Наживаются на Примадонне: сколько стоит увидеть Пугачеву

Общий доход организаторов юбилейного концерта Аллы Пугачевой благодаря одной только продаже билетов может составить до 300 млн рублей, передает «Уралинформбюро».

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После того, как народная артистка СССР (Пугачева стала последней певицей, которая заслужила это звание), опубликовала афишу грядущего юбилейного концерта в Кремлевском дворце в честь своего 70-летия, билеты на него выросли почти в два раза в течение первого дня продаж.

Если изначально на самые дешевые места можно было попасть за 2,5 тыс. рублей, а цены за партер составляли от 70 тыс., то уже к вечеру было трудно найти билеты дешевле 45 тыс., а стоимость самых дорогих достигала 150 тыс. рублей, писала «Экспресс-газета».

Первая тысяча билетов была раскуплена поклонниками творчества Пугачевой и спекулянтами в течение нескольких часов, писало издание «Дни.ру». По словам перекупщиков, такого ажиотажа не наблюдалось даже в 2009 году, когда артистка уходила со сцены.

Сейчас стоимость билетов в первый ряд партера достигает 375 тыс. рублей у перекупщиков. Среди возможных причин такой высокой стоимости билетов — опасения публики за здоровье певицы после сообщений о приступе, который случился с ней во время съемок на Первом канале.

Несмотря на официальные опровержения со стороны супруга артистки Максима Галкина ее концертный директор Елена Чупракова все же обратилась к ее поклонникам с комментарием в связи с грядущим концертом.

«Перекупщики во все времена занимались подобными вещами, это их бизнес. Действительно, на концерте ожидается аншлаг, раскуплены все билеты. Но поклонникам Аллы Борисовны не о чем волноваться, слухи о ее самочувствии — это только слухи», — сказала Чупракова Ura.ru.

На фоне таких сообщений удивление у многих вызвала новость о том, что певице предложило предоставить финансовую помощь руководство АО «Вертолеты России».

«Да, они являются нашими спонсорами. На этот один концерт. Это их письмо. Не наше. Спасибо им большое, хоть немножко помогли. Но больше никто не откликнулся», — прокомментировала директор Пугачевой эту ситуацию для «Говорит Москва».

Она отказалась назвать сумму, о которой идет речь, сославшись на коммерческую тайну. По ее словам, программа выступления у артистки «очень дорогая», а размещение одного большого рекламного баннера на месяц стоит миллион рублей. В госкорпорации «Ростех», «дочкой» которой являются «Вертолеты России», подчеркнули, что финансирование концерта певицы проводилось в соответствии с законодательством.

«Вертолеты России» являются акционерным обществом и осуществляют расходы из чистой прибыли холдинга. Спонсорство, регулируемое федеральным законом «О рекламе», следует рассматривать именно как расходы на рекламу», — подчеркнули в ведомстве.

Скандал разразился также вокруг утечки двух новых песен певицы в сеть. «Не понимаю, как это произошло. Этим вопросом занялись администраторы звезды. А концертные версии она записывает уже на другой студии», — рассказал саундпродюсер Александр Лопатин.

Отмечается также, что сначала Пугачева должна была выступать на площадке в Подмосковье, для чего организаторы концерта даже забронировали две даты. Однако сама певица решила объединить даты и выступить один раз в центре Москвы.

Чупракова также допустила, что в концерте могут принять участие и дети артистки.

«Все песни для шоу уже записаны. Пока не могу сказать, поднимутся ли на сцену дети Аллы Лиза и Гарри, а то какая же это будет интрига? В данный момент мы выбираем режиссера-постановщика», — сообщила она StarHit.

Среди тех, кто рассматривается на эту роль — постановщик спектаклей Татьяны Навки на льду Алексей Сеченов и друг самой певицы Борис Краснов.