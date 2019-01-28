Роман или дружба? Дапкунайте заметили в компании Зыгаря

По сообщениям прессы, у известной актрисы Ингеборги Дапкунайте появился новый возлюбленный — журналист и писатель Михаил Зыгарь, который моложе ее на 18 лет. Пару все чаще стали замечать вместе на светских мероприятиях. Сообщается, что они сблизились во время сотрудничества в Мобильном художественном театре — проекте МХТ. Соседи актрисы по британской квартире рассказывают о том, что писатель часто бывает у нее в гостях.

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Отметим, что несмотря на род своей деятельности, Дапкунайте человек достаточно закрытый. О том, что в 42 года она вышла замуж за ресторатора Дмитрия Ямпольского и родила сына, общественности стало известно только несколько лет спустя, когда на Первом канале был показан фильм в честь юбилея артистки. По некоторой информации, гостей на свадьбе обязывали подписывать документы о неразглашении.

Точно также — тихо и без лишней шумихи, не поясняя причины развода, актриса развелась с супругом, который, к слову, тоже был сильно моложе актрисы. Их разница в возрасте составляет 12 лет.

Вероятнее всего, о подробностях нового романа Ингеборга также предпочтет молчать. Предполагаемый возлюбленный также достаточно известная личность.

Михаил Зыгарь окончил факультет международной журналистики в МГИМО, а также стажировался в Каирском университете. С 2000 года был специальным корреспондентом «Коммерсанта» в горячих точках — Палестине, Ливане, Ираке и других странах. Кроме того, он работал в должности главного редактора на телеканале «Дождь» и преподавал в МГИМО историю зарубежной журналистики. В 2014 году Михаила Зыгаря удостоили Международной премии за свободу прессы, которую вручает Комитет защиты журналистов.

В 2015 году вышла его книга «Вся кремлевская рать: Краткая история современной России», а в 2017 — «Империя должна умереть: история русских революций в лицах, 1900-1917». Обе книги стали бестселлерами и получили одобрение критиков.

В ноябре 2018 года креативная студия «История будущего» Михаила Зыгаря заявила о создании Мобильного художественного театра — приложения, в котором «город становится декорацией, звук дополняет реальность, спектакль разыгрывается в воображении».

Первой работой, которая была специально создана для «проекта МХТ», стал аудиоспектакль «1000 шагов с Кириллом Серебренниковым», роль рассказчика в котором досталась самому художественному руководителю «Гоголь-центра». Слушатель может совершить экскурсию по маршруту между Остоженкой и Пречистенкой, который ежедневно проходит Кирилл в ходе двухчасовой прогулки, одобренной в рамках домашнего ареста по делу «Седьмой студии».

«В районе, в котором Кирилл Серебренников гуляет каждый день по два часа, раньше жили аристократы, а затем много артистической публики: Есенин, Булгаков, Шехтель, Кекушев, Пастернак и другие выдающиеся личности. Так получилось, что в 1920–1930-е годы истории этих выдающихся художников были связаны с попыткой раздвинуть границы и как-то изменить реальность, а реальность пыталась изменить их жизнь, часто довольно жестоко. Эти истории удивительным образом перекликаются с тем, что происходит сейчас. После первых показов многие зрители говорили, что возникает ощущение — это происходит сегодня», — приводит слова продюсера проекта Карена Шаиняна «Афиша Daily».

Шаинян отметил, что впервые идея мобильного театра зародилась у них с Михаилом несколько лет назад, а премьерный спектакль создавался четыре месяца. По словам Зыгаря, полноценный запуск приложения планируется весной 2019 года. К тому моменту там должны появиться новые спектакли.

Стоит отметить, что за последние несколько лет студия «История будущего» приняла участие в запуске нескольких уникальных проектов: «1917. Свободная история» в честь 100-летия Октябрьской революции, онлайн-игры об истории СССР «Карта истории» и документального сериала «1968. Digital» для смартфонов о том, как 1968 год изменил мир.