«А кто еще?»: Лоза хочет написать песню для «Евровидения»

В преддверии своего 65-летия музыкант Юрий Лоза вновь выразил недовольство в связи с тем, что Россия отправляет на песенный конкурс «Евровидение» песни на английском языке, и выразил готовность написать композицию для следующего исполнителя, который будет представлять страну.

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В частности, Лоза рассказал РИА «Новости» о том, как во время передачи, посвященной конкурсу, он спросил у ответственного за музыкальное вещание на Первом канале Юрия Аксюты, почему российская сторона «бежит за песнями к американцам». Он указал на то, что автор песен для «Евровидения» Леонид Гуткин, бывший басист группы «Автограф», «вдруг стал великим композитором» после того, как сам уехал в США.

«Аксюта отвечает: «А кто же еще напишет, у нас ведь нет авторов». «Да я могу написать», — говорю. «Ты, автор одной песни?» — удивляется он. Отвечаю: «Юра, ты лучше меня знаешь, что у меня не одна, а сотня. Кто вырезал меня из эфиров?» — пересказал Лоза обсуждение своего возможного участия в подготовке номера для конкурса.

Он также обратил внимание на то, что написанную им песню «Плот» исполняют на английском языке в США, в то время как песни Гуткина не имеют такой популярности на Западе.

«И после этого ты говоришь, я не могу написать песню для «Евровидения»?» — резюмировал Лоза.

Музыкант также подчеркнул, что тираж написанной им пять лет назад книги «Я научу писать хиты…» был давно распродан, а у него самого «лежит новый альбом, который никому не нужен», так как мода на такой формат ушла. Он пообещал выложить новую песню «Облака» на YouTube в свой день рождения.

Комментируя тему возможности возврата худсоветов, Лоза заявил, что отказался бы от членства в подобной организации, если бы ему предложили, так как сам «не может быть истиной в последней инстанции».

«Вообще, те, кто говорят о надзорных органах, просто сотрясают воздух. Они понятия не имеют, как это можно реализовать и можно ли вообще. Я человек практический, поэтому говорю — сейчас это делать некому», — подчеркнул Лоза.

Вместо цензуры он предложил придерживаться норм поведения, прописанных в законодательстве относительно нецензурной лексики и курения.

«Курить нельзя, потому что это мешает окружающим, а значит, мы отправляем курильщиков в специальные комнаты. Если мат мешает окружающим, то материться ты можешь в каком-нибудь специальном клубе — приходи в этот клуб и хоть заматерись», — предложил он.

Говоря об успехе своей песни «Плот» Лоза напомнил о том, что в КПСС существовал отдел по идеологии, в компетенции которого входил анализ репертуара исполнителей. После того, как «Плот» прозвучал в «Песне года», подчеркнул певец, его перестали приглашать, несмотря на большое количество материала.

«Я тогда был запрещен, да и сейчас ситуация не сильно поменялась. Если вы придете с хорошей песней на телевидение, выяснится, что все эфирное время занято сегодняшними штатными медийными единицами телеканалов», — сказал Лоза.

Артист также заявил, что не интересуется современной музыкой, так как она «заигрывает с африканской культурой», в то время как сам он воспринимает музыку «от мелодии к гармонии», придумывая сначала идею, которая реализуется через гармонию, и только после этого подбирая ритм.

Несмотря на обширный материал, Лоза считает себя «ленивым до самозабвения» и говорит, что согласен с легендарным гитаристом Джими Хендриксом в том, что «самое лучшее в мире занятие, это лежать на берегу моря и слушать, как растет твоя борода».

Отвечая на вопрос о том, как он планирует отмечать свою юбилей, артист выразил скепсис по отношению к официальным юбилеям, которые отмечаются после 50 лет.

«Ставить перед собой какую-то глобальную задачу уже поздновато, потому что даже теоретически невозможно планировать большие прорывы, увеличение популярности, ведь основная аудитория осталась там», — отметил певец.

Он заявил, что последнее пафосное мероприятие провел в честь своего 50-летия, после чего каждый следующий день рождения отмечал в узком кругу друзей и близких.