Два инсульта за пять лет: Нина Русланова рассказала о недуге

Известная российская актриса Нина Русланова побывала на программе «Судьба человека» Бориса Корчевникова, где откровенно рассказала о последствиях двух пережитых ей инсульта.

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Звезда фильма «Афоня» дважды испытала приступы кровоизлияние в мозг — в 2009 и в 2014 годах. Вследствие первого у нее появились проблемы с речью. О своем здоровье сама актриса говорить не хочет. Но ее дочь Олеся убеждена, что последствия постепенно отступают.

«Надо маме сказать спасибо за то, что она не сдается. Я не люблю заниматься самоанализом. В этот период мы просто шли вперед», — сказала наследница артистки.

Сейчас Русланова все еще страдает от последствий инсультов, но тем не менее не сдается и продолжает играть в кино.

Напомним, что в 2014 году, перенесшей второй инсульт артистке пришлось защищать свою честь в суде, а позже в студии программы «Пусть говорят» Андрея Малахова. Ее сосед, тележурналист Николай Симанков обвинял Нину Ивановну в том, что она поцарапала его дорогостоящий автомобиль БМВ X5. Суд не признал вину актрисы и отклонил иск. Ведущий, гости в студии и неравнодушные к ситуации пользователи интернета все были на стороне актрисы, которая предположила, что Симанков просто хочет выселить ее из дорогой квартиры.

«Человек, который нацарапал плохие слова на машине Симанкова, — просто герой! И я предлагаю найти его и поблагодарить за то, что он сделал с машиной», — сказал присутствующий в студии актер Алексей Огурцов.

Появившийся в студии актер Станислав Садальский, вручил Нине Руслановой картину, а ее дочери — цветы.

Летом 2016 года артистка приняла участие в телепередаче «Идеальный ремонт». Команда специалистов поменяла дизайн спальни актрисы, где она проводит большую часть своего времени, занимается спортом, встречается с детьми и внуками и отдыхает.

Как известно, народная артистка России Нина Ивановна Русланова была найдена двухмесячным младенцем в конце зимы 1946 года в городе Богодухов Харьковской области. Поэтому точная дата ее рождения не известна — ее будущая актриса выбрала сама при получении паспорта. Имя и фамилию ей дали воспитатели.

До совершеннолетия Русланова сменила пять детских домов. Как и многие детдомовцы, девушка выбрала учебу в ремесленном училище. Но ей вскоре стало понятно, что не такому занятию хочется посвятить жизнь. После окончания в 1960 году училища, она отправилась в театральный институт Харькова.

Артистичная и миниатюрная девушка, ранее выступавшая лишь в детдомовских спектаклях, успешно поступила в престижный вуз. Однако, проучившись в нем всего два года, она отправилась в Москву за своей мечтой.

Нине и в этот раз без особого труда удалось поступить в Щукинское училище. Она отлично училась, а педагоги часто отмечали ее актерский талант. Стоит отметить, что в то время у артистки была серьезная конкуренция, ведь в то время вместе с ней учились такие будущие звезды советского кино, как Константин Райкин, Леонид Филатов, Анастасия Вертинская, Борис Галкин и многие другие.

Окончив Щукинское училище, Русланова из нескольких известных столичных театров выбрала Театр имение Вахтангова. Долгие 15 лет артистка посвятила заведению. Каждое ее выступление сопровождалось громом аплодисментов.

Однако всенародную любовь Нина Ивановна завоевала своими киноролями. Ее дебютная роль в фильме «Возвращение» состоялась в 1967 году. Роль безымянной невесты красноармейца открыла ей путь к серьезным работам. Так, в том же году Русланова снялась в главной роли в картине Киры Муратовой «Короткие встречи», где ее партнером был Владимир Высоцкий.

Фильмография артистки насчитывает более 150 разноплановых ролей. «Афоня», «Завтра была война», «Тени исчезают в полдень» и «Не стреляйте в белых лебедей» — все эти фильмы входят в золотой фонд отечественного кинематографа.

Среди современных работ Нины Ивановны фильмы «Китайская бабушка», «Дом Солнца», «О чем говорят мужчины» и «Вий».