Снова инсульт? Добронравова увезли перед спектаклем

Российский актер театра и кино Федор Добронравов был экстренно госпитализирован за несколько часов до спектакля «Ловушка для мужа, или Поймай меня… Сможешь?» в Рязани на прошлой неделе. Перед началом антирепризной постановки 57-летний актер почувствовал себя плохо и решил измерить давление — цифры на тонометре достигли пункта в 200 мм рт. ст. Об этом пишет »Экспресс-газета».

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Добронравова отправили в больницу, где врачи диагностировали у него предынсультное состояние. Коллега актера Татьяна Васильева со сцены объяснила людям, что, хоть Федор Викторович и обозначен в афише, из-за форс-мажорного случая его заменит другой актер. Некоторые зрители пришли на спектакль только ради Добронравова и отправились к кассе сдавать билеты.

«Мы приехали из дальних сел исключительно из-за Добронравова», — заявили поклонники актера.

На следующий день тот же состав артистов должен был выступать в Туле — и на вопрос журналиста, будет ли выступать Федор Добронравов, сотрудники местной кассы ответили положительно.

«Конечно, он будет играть. Почти все билеты распроданы, остались только на последний ряд балкона за 1200 рублей», — заверили в кассе.

В московском театральном агентстве «Миллениум», которому принадлежат права на этот спектакль, информацию о болезни артиста назвали «сплетнями».

«Может, это сплетни какие-то. Если местные кассиры уверяют, что он будет играть, значит, будет», — отрезал сотрудник агентства.

Старший сын Федора Добронравова Виктор и вовсе заявил, что не знает о состоянии здоровья отца.

«Ой, я ничего об этом не слышал», — сказал сын «свата» и бросил трубку.

Весной прошлого года известный комедийный актер уже перенес тяжелый инсульт. Тогда его спасла Татьяна Васильева: во время театрального действия в подмосковном Сергиевом Посаде актриса заметила, что коллега ведет себя странно, а одна его рука расслабленно повисла. Когда во время перерыва Васильева пыталась убедить Добронравова поехать в больницу, он отмахивался, не придавая значения признакам инсульта, и собирался самоотверженно доиграть в постановке.

«Танюша, не знаю, что со мной, но обязательно доиграю спектакль! Чего бы мне это ни стоило! — говорил он.

Сын Татьяны Васильевой Филипп, который также принимал участие в спектакле, попросил Федора Викторовича улыбнуться — и, увидев перекошенное лицо актера, вызвал «скорую». У Добронравова были выявлены признаки острого нарушения мозгового кровообращения или инсульта. Актеру московского Театра сатиры была сделана операция, после которой он больше месяца восстанавливался в больнице.

В 2016 году Добронравов рассказывал о том, чем будет заниматься, если перестанет выходить на сцену.

«Если придет время рыбачить, буду рыбачить. И огородом заниматься — я этого не делал уже много лет, хотя навык имеется — все детство прошло на окраине города и в деревне, все родственники были деревенские. Мы все делали сами — картошку сажали, пололи, урожай убирали… Как же мы ненавидели в детстве все это! Хотелось-то рыбу удить и птицу ловить! Но, думаю, придет время, и я буду заниматься этим с удовольствием», — поделился Федор Викторович.

Он также рассказал о своем отношении к старости.

«Если Господь даст мне прожить лет 70-80, я буду просто счастлив. Мне хотелось бы увидеть и воспитать внуков, а если повезет — то и правнуков. А к старости я отношусь так же, как и все нормальные люди — с уважением», — пояснил актер.

Федор Добронравов с 1990 по 2003 годы работал актером в театре «Сатирикон», откуда ушел сам «из-за усталости». Спустя три месяца после увольнения Александр Ширвиндт пригласил его в Московский академический театр Сатиры, где Добронравов работает по сей день. Федор Викторович не только является одним из ведущих актеров театра, но и режиссирует спектакли.

Широкая известность пришла к Добронравову в 2008 году с выходом на экраны комедийного сериала «Сваты», который мгновенно набрал популярность у российского зрителя. Производством шоу занималась украинская студия «Квартал 95», созданная шоуменом Владимиром Зеленским. Сейчас Зеленский официально зарегистрирован кандидатом в президенты Украины и, по предварительным данным, лидирует в рейтинге популярности среди тех, кто уже определился с выбором.