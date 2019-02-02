Умер Евгений Суслов

В первый день февраля ушел из жизни легендарный диктор и ведущий советского телевидения, заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов. О трагедии рассказала его коллега Алла Данько, написав публичное сообщение в фейсбуке.

«Женя был очень хорошим, компанейским человеком, обладавшим прекрасным чувством юмора. Знал множество стихов и прекрасно их читал. Ему был дан дар слова.

Никогда не повышал голоса, не участвовал ни в интригах, ни в конфликтах — настоящий мужик, не зря армейские годы провел на флоте! Хороший семьянин (несмотря на то, что обращал на себя женское внимание), женат был единожды, в семье выросли две дочери. Мечтал дожить с женой до бриллиантовой свадьбы», — написала Данько.

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В заключение она добавила, что отпевание Евгения Яковлевича состоится в понедельник 4 февраля в Елоховском кафедральном соборе.

Евгений Суслов родился 10 октября 1937 года. Журналистскую карьеру он построил не сразу: сначала молодой человек поступил в Бауманский институт, но вскоре понял, что наука — не его призвание и ушел из учебного заведения, не окончив его. В 1962 году Суслов прошел по конкурсу отбор в отдел дикторов Центрального телевидения СССР и посвятил этой профессии более 30 лет жизни. В 1984 году он был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР.

За свою долгую карьеру Суслов работал диктором и ведущим на советском телевидении, вел «Голубые огоньки», комментировал военные парады и праздничные демонстрации СССР — его голос сравнивали с левитановским.

Но больше всего Евгений Яковлевич запомнился как ведущий программы «Время», которая в прошлом году отметила полувековой юбилей со дня первого выпуска.

Старейшая в истории отечественного телевидения информационная программа впервые вышла в эфир 1 января 1968 года. Ее первыми дикторами были Евгений Суслов и Анна Шатилова, которые попарно вели «Время» с Игорем Кирилловым и Нонной Бодровой. В программе также работали Виктор Балашов, Аза Лихитченко, Вера Шебеко, Светлана Жильцова, Владимир Бирюков, Юрий Фокин, Леонид Золотаревский, Юрий Гальперин. В 90-е передача стала выходить в эфир с одним ведущим, а дикторский отдел был закрыт.

Первые 10 лет программа выходила один раз в день по вечерам. Передача собирала у экранов почти все взрослое население страны — эфир в 21:00 стал национальной традицией.

График нарушался лишь в некоторые годы 9 мая — тогда программу ставили на час позже, после праздничного салюта в честь Дня Победы. Несколько раз эфирное время смещалось из-за прямых спортивных трансляций.

С 1978 года кроме вечерних появились утренние выпуски новостей. В середине 80-х «Время» стали показывать 10 раз в сутки, появились знаменитые первые телемосты и постоянные рубрики, среди которых — новости спорта и прогноз погоды. Последний на фоне пейзажей и видов городов читала диктор-женщина, и лишь по пятницам в виде исключения — научный сотрудник Гидрометцентра СССР.

Программа имела корреспондентские бюро в более чем 40 странах мира. Сейчас репортажи для «Времени» снимают почти 70 корреспондентов в 22 корпунктах в России и 12 корпунктах за рубежом. В Дирекции информационных программ Первого канала работает больше тысячи человек.

В 1977 году программа «Время» была удостоена Госпремии СССР. Программу также трижды награждали «ТЭФИ» в номинации «Лучшая информационная программа».

К юбилею Первый канал запустил на своем сайте спецпроект «50 лет в эфире», посвященный истории программы. Любой зритель мог увидеть знаменитую студию при помощи интерактивной панорамы и отправиться в путешествие во времени.

Через школу «Времени» прошли десятки журналистов: Татьяна Миткова, Арина Шарапова, Ирина Зайцева, Олег Добродеев, Владимир Молчанов, Александр Гурнов, Михаил Осокин, Жанна Агалакова и многие другие.

С 1997 года бессменной ведущей и лицом программы стала нестареющая Екатерина Андреева. Прежде чем стать ведущей «Времени», она работала в «Новостях».