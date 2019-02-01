Кража в Третьяковке: кого наказали

Смотрительница Третьяковской галереи, работавшая в зале, из которого 27 января была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри», уволилась по собственному желанию. В администрации музея пояснили, что покинувшая должность женщина в момент кражи из-за особенностей характера не смогла повести себя так, как было необходимо, «впав в оцепенение».

«Чтобы этого не было впредь, на этой должности она работать не может», — цитирует представителя Третьяковки iz.ru.

Картина «Ай-Петри» была возвращена в Третьяковку 1 февраля — посмотреть на пострадавший шедевр, согласно СМИ, пришли сотни человек, которых заинтересовало полотно, в одночасье ставшее сверхпопулярным. В настоящий момент работа Куинджи выставлена под защитным стеклом. По словам главного хранителя музея Татьяны Городковой, теперь «Ай-Петри» находится под надежной защитой.

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«Здесь мы используем традиционные способы защиты — так называемый «мертвый крепеж». Это физическое прикрепление рамы к стене. И на картину вмонтирован датчик», — рассказала она агентству ТАСС, добавив, что в Третьяковке было увеличено количество постов смотрителей.

Теперь картину в целях безопасности демонстрируют в другом пространстве галереи, которое больше предыдущего по размеру. Городкова объяснила такое решение «повышенным интересом публики» к полотну.

«Понимая, что сейчас, безусловно, будет повышенный интерес публики к картине, мы приняли решение разместить ее в большом пространстве на третьем этаже. Тот же самый зал, тот же самый раздел экспозиции, в котором она и находилась. Но здесь она фактически на входной стене. Это место, как нам сейчас кажется, очень подходит произведению», — сообщила Городкова.

Тем не менее, она посоветовала посетителям «все-таки не очень долго задерживаться» перед картиной.

Резонансный инцидент с похищением полотна из столичного музея произошел в минувшее воскресенье, 27 января. Согласно одному из очевидцев происшествия, преступник средь бела дня снял картину со стены, после чего спокойно покинул сначала зал Третьяковки, а затем и саму галерею.

«Парень одет был просто: рубашка «ботанская» и штанишки, как работник музея. С «покерфейсом» бодрым шагом он подошел к картине и снял ее со стены. Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину, даже понять ничего не смогли — криков нет, может, работник меняет картину... А вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит. В этот момент смотрительница зала с таким же «покерфейсом» заглядывает за колонну и, не проронив ни звука, исчезает. Только через минуту-две приходит осознание, что картина украдена: появляется встревоженная охрана и охающая смотрительница соседнего зала», — написал у себя в фейсбуке сотрудник Союза художников России Илья Вольвич, одним из первых сообщивший о краже.

Уже на следующий день предполагаемый похититель «Ай-Петри» был пойман — им оказался 31-летний Денис Чуприков, родившийся, по данным СМИ, в Феодосии. По информации «Коммерсанта», уже вскоре после задержания мужчина признался, что пошел на преступление спонтанно из-за долгов.

Спустя сутки Таганский суд Москвы арестовал подозреваемого на два месяца. Тогда же стало известно, что Чуприков на самом деле отказывается признавать свою вину, а его защита уже подала апелляцию на решение суда об аресте.

В свою очередь председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, посетившая подозреваемого в изоляторе временного содержания, заверила, что мужчина намеревался самостоятельно вернуть музею украденное полотно.

«Он заявил, что хотел вернуть эту работу и что после того, как снял ее со стены и унес с собой, он ничего плохого с ней не делал, так как понимал, что это большая ценность», — приводит ее слова ТАСС.

Обнаружена была и сама картина Куинджи. По словам директора департамента музеев Министерства культуры Владислава Кононова, работу великого русского художника осматривали несколько экспертов.

«Главный хранитель, научные работники Третьяковской галереи, всего семь человек. На полотне есть некритичные потертости», — заключил Кононов.

Вследствие выяснения обстоятельств кражи выяснилось, что совершить похищение вору удалось из-за недостаточных мер безопасности — полотно, которое на постоянной основе хранится в Русском музее, было выставлено в Третьяковке в рамках временной экспозиции, посвященной творчеству Куинджи, и не имело специальных датчиков.

Директор галереи Зельфира Трегулова связала инцидент с востребованностью музея.

«То, что произошло, это результат и одно из следствий невероятной востребованности музеев среди огромного количества людей, которые приходят в наши залы на наши выставки», — цитирует ее РИА «Новости».

Кроме того, она признала собственную ответственность за произошедшее.

«Понятно, что любой музей — это сильная, серьезная структура, в которой есть разные направления, есть заместители по определенному направлению, есть руководители служб, а есть исполнители. Это тот случай когда, я думаю, будет пройдено по всей цепочке. И будут приняты те решения, которые мы с моими коллегами в отношении тех, для кого мы являемся работодателями, примем, а Министерство культуры примет те решения, в отношении тех людей, которые являются напрямую контрактниками Министерства культуры», — заявила она.