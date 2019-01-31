Осин, Кельми... Гребенщиков? Борисова назвала следующего

Телеведущая Дана Борисова, которая проходила курс реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости вместе с певцами Евгением Осиным и Крисом Кельми, поделилась с изданием StarHit своей тревогой относительно выпускника первой «Фабрики звезд» Михаила Гребенщикова, который попросил ее о помощи.

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Сам певец опубликовал в своем инстаграме 29 января видеозапись, на которой видно, что он сидит в ресторане.

«Сегодня прекрасный вечер. Ответственный. Я, наконец, как мужчина, собрался духом, нашел хороший ресторан и пригласил настоящую девушку. Красавицу, студентку, спортсменку. Чтобы сделать шаг вперед», — сказал Гребенщиков.

После этого в кадре появляется сама Борисова, которая говорит, что ей «удалось завлечь в ресторан» артиста. Однако, как она сама рассказала позднее, после этой встречи певец исчез и перестал выходить на связь.

«Миша позвонил и попросил о помощи. Он сообщил мне, что сильно пьет, а также употребляет запрещенные вещества. Я приняла меры, чтобы помочь, но через какое-то время он резко исчез…», — рассказала Борисова.

О том, что у Михаила Гребенщикова есть вредные привычки, сообщалось и раньше. В 2017 году он оказался в центре скандала в связи с увольнением из творческой мастерской Аллы Пугачевой «Рецитал», где преподавал в качестве креативного продюсера.

В число обязанностей артиста входило, в частности, написание песен для детского репертуара. Однако его поведение часто вызывало вопросы и претензии у родителей.

«Мы попросили Аллу Борисовну уволить из школы Михаила Гребенщикова. Многих не устраивала его манера работы. Миша мог прийти на занятие или отчетный концерт в «нерабочем» состоянии, грубил, вел себя по-хамски. По просьбе мамы написал песню для ученика, а потом ни с того ни с сего отдал композицию другому ребенку», — рассказали они.

После того, как к нему накопилось большое количество претензий, к Пугачевой обратились с просьбой отстранить Гребенщикова от должности. Взамен ей помогли с оплатой аренды помещения в центре Москвы, так как сама Примадонна уже планировала ее закрывать.

«Для нас большая честь учить у нее детей, Алла Борисовна — мегапрофессионал, который обожает своих подопечных, щедро делится с ними опытом, знаниями. Посовещавшись, мы взяли все расходы по оплате аренды на себя. Но попросили избавить нас от Гребенщикова», — пояснили родители.

Сам Гребенщиков дал понять, что не считает мнение родителей своих подопечных серьезным аргументов для того, чтобы изменить свои привычки.

«Да мне плевать на мнение родителей, они вообще кто?» — отрезал он.

В 2017 году Борисова призналась в эфире программы Андрея Малахова в том, что испытывает проблемы с алкоголем и наркотиками, после чего прошла курс реабилитации в клинике Таиланда. Вместе с ней в клинике также находился Евгений Осин. Однако по словам Борисовой, характер музыканта не позволил ему принять помощь от окружающих. Осин умер 17 ноября 2018 года.

«Все видели, к чему шло. Все из съемочной группы были готовы дать денег и на руку дать. Больницу по наркологической части все проплачивали. Очень жалко, но он стал жертвой своего собственного упрямства, непризнания своей проблемы. Тот случай, когда все хотели помочь, а он не хотел принимать помощь из-за своенравия. Такой был характер у него. Я в шоке просто!» — рассказала она.

После этого Борисова предположила, что следующим известным артистом, который может стать жертвой алкоголя, является Крис Кельми, который также проходил в Таиланде курс лечения от зависимости.

«Следующий Крис Кельми. Я его давно не видела, где он? Наверное, в еще более плачевном состоянии», — сказала Борисова.

Сообщалось, что после смерти Осина и бурного обсуждения этого события в СМИ Кельми решил уехать из Москвы.

«Там ему хорошо: свежий воздух, никто не беспокоит... Осознал, что так, как раньше, нельзя. Правда, ничто не проходит бесследно. Становится то лучше, то хуже — дают о себе знать сердце и почки. К Крису постоянно приезжает терапевт, осматривает», — рассказывал его брат.

Он также говорил о том, что алкоголизм певца остался в прошлом, и что Кельми планировал возродить группу «Рок-Ателье», несмотря на то, что выступать на сцене он уже не мог. Кельми умер 1 января 2019 года.