсь и знаю, что они счастливы. А если и есть какие-то экономические трудности, то для них это фигня, когда они смотрят сейчас на Донецк. Я не вижу никакой агрессии со стороны России, я вижу желание договориться и вижу, что давят на Россию. И не считаю, что нужно подставлять щеки. Хватит, наподставлялись! В этом смысле я точно поддерживаю ответные санкции. Не надо нас пугать!»

Уже в 2017-м Лолита оказалась в центре скандала, который развернулся вокруг ее недопуска на территорию Украины из-за выступления на фестивале в Керчи в 2015-м.

«Как вы думаете, где я? Я в Конотопе. Меня в четыре утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд. Что делать? За посещение Керчи в 15-м году», — посетовала Милявская в своем инстаграме.

В конце минувшего декабря, впрочем, Лолита шокировала некоторых российских поклонников и коллег проукраинским заявлением по поводу Крыма.