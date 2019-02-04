Бабушка и немцы: блокада и пенсионеры возглавили прокат

Вторую неделю проката российский бокс-офис возглавляет фильм Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители» с резидентом Comedy Club Александром Реввой в главной роли. Картине, посвященной борьбе пенсионеров с обанкротившим их банк олигархом, удалось собрать еще 99,8 млн рублей за выходные. Благодаря этому, общая сумма сборов достигла 367,9 млн рублей, что почти совпадает с итоговыми результатами сборов первой части, которая стала единственным окупившимся российским фильмом в летнем прокате 2017 года.

Фильм «Спасти Ленинград», который вышел в прокат в день 75-летия окончания блокады города-героя, смог собрать 87,6 млн рублей в премьерный уик-энд, превзойдя прогнозы аналитиков. Этот результат сопоставим со сборами в 96,4 млн рублей другого отечественного военного фильма — «Несокрушимый», вышедшего на экраны в 2018 году. Благодаря таким показателям, общие сборы картины, посвященной спасению людей из скованного нацистской Германией города, на данный момент составляют 127,5 млн рублей. Однако режиссер картины Алексей Козлов на премьерном показе заявлял, что бюджет ленты составил 327 млн рублей, и теперь не полной уверенности в том, что фильм окупится.

С четвертого на третье место переместился один из фаворитов на премию американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший фильм» — «Зеленая книга» Питера Фаррелли, посвященный поездке темнокожего джазового пианиста вместе с вышибалой в исполнении Вигго Мортенсена по США 1960-х годов. Ставшая лауреатом премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» картина собрала 82,5 млн рублей за уик-энд второй недели проката, благодаря чему общая сумма сборов картины достигла 178,3 млн рублей, что для фильмов фестивального жанра можно считать очень большим успехом. В США и Канаде лента принесла своим создателям $52,7 млн, (3 млрд 463 млн рублей), а сборы по всему миру составили $63,7 млн (4 мдрд 183 млн рублей).

Продолжает бороться за российскую кассу и третья часть масштабного проекта о супергероях режиссера М. Найта Шьямалана «Стекло» с Брюсом Уиллисом, Джеймсом Макэвоем и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях. Получив 49,1 млн рублей за выходные, ему удалось достигнуть общего результата в 610 млн рублей. Аналогичный показатель в США и Канаде составил $81,8 млн (5 млрд 373 млн рублей), а по всему миру возвращение легендарного режиссера в форму оценили в $171,2 млн (11 млрд 241 млн рублей).

Замыкает пятерку лидеров российского проката картина Шона Андерсона «Семья по-быстрому», рассказывающая историю бездетной пары, решившей усыновить троих детей. Комедия с Марком Уолбергом и Роуз Бирн в главных ролях смогла за первые прокатные выходные собрать 48,4 млн рублей, оправдав кассовые ожидания прокатчика. Сборы двух других фильмов Андерсона, выходивших ранее в российский прокат («Здравствуй, папа, Новый год!» и его сиквела) в премьерный уик-энд смогли собрать 79,8 млн и 84 млн рублей, соответственно.

В эти дни российский прокат находится на заметном спаде из-за отсутствия по-настоящему громких премьер, однако начало февраля всегда было «мертвым» сезоном. Ожидать какого-то большого прироста кассы в ближайшие выходные вряд ли приходится, и премьера «Лего Фильма 2» вряд ли этому поспособствует, так как первая часть собрала пять лет назад всего 221 млн рублей.