Похитила ребенка? Российскую актрису арестовали в США

Российскую актрису театра и кино Ирину Усок задержали сразу после прилета в нью-йорский аэропорт. Участницу «Содружества актеров Таганки» и звезду отечественных сериалов подозревают в похищении своего же ребенка. Было установлено, что ранее актриса встречалась с американцем, от которого у нее родился ребенок, но в какой-то момент россиянка решила порвать отношения и уехала с малышом на родину. Супруг Ирины, живущий в штате Нью-Джерси, подал на нее в суд, сообщает Mash.

«Арестованную в Штатах Ирину Усок подозревают в похищении. Это очень серьезно. Полицейские увели актрису прямо из аэропорта: она только-только прилетела из России», — говорится в сообщении телеграм-канала.

В настоящее время женщина находится в следственном изоляторе штата Нью-Джерси округа Оушен. Полиция привезла ее туда из Манхэттенского суда в Нью-Йорке. Бывший супруг Усок живет в Нью-Джерси, поэтому ее перенаправили в тюрьму по месту жительства заявителя. Ребенка отдали семье отца.

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В законодательстве штата Нью-Джерси «незаконный захват, заключение, заманивание, похищение, перевозка, вынос или удержание лица с помощью насилия или обмана, удерживание его с целью выкупа или вознаграждения» рассматривается как одно из наиболее серьезных преступлений. Максимальное наказание за хищение человека при установлении отягчающих обстоятельств — заключение сроком до 30 лет.

Коллеги Ирины по «Содружеству актеров Таганки» уже в курсе ситуации и готовят для сотрудницы всю необходимую помощь, в том числе юридическую. Сотрудники театра в беседе с телеканалом «Звезда» раскрыли возможные причины ареста 42-летней артистки. Актер Денис Муляр подтвердил, что Ирину могли задержать из-за разногласий с ее супругом.

«Она не так давно родила. Может, с мужем какие-то непонятные терки. Она приезжала сюда с ребенком, все было нормально. Потом, наверное, поехала туда, может, там что-нибудь случилось. Муж у нее вроде американец, насколько я знаю», — рассказал Муляр.

К делу арестованной актрисы подключились сотрудники консульства Российской Федерации в США: они уже активно контактируют с МИДом и разбираются в деталях обвинения.

Актриса Ирина Усок родилась в 1976 году в Таганроге. С шестнадцати лет девушка работала ведущей местного вокального конкурсе и за два года стала известной в родном городе. В 1998 году Ирина решила перебраться в Москву, где поступила на учебу в школу-студию Немировича-Данченко при МХАТ имени Чехова.

После окончания курса, редактором которого был Олег Табаков, в 2000 году Усок вошла в содружество актеров Таганки. Дебютом Ирины стал спектакль «Чайка» по пьесе Чехова, где она сыграла дочь богатого помещика Нину Заречную. В театральной карьере актрисы также значатся постановки «Цветок аленький», «Четыре тоста за Победу», «Очень простая история», «Невеста для банкира», «Афган» и «Картины из московской жизни, или Женитьбы Бальзаминова».

На большом экране Ирина впервые появилась в 1997 году, сыграв в криминальной комедии «Мама не горюй» с Гошей Куценко в главной роли. После продолжительной паузы в шесть лет актриса снова появилась в кино — в многосерийном проекте »Даша Васильева — любительница частного сыска» она задержалась надолго. В фильмографии актрисы насчитывается 16 картин, среди которых «Золушка.Ру», «Дети Ванюхина», «Остожский заповедник» и «Умножающий печаль».

Ранее в США был задержан другой россиянин — по запросу ФБР на острове Сайпан арестовали Дмитрия Макаренко. Американские власти обвинили его в попытке экспорта в Россию из США военной техники — приборов ночного видения, тепловизионных приборов и капсюлей для воспламенения заряда. Макаренко якобы был сообщником выходца из Украины Владимира Невидомого, являющегося американским гражданином, которого в июне 2018 года суд в США приговорил к более чем двум годам тюрьмы за сговор с целью незаконного экспорта технологий военного образца в Россию.