«Мы вместе смеемся»: Башаров опроверг слухи об избиении жены

Известный российский актер и телеведущий Марат Башаров в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ впервые прокомментировал слухи касательно избиений его супруги Елизаветы Шевырковой. По словам артиста, они вместе читают новости и смеются над ними, передает StarHit.

«Мы читаем и вместе смеемся над этими обвинениями. Но знаете, раз говорят — значит, помнят», — заявил актер.

Кроме того, 44-летний артист подчеркнул, что если бы он действительно поднял руку на молодую супругу, то она бы не стала принимать участие в съемках ролика, где Шевыркова поддержала ведущего в связи с выходом фильма о «Битве экстрасенсов».

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В конце декабря прошлого года брат Елизаветы Федор Шевырков подтвердил информацию об избиении, сообщив, что его сестра была вынуждена обратиться в медучреждение после полученных побоев. По данным СМИ, жена Башарова провела со своей матерью в травмпункте всю ночь. У нее был сломан нос, и врачи оказали ей первую помощь.

По словам Федора телеведущий не впервые нанес травмы своей супруге, но семья предпочла не афишировать предыдущий случай. Он рассказал, что первый инцидент произошел еще в 2017 году, когда Шевыркова обратилась в медучреждение с травмой руки.

«Всегда пыталась скрыть побои даже от нас. Ведь это происходит уже не в первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил ей палец. Тогда она оказалась на больничной койке почти с грудничком на руках. А сейчас все намного хуже — закрытый перелом носа. И снова на глазах у ребенка!» — рассказал Шевырков.

Тогда из-за недавно родившегося сына Марселя чета Башаровых предпочла не распространяться о случившемся.

«Внешне он все же больше Марат. Когда родился, вообще был копией, — рассказывала Елизавета изданию StarHit за год до инцидента. — Сравнивая их детские фотографии, можно заметить удивительное сходство. Даже форма ушей одинаковая. Но характер у Марселя свой. Уже сейчас добивается того, чего хочет».

Новость о том, что Башаров снова поднял руку на свою жену, прокомментировала российская певица Анита Цой. В интервью «Пятому каналу» артистка попросила актера перестать «терроризировать женщин».

Впервые Башаров попал в центр внимания из-за своего буйного нрава в 2014 году. Тогда он нанес своей супруге Екатерине Архаровой травмы головы, а также сломал нос. Несмотря на то, что актер сумел избежать уголовного наказания, многие коллеги и известные личности осудили его поведение. В частности, одной из первых, кто публично высказался в адрес Марата оказалась заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

«Тебе слова, Марат, сейчас никто не давал, — сказала Татьяна Анатольевна в студии программы «Сегодня вечером» — Либо ты извинишься сейчас тактично, либо я отсюда ухожу. Тебе вообще не за столами сейчас сидеть и кубки показывать. Тебе в другом месте надо…».

В ответ на критику со стороны Тарасовой, Башаров заявил, что «все люди ссорятся», а тренер якобы «не знает, что было на самом деле, и кто кого бил». После этого заслуженный артист Республики Татарстан принес извинения Екатерине и пожалел, что «не оправдал надежд». Однако, судя по выражению лица Тарасовой, она не была удовлетворена его словами.

Несмотря на весь резонанс Екатерина Архарова в тот момент решила не подавать в суд на артиста, пожалев его.

«Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы, — рассказывала Архарова. — Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь из-за маленькой Амели (дочь актера от Елизаветы Круцко. — «Газета.Ru»), она часто гостила у нас. Девочке тогда было всего десять лет, и я не хотела лишать ее отца».

Однако Архаровой вскоре пришлось пожалеть о своем решении. Два года назад Башаров отверг все обвинения и заявил, что не избивал свою супругу.

«Говорили, что я избил ее жестоко, но такого не было, — сказал актер в передаче Первого канала. — Это было ужасно. К тому же, после скандала от меня отвернулись многие друзья. Например, Татьяна Тарасова. Она перестала со мной общаться, да и сейчас не выходит на контакт. Татьяна Анатольевна, я вас очень люблю. Не верьте слухам, верьте своему сердцу».

На днях в СМИ появилась информация о том, что Башаров появился вместе с супругой Елизаветой Шевырковой на премьере фильма Григория Константинопольского «Русский бес». Выход в свет стал первым появлением пары на публике спустя почти месяц после скандального избиения.