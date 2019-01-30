«Картина до сих пор у нас»: Толоконникова о краже из Третьяковки

Участница феминистской панк-рок-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова призналась, что участвовала в краже картины из Третьяковской галереи на Крымском Валу. По ее словам, произошел данный инцидент в то время, когда она была в составе арт-группы «Война».

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«Мы подумывали о том, чтобы сделать что-то вроде этого, мы присматривали себе несколько полотен. Не в Третьяковке. В Третьяковке на Крымском валу. Ну, честно говоря, что-то умыкнули, но это было поменьше, и поэтому это такого скандала не вызвало», — вспомнила акционистка в эфире программы «На троих» телеканала RTVI.

Согласно Толоконниковой, никаких последствий у это кражи по каким-то причинам не было.

«Ну, она сейчас до сих пор висит на стенке у нас. Только не скажу, где. При этом там сменялись постоянно кураторы, там, по-моему, был Андрей Ерофеев — куратором отдела новейших течений Третьяковки на Крымском валу. Потом поменялся. Видимо, тот, кто сейчас, вообще совершенно ничего не понимает в искусстве, поэтому и не замечает», — пояснила участница Pussy Riot.

«С точки зрения анархизма и левого искусства, конечно, это хорошая акция. Если бы это была акция. Но не похоже на акцию, а просто вот такой жест человеческий, тоже красиво», — уточнила Надежда.

Источник в Третьяковской галерее, комментируя слова Толоконниковой, заявил, что им ничего не известно о краже картины акционистами.

«Подозреваю, что все сейчас хотят «пропиариться» на этой волне», — цитирует его ФАН.

Под «этой волной» источник, очевидно, подразумевал инцидент, произошедший в конце минувшей недели в Москве: 27 января из Третьяковской галереи была похищена картина «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи. На следующий день подозреваемого в похищении задержали. Само полотно было обнаружено в Одинцовском районе Подмосковья.

По статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность, группой лиц по предварительному сговору» мужчине грозит до 15 лет колонии. По мнению следствия, у подозреваемого, возможно, были сообщники, о которых на данный момент ничего не известно.

Директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов заявил, что «при варварской транспортировке картины» появились небольшие повреждения в виде потертостей. Он отметил, что причиненный работе ущерб не носит критический характер. В ближайшее время реставрацией картины займутся специалисты Русского музея. Кроме того, согласно Кононову, экспертиза украденного полотна проводилась семью специалистами Третьяковской галереи, среди которых ученые и реставраторы: «Они выезжали с мобильной лабораторией, включающую такое оборудование, как специальные микроскопы. Никаких сомнений в подлинности картины нет».

Картина Куинджи была украдена из Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Как позднее рассказывали свидетели, преступник на глазах у всех присутствующих средь бела дня снял знаменитое полотно со стены и спокойно ушел в неизвестном направлении.

В прессе при этом высказывались предположения о том, что похитителем мог оказаться сотрудник музея, так как, судя по видеозаписям, он прекрасно ориентировался в выставочном зале и целенаправленно шел за картиной. Любопытно, что изначальным поводом для вызова сотрудников полиции в Третьяковскую галерею стало сообщение о краже шубы.

По данным полиции, подозреваемый мог украсть картину из корыстных побуждений. На допросе мужчина не смог объяснить свой поступок, а при задержании он заявил, что никаких преступлений не совершал.

«Без понятия. Я не совершаю преступлений. Я — законопослушный гражданин России», — сказал он во время допроса.

Позднее стало известно, что директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова после кражи картины Куинджи с выставки сохранит свой пост.