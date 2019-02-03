Что убило Децла

Продюсер Александр Толмацкий сообщил в фейсбуке о смерти своего сына Кирилла, хорошо известного под псевдонимом Децл. Рэпер умер в возрасте 35 лет.

«Кирилла больше нет», — написал он.

Последней записью, которую сам артист опубликовал в своем твиттере, была фотография засыпанного снегом поля, которую он сделал по пути из Перми в Ижевск.

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«Пермь — Ижевск. Живописные пейзажи России...», — написал Децл.

Комментируя произошедшее для радиостанции «Говорит Москва», концертный директор артиста Павел Беленец сообщил, что Децл умер от остановки сердца после концерта, который он дал в Ижевске.

На смерть артиста отозвался в своем инстаграме лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (орфография сохранена — прим. «Газета.Ru»).

«Ритмом музыка всяка ведома, // И с пластинок сдувая пылинки, // Вечеринка у Децела дома, // Собрался народ на поминки. // Подтянулся район и вся школа. // Кто-то снова и снова включал, // Для себя, а не для протокола, // «Мои слезы, моя печаль», — написал музыкант.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года. Хип-хопом заинтересовался во врем обучения в Швейцарии. По его словам, причиной этого увлечения стали музыкальные вкусы его соседа по комнате, сына президента Замбии, который очень громко слушал именно этот жанр. Однако после того, как назойливого соседа переселили, будущая звезда русского рэпа понял, что ему не хватает именно этой музыки.

По возвращении в Москву, Кирилл решил погрузиться в хип-хоп культуру и начал танцевать брейк-данс. Тогда же он получил свое прозвище «Децл» из-за невысокого роста. Отец помог ему записать песню «Пятница», с которой состоялось первое выступление молодого артиста на фестивале Adidas Street Ball Challenge в 1999 году.

После этого на Децла обратили внимание СМИ — его лицо появилось на обложке модного журнала «Птюч», а клип на песню «Вечеринка» стал одной из визитных карточек недавно появившегося в России музыкального телеканала MTV. Он также стал лицом рекламной кампании Pepsi, слоган который, положенный на музыку «Вечеринки», также был своего рода «хитом поколения» и инструкцией как быть современным — Pepsi, пейджер, MTV.

В 2000 году вышел дебютный альбом Толмацкого «Кто? Ты». Клипы на заглавную композицию, а также на песни «Слезы» и «Кровь моя кровь» попали в активную ротацию на телевидении, а в записи самого альбома приняли участие рэперы Лигалайз и Тимати (последний выступил в роли бэк-вокалиста). Тираж диска составил один миллион копий.

Вторым альбомом, который получил название «Уличный боец», Децл завоевал награды сразу двух главных музыкальных каналов страны — премию «Муз-ТВ» и «MTV Music Awards». Новая запись отметила собой начало более серьезного творчества артиста.

Клипы были сняты на пять песен с альбома, среди которых — «Уличный боец», «Море, «Весна восьмого дня» и «Уличные псы», но главным хитом стал трек «Письмо» — «русский ответ» на хит американского рэпера Эминема «Stan». В нем Децл рассказывал историю от лица своей поклонницы, которая стала жертвой травли из-за своей любви к хип-хопу.

В какой-то момент у Толмацкого возникла ссора с отцом. Несмотря на недавние заявления артиста о том, что конфликт был придуман журналистами, он решил переформатировать свой образ и вернулся в 2004 году с альбомом «a.k.a. Le Truk», все песни для которого сочинил сам, без помощи большинства участников своей прошлой команды.

Ряд песен с альбома стали хитами и попали на телевидение и радио. Анимационный клип на песню «Legalize» был запрещен к демонстрации на телевидении из-за своего содержания и распространялся поклонниками артиста через интернет.

В 2005 году у Децла и его супруги Юлии Киселевой родился сын Антоний.

К началу 2010-х годов популярность Децла пошла на спад, однако артист продолжил работать для своей аудитории, экспериментируя с жанрами и вступая в неожиданные коллаборации. Так, в 2018 году он перезаписал несколько своих песен с рок-группой Animal джаz, а также выступил в качестве приглашенного гостя на сольном альбоме лидера питерской рэпкор-группы «Кирпичи» Васи В. В ноябре 2018 года у Децла вышел новый альбом «Неважно, кто там у руля».