Драма в семье наставницы «Голоса»: Ани Лорак развелась

Певица и телеведущая Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу официально разведены украинским судом. Сообщается, что наставница «Голоса» и ее бывший супруг снова не пришли на судебное заседание и никак не прокомментировали расторжение брака. Однако брат артистки — Игорь Куек раскрыл подробности ее отношений с предпринимателем.

По словам родственника, Лорак справилась с этим испытанием и больше не переживает случившееся так остро, как вначале.

Певица пыталась сохранить отношения с супругом, поскольку очень его любила, но оказалось невозможным сделать это на расстоянии. Как известно, Мурат работает в Киеве, где в его владении находятся несколько ресторанов и клубов, а певица большую часть времени живет в России.

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«Я думаю, что основное переживание, кризис в прошлом. Это уже остатки. Она уже пережила самый пик», — приводит слова брата артистки Teleprogramma.pro.

Куек сообщил, что вопрос об опеке над дочерью Лорак и Налчаджиоглу уже решен. Она останется жить с мамой в Москве, где уже ходит в школу. Певица поддерживает теплые отношения с экс-супругом и рада его желанию как можно больше видеться и общаться с дочкой Соней. В интервью ТСН Куек подчеркнул, что Налчаджиоглу принимал попытки примириться с Лорак, но на тот момент это уже было невозможно.

Как известно, во время отдыха артистки в Майами бывший супруг тоже внезапно приехал в США, чтобы повидаться с дочкой. Его микроблог заполнили фотографии с девочкой. Примечательно, что многие из них были сделаны на фоне тех же локаций, на которых делала фотографии и сама артистка, что привело поклонников к мысли, что пара нашла возможность сохранить семью, но это оказалось не так.

По информации СМИ, причиной развода стала измена турецкого бизнесмена. Как сообщалось ранее, он был замечен в компании молодой женщины в одном из баров Киева.

Летом 2018 года в сети было опубликовано видео, на котором бизнесмен обнимает девушку за талию, крепко прижимает к себе, смеется и что-то шепчет на ухо. Позже журналисты выяснили личность незнакомки, ей оказалась известная в Киеве инстаграм-модель Яна Беляева.

Ани Лорак в то время сохраняла молчание на тему своей личной жизни, однако через некоторое время после того, как разразился скандал, она опубликовала в инстаграме фотографию, на которой видно, что обручального кольца на ее руке больше нет.

Другой известный наставник «Голоса», лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров тоже пережил развод летом 2018 года. Однако он, в свою очередь, уже успел жениться и чувствует себя хорошо, не забывая радовать поклонников и прессу ежедневными инфоповодами и актуальными стихотворениями.

В середине января этого года стало известно о том, что бракоразводный процесс переживает сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, об этом он рассказал в своем инстаграме.

Известный своим экстравагантным внешним видом и любовью к татуировкам молодой человек тайно узаконил свои отношения с избранницей Викторией Мельниковой в 2017-м году.

«Они, действительно, решили расстаться. — приводит слова близкой подруги семьи «СтарХит». — Сначала все было прекрасно, разделяли увлечения друг друга. Ден пробовал себя в разных направлениях — поработал воспитателем в детском лагере, дебютировал на сцене театра, снял клип на собственную песню. Жена всем этим тоже активно интересовалась, поддерживала. Но потом начались ссоры. Не знаю, что послужило детонатором, но слышала, что Вика заподозрила благоверного в измене. Недоверие, недопонимания, и вот к чему это все привело».

После того как Шальных и Мельникова приняли решение, они удалили друг друга из друзей в соцсетях и избавились от всех совместных фотографий.

«В ближайшее время они официально перестанут быть мужем и женой, — рассказала подруга пары. — Мы с друзьями считаем, что Ден пока просто не готов к серьезной семейной жизни. Уже начал на всяких девчонок заглядываться».