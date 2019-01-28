«Держала оборону»: дочь Глаголевой о шоу на федеральном ТВ

Актриса Анна Нахапетова, дочь известного российского режиссера Веры Глаголевой, высказалась по поводу участия в программе на Первом канале. По словам женщины, изначально тема передачи была посвящена 75-летию ее отца — кинематографиста Родиона Нахапетова, приехавшего в Россию из США отмечать юбилей и попутно принявшего приглашение журналистов. Уже во время съемок, впрочем, оказалось, что тему выпуска изменили: вместо юбилея ведущий начал обсуждение развода Нахапетова и Глаголевой. Об этом Анна сообщила в подписи к фотографии со студии в своем инстаграме. На снимке изображена сама актриса, ее сестра Мария и телеведущий Дмитрий Борисов

Реклама

«Изначально эта передача должна была быть посвящена 75-летию нашего отца, по крайней мере — и ему, и нам именно так обещали, и именно поэтому папа прилетел! Как обычно бывает на нашем телевидении, тема в процессе была изменена и опять мы вернулись к событиям тридцатилетней давности. Пришлось держать оборону», — написала Нахапетова.

Под этими «событиями» Анна подразумевает расставание своих родителей: согласно СМИ, в 80-х годах ее отец уехал работать в США, пообещав вернуться через год, но не сдержал свое слово. В Америке он встретил новую любовь — актрису Наталью Шляпникову, известную под псевдонимом Наталья Шляпникофф. Родившая Нахапетову двух дочерей Глаголева осталась жить и работать в Москве. В минувшем году Вера Витальевна скончалась на 62-м году жизни.

В январе текущего года режиссер объяснил причины этого «побега», оправдавшись своей «лирической натурой». Как сообщает «Стархит», ранее Нахапетов ни разу не комментировал развод с Глаголевой.

«Мне казалось, что лиричный кинематограф уходит куда-то в сторону, а я ведь лирик по своей натуре. Поэтому появился шанс поехать в Штаты. Меня вдруг начали воспринимать, как уважаемого режиссера. Вот на этом порыве, да еще и с приглашением студии, у меня состоялся тот перелет», — поведал постановщик.

Он отметил, что новая любовь также повлияла на решение остаться в США. Там Нахапетов заменил отца дочери своей избранницы, но в то же время не забывал и о собственных детях. По воспоминаниям близких, Вера Глаголева смогла сохранить добрые отношения с новой семьей бывшего мужа для благополучия их общих детей.

«Ни разу я не слышала, чтобы мама говорила о папе какие-то гадости. Они не позволяли себе ссор», — рассказала Анна.

В начале 90-х Глаголева отпустила дочерей погостить к папе в Америку, где дети подружились с его новой семьей.

«Во время этой поездки мы с Машей ложились каждый вечер спать, а папа читал сказки. Не было такого, что он целовался и обнимался с другой женщиной при нас. Нет, все это было от нас скрыто», — поделилась Анна.

Режиссер построил хорошую карьеру в Голливуде, но часто приезжал на родину и сотрудничал с российскими актерами. Кроме того, он сохранил дружеские отношения с бывшей женой и был глубоко потрясен ее смертью.

«Не должно быть такого, что учитель хоронит ученика. Вера ведь младше меня на 12 лет. Такая молодая, и это ужасно», — рассказал Нахапетов.

Недавно с проблемой в виде изменения главной темы передачи на федеральном канале также столкнулась российская телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак. Журналистка не стала «держать оборону», как актриса Анна Нахапетова, а просто покинула студию, отказавшись от съемок.

По словам Собчак, она пришла на передачу для разговора об Украине и лишь на месте узнала, что телевизионщиков на самом деле интересует драка между ее мужем Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым.

«Сегодня день не задался. Договорились об интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федканала, который позвал меня «Украину обсудить», готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку.

Совсем [с ума сошли]. Вот реально. Я, естественно, развернулась и ушла. И даже возмутительно не то, что хотели [обмануть], а что профнепригодны. Надо ж человека вначале «в кадр» завести, а потом [обманывать]. А так будьте готовы что он развернется и уйдет. Мда», — написала Собчак в своем телеграм-канале.