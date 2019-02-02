«Поначалу было приятно»: Светличная о домогательствах Гайдая

Советская и российская актриса Светлана Светличная в эфире программы «Выход в люди» призналась, что легендарный режиссер Леонид Гайдай проявлял к ней порой слишком навязчивое внимание. Артистка рассказала, что постановщик лично пригласил ее на пробы для съемок в фильме «Бриллиантовая рука».

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«Поначалу мне было приятно, как меня позвали и одели для кинопробы, но со стороны Гайдая внимание иногда было навязчивым», — передает слова Светличной издание StarHit.

78-летняя актриса отметила, что Гайдай проявлял к ней «повышенный интерес». Кинематографист настолько вдохновился образом ее героини — роковой соблазнительницы Анны Сергеевны, что даже лично выбрал для нее наряд — белые брюки и яркую малиновую блузку.

Светличная также рассказала, что после знаменитой откровенной сцены из фильма, где актриса предстала в одном бикини, она начала получать «горы писем». Сам Гайдай, которого часто упрекали в чрезмерном эротизме некоторых эпизодов, подчеркивал, что в этом нет ничего зазорного, и бикини — то, что каждый зритель может видеть летом на пляже.

«Он действительно продумывал мой образ, но, например, танец с Никулиным стал импровизацией. После такой роли я стала получать горы писем и от офицеров, и от уголовников, это нормально», — заявила актриса.

Инцидент со Светличной — не первый случай, когда советского режиссера обвиняли в «чрезмерном внимании». В прошлом году спустя четверть века после выхода фильма «Кавказская пленница» заслуженная артистка России Наталья Варлей в своей автобиографии «Канатоходка» рассказала о взаимоотношениях с Гайдаем.

По словам актрисы, неприятная история случилась после празднования дня рождения актера Александра Демьяненко, который исполнил в картине роль студента Шурика. Тогда Леонид вызвался проводить Наталью до гостиницы.

Уточняется, что режиссер не стал заходить к себе в номер, где жил с супругой Ниной Гребешковой, а последовал за актрисой в ее номер и попытался закрыть за собой дверь, однако Варлей вежливо попросила его этого не делать.

«И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна. Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!». Нина Павловна молча вышла. Хлопнула дверь соседнего номера. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать», — приводит отрывок из книги «Канатоходка» «Starhit»

Несмотря на настойчивость Гайдая, между ним и Натальей поцелуя так не получилось. По словам актрисы, она сумела его оттолкнуть, выставить за дверь и запереться в номере. Примечательно, что на следующий день работа на съемочной площадке продолжилась так, будто ничего не произошло.

Однако через некоторое время Гайдай сообщил Наталье, что ее героиню будет озвучивать другая актриса, после чего Варлей расплакалась, поскольку раньше претензий к ее голосу ни у кого из съемочный группы не возникало. Актриса предположила, что эта была месть со стороны режиссера.

Тем не менее, Гайдай принялся ее утешать, объясняя свое решение тем, что это было обычной практикой и начинающих артисток часто озвучивали более опытные. В итоге героиня Варлей на протяжении практически всего фильма говорит голосом Надежды Румянцевой. Самой Наталье было позволено озвучить всего лишь несколько реплик.

Вскоре на обвинения со стороны Варлей отреагировала вдова Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она заявила, что причиной высказываний артистки является климакс. Гребешкова также отметила, что сама она не читала книгу Варлей.

«Это, наверное, климакс. К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер двадцать пять лет тому назад. Мне это неинтересно», — заключила заслуженная артистка России.