«Завидует мне»: Волочкова об украденном женихе Собчак

Балерина и светская львица Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения телеведущей Ксении Собчак в уводе бойфренда. В своем последнем интервью бывший кандидат в президенты и журналистка вспомнила «предательство» Волочковой: «Я ей Москву показала, а она у меня потом молодого человека увела». Танцовщица отреагировала на старые обиды Собчак, написав большой пост в соцсети.

«Решила не отмалчиваться и внести ясность в очередные выпады против меня Ксении Собчак... О том, что я никого у нее не уводила, о том, кто кому показывал Москву, о том является ли мой шпагат на Мальдивах единственным моим достижением и о многом другом...

Но мне польстило, что вместо темы, на которую ее пригласили о своем разводе и личной жизни, пол-эфира она посвятила мне... А я думала, ее агрессия и спесь прошли», — написала Волочкова.

Реклама

Также она отметила, что в детстве Собчак мечтала стать балериной — вероятно, нападки журналистки на танцовщину можно объяснить завистью.

«Ксения Собчак и ее семья были зрителями на моих спектаклях («Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Жизель») в Мариинском театре. Они сидели всегда в первом ряду партера. Я знаю, что Ксения хотела стать балериной, но не стала», — цитирует Волочкову издание «Дни.ру».

По словам танцовщицы, много лет назад она приехала в Москву из Санкт-Петербурга раньше Ксении. Позже мама Собчак Людмила Нарусова организовала встречу дочери с Анастасией, чтобы она помогла Ксении адаптироваться в столице.

«Я приехала в Москву раньше Ксении. Я тогда жила в отеле «Марриотт», поэтому наша встреча, инициатором которой была Людмила Борисовна, произошла именно там.

Она сказала: «Настя, Ксюша только попала в Москву. Она любит тусоваться. Помоги ей, пожалуйста. Отдавай ей свои пригласительные на мероприятия, если они тебе не нужны!» И Людмила Борисовна попросила меня брать Ксюшу на светские рауты, чтобы ее «засветить», — рассказала балерина.

Она добавила, что прислушалась к словам Людмилы Борисовны и помогала Ксении с пригласительными, но это обернулось против нее: Собчак крайне неблагодарно отнеслась к своей «благодетельнице».

«Я представляла компанию Chopard (у меня был международный контракт). И на одном из мероприятий Ксения говорит: «Я сейчас столкну тебя с лестницы!» И она меня спихнула. Слава Богу, что я удержалась, не упала. А когда я участвовала в показе Джанни Версаче (он еще тогда был жив), Ксения подошла к подиуму и облила меня на глазах у всех журналистов красным вином. Это был какой-то кошмар», — цитирует Волочкову «Комсомольская правда».

Танцовщица отметила, что Ксения никогда не была ее подругой: они просто поддерживали нейтральное общение. Волочкова опровергла и увод мужчины у Собчак.

«После моего возвращения из Лондона я уже жила с Сулейманом Керимовым. А Ксюша говорит, что я тогда увела у нее любовника, мол, поэтому она все эти десять лет кидается на меня», — заявила артистка.

Мужчина, из-за которого у женщин был конфликт — бизнесмен Вячеслав Лейбман. Однако Анастасия заявила, что Ксения на тот момент от него ушла и встречалась с предпринимателем из Чечни Умаром Джабраиловым.

По словам Волочковой, из-за того, что Джабраилов «плохо влиял на Ксению и подсадил на алкоголь», мать Собчак Людмила Нарусова якобы попросила Анастасию вместе с Вячеславом поехать в отель и вместе выпить в ресторане вина на глазах у окружающих. Людмила Борисовна надеялась, что дочери донесут об увиденном, и это пробудит в ней ревность к Лейбману. Волочкова согласилась на эту авантюру.

«Мы со Славой приехали в Москву, встретились за ужином. Но я не знаю, как отреагировала на это Ксюша, вернулась ли она к Славе или нет. Но почему я сейчас в роли козла отпущения? Почему в мой адрес обвинения? Я никого не уводила у Ксюши», — заключила балерина.