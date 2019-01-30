«Завод», «Алита» и «Айка»: главные премьеры февраля

«Завод», Юрий Быков

7 февраля в прокат выходит остросюжетный триллер «Завод» Юрия Быкова. На этот раз автор нашумевших фильма «Дурак» и сериала «Метод» выступил одновременно в качестве сценариста, постановщика и одного из продюсеров ленты. По традиции, зрителей ждет мрачная история о темной стороне жизни в России, однако не обойдется и без сюрпризов. Картина расскажет о похищении местного олигарха рабочими, и, как отметил режиссер, «недовольны будут все». Кроме того, по словам автора, фильм получился «ярким и пафосным» в визуальном плане. Главные роли исполнили Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин и Иван Янковский.

«Лего Фильм 2», («The Lego Movie 2: The Second Part»), Майк Митчелл

7 февраля на отечественные экраны выходит вторая часть франшизы «Лего Фильм». Действие в мультфильме развернется спустя пять лет после событий оригинала. По сюжету герои — Эммет, Люси, Бэтмен и их верные друзья — столкнутся с новой угрозой в лице захватчиков, прибывших из космоса и стремительно разрушающих все на своем пути. В оригинале персонажей озвучили Крис Прэтт, Элизабет Бэнкс, Уилл Арнетт и другие звезды Голливуда.

«Алита: Боевой ангел», («Alita: Battle Angel»), Роберт Родригес

14 февраля в России выходит один из самых ожидаемых фантастических блокбастеров года — «Алита: Боевой ангел», снятый по сценарию Джеймса Кэмерона. По сюжету, гениальный ученый находит на свалке поврежденного киборга Алиту (Роза Салазар), которая не помнит ничего из своей прошлой жизни, кроме боевых приемов. В последнем опубликованном трейлере героиня ведет себя как обычная девушка: защищает своих друзей и даже заводит романтические отношения. Известно, что Кэмерон намеревался экранизировать мангу «Боевой ангел» еще 15 лет назад, однако из-за съемок «Аватара» режиссерское кресло пришлось уступить Роберту Родригесу.

«Капернаум», («Capharnaüm»), Надин Лабаки

В один день с «Алитой» на российские экраны выходит один из номинантов премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» — картина «Капернаум» ливанской постановщицы Надин Лабаки. Лента расскажет о 12-летнем жителе Бейрута по имени Зейн из бедной многодетной семьи. Он нелегально работает, следит за младшими братьями и сестрами и втайне мечтает об эмиграции в Швецию. В итоге мечтам Зейна не суждено сбыться: он оказывается в тюрьме и подает в суд на своих родителей за то, что они дали ему жизнь. Мировая премьера «Капернаума» состоялась на Каннском фестивале в прошлом году, где лента получила приз жюри.

14 февраля в России выходит еще одна яркая премьера — драматический фильм-сенсация прошлогоднего Каннского фестиваля «Айка» Сергея Дворцевого. Действие картины происходит в наши дни в Москве и сосредоточено на молодой эмигрантке из Киргизии, которой приходится пройти через множество трудностей, чтобы устроить свою жизнь. Над производством ленты трудились кинематографисты России, Казахстана, Польши, Германии и Китая. Хотя «Айка» так и не смогла пробиться в список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», картина была оценена в Каннах, где исполнительница главной роли Самал Еслямова удостоилась приза за лучшую женскую роль.

«Как приручить дракона 3» («How to Train Your Dragon: The Hidden World»), Дин ДеБлуа

21 февраля в прокат выходит третья часть популярной мультипликационной франшизы «Как приручить дракона». Создатель картины, американский сценарист и номинант на премию «Оскар» Дин ДеБлуа обещает зрителям грандиозный финал саги о викингах и их домашних драконах. Лента расскажет о противостоянии главных героев с безжалостным охотником на драконов, готовым уничтожить все, что им дорого.

«Власть» («Vice»), Адам МакКей

21 февраля состоится премьера одного из претендентов на победу в главной категории «Оскара» — «Лучший фильм» (помимо всего прочего, имеющего восемь номинаций) — «Власть» режиссера и сценариста Адама Маккея. Комедийно-драматическая картина расскажет о судьбе одного из самых влиятельных политиков 2000-х годов — вице-президенте США Дике Чейни. Главную роль исполнил 45-летний лауреат премии «Золотой глобус» Кристиан Бэйл, чье сценическое перевоплощение уже было отмечено критиками.

Несмотря на весьма солидный возраст (88 лет!), блистательный актер и не менее выдающийся режиссер Клинт Иствуд продолжает удивлять своей завидной продуктивностью — 28 февраля в российский прокат выходит его триллер «Наркокурьер», в котором трехкратный обладатель «Оскара» также исполнил главную роль. По сюжету Иствуд играет одинокого старика на грани разорения, которому предлагают на первый взгляд безобидный заработок — водить машину. Однако вскоре он понимает, что по факту стал наркокурьером.

«Счастливого нового дня смерти» («Happy Death Day 2U»), Кристофер Лэндон

Вместе с «Наркокурьером» Иствуда отечественный зритель сможет познакомиться со второй частью хоррора «Счастливого нового дня смерти» Кристофера Лэндона. Картина расскажет о студентке Три, которая, казалось, еще в оригинальном фильме окончательно разобралась с маньяком, раз за разом убивавшим ее в день рождения. Однако ситуация все же вышла из под контроля: девушка вновь просыпается в той же комнате (и в тот же самый день), что и в предыдущем фильме — а затем встречает ненавистного знакомого. С одним лишь отличием — теперь маньяк хочет убить не только Три, но и ее друзей.