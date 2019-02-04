«Жизнь в регионах — проклятие»: звезда «Домашнего ареста» о России

Российский актер театра и кино Дмитрий Лысенков в интервью латвийскому радио Baltkom раскритиковал уровень жизни в регионах России. Звезда сериала «Домашний арест» назвал свою страну нищим и бесперспективным государством, в котором людям «душно жить», сообщает портал mixnews.lv.

«Жизнь в регионах России — это какое-то проклятие, потому что местные царьки правят там. Когда до Бога высоко, а до царя далеко», — заявил Лысенков.

По его мнению, российские власти развивают только Москву и Санкт-Петербург, а остальные регионы отправляются в «свободное плавание» и отстают в развитии. Поэтому люди массово покидают родные города и в поисках лучшей жизни переезжают в столицу, которая продолжает расширяться.

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«Губернатор говорит: «Я тут вам дорогу сделал, а вы недовольны, я сейчас перерою ее и уеду. Оставайтесь как хотите!» Моя жена из Нижнего Тагила, там все очень плохо в отношении работы.

У нас в России есть только два города — это Москва и Петербург. Тот, кто хочет чего-то добиться, живя в отдаленных местах нашей необъятной родины, вынужден стремиться переехать в столицу», — сказал актер.

Дмитрий также отметил, что россиянам не хватает патриотизма на местном уровне, который заключается в организованном домоуправлении, приведении в порядок своих домов и подъездов, как это было в советские времена.

«Если говорить о нашей ситуации, то государству нужен не интеллект, а преданность и сила, необремененная интеллектом, чтобы выполнять задачи по обороне страны. Моя старшая дочь пошла в первый класс, и я в некотором ужасе нахожусь от того, что вижу в школьной программе. В ужасе от того, какой упор делается на патриотизм.

Мне кажется, что патриотизм — это не парады со страниц учебников, а уборка подъездов, приведение в порядок своих домов. Почему люди уезжают? Потому что душно!» — заявил Дмитрий.

Он добавил, что, в отличие от выбора власти, у народа есть все возможности для выбора и контроля домоуправления. Это может значительно улучшить качество жизни хотя бы на уровне дома.

«На уровне домоуправы мы не лишены выбора. А относительно чего-то более крупного мы выбора лишены, потому что никакой альтернативы в наших выборах нет.

Если мы говорим о выборах в Госдуму или президента, то у нас альтернативы в стране нет. Эзопов язык пока еще не имеет такой острой необходимости. Сейчас можно говорить напрямую то, что ты думаешь, но Министерство культуры проявляет недовольство по отношению к тем личностям, которые допускают себе высказываться не совсем в линии партии правительства», — сказал Лысенков.

Сериал «Домашний арест», в котором Дмитрий сыграл капитана ФСБ из Москвы Заварзина, демонстрирует ситуацию в стране, о которой говорит актер.

По сюжету действующего мэра вымышленного провинциального города Синеозерск Аркадия Аникеева ловят при получении взятки в особо крупных размерах. Суд назначает политику наказание в виде домашнего ареста по месту прописки, которым оказывается старая коммуналка, в которой Аникеев вырос. Огромный дом и все имущество мэра было записано на его жену, которая бросает попавшего в беду супруга. В коммунальной квартире Аникеев сталкивается с врагом детства Иваном Самсоновым, простым русским мужиком без перспектив в жизни. В сериале сталкиваются мэр-взяточник, «белоленточница» с ребенком-инвалидом, хитрая беспардонная пенсионерка, бесперспективный мужчина, его жена, ругающая супруга за условия их жизни, дети, мечтающие «свалить в Москву» и многие другие узнаваемые персонажи.

Режиссер сериала Петр Буслов в комментарии «Газете.Ru» отметил смелые идеи фильма, скрывающиеся за комедийным жанром.

«Домашний арест» выглядит довольно смелым проектом для федерального канала — во всяком случае, я больше нигде не встречал героев-белоленточников», — сказал Буслов.

Фильм возглавил рейтинг лучших сериалов 2018 года по версии редакции сайта «Кинопоиск» и стал первым в топ-5 российских сериалов по версии «Кинократии».