Украденный «Крым»: что произошло в Третьяковке

Министерство культуры РФ подтвердило факт пропажи из Третьяковской галереи одного из полотен Архипа Куинджи — «Ай-Петри. Крым», сообщает ФАН со ссылкой на слова директора Департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова. По его словам, на данный момент в галерее много полицейских.

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Как сообщила позже официальный представитель МВД Ирина Волк, столичные полицейские уже ведут розыск неизвестных, похитивших картину Куинджи.

«В полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», — уточнила она.

Представитель МВД отметила, что по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску и задержанию неизвестных лиц.

По некоторым данным, похитителем является неизвестный молодой человек, который под видом музейного работника вытащил полотно из рамы и скрылся.

Однако источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что в краже картины участвовали два человека. «Они ее сняли со стены. Не исключено, что были сообщники», — отметил собеседник агентства. По его словам, ни посетители, ни музейные работники не обратили на этих людей никакого внимания.

Он отметил, что в данный момент на месте продолжают работать сотрудники полиции. С большой долей вероятности, картину вынесли за пределы музея, сказал источник. Он обратил внимание, что полотно небольшое — 39 на 53 см.

После инцидента для посетителей закрыли главный вход в Третьяковскую галерею, а за дверь выставили небольшое ограждение. Через некоторое время после случившегося в холле здания еще оставались посетители галереи, которые фотографировались на фоне пресс-вола, посвященного выставке Куинджи.

У здания в Лаврушинском переулке в центре Москвы стоят несколько полицейских автомобилей. На месте работают журналисты. В самом здании дежурят несколько полицейских. Как рассказывали выходившие из здания посетители, прежде чем их выпустили из галереи, сотрудники правоохранительных органов просили их показать содержимое сумок.

Как объяснил ТАСС советник директора Росгвардии Валерий Грибакин, Росгвардия обеспечивает охрану правопорядка только на входах в Третьяковскую галерею, на выходе дежурит служба безопасности музея.

«Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии работают только на входах в Третьяковскую галерею, всего [в музее] 11 входных групп. Они занимаются обеспечением безопасности, а также не допускают проноса запрещенных и опасных предметов в музей. На выходе из галереи дежурят сотрудники службы безопасности музея», — сказал Грибакин.

В воскресенье отмечается 177-летие со дня рождения Архипа Куинджи — одного из самых ярких русских художников XIX столетия. Он был новатором в художественных исканиях своего поколения живописцев, создал особый тип романтического пейзажа. Ему принадлежат полотна «Красный закат над Днепром», «Березовая роща» и др. Одной из самых известных работ Куинджи является написанная в 1880 году картина «Лунная ночь на Днепре».

Украденную работу — горный пейзаж «Ай-Петри. Крым» — он создал примерно в 1898 — 1908 годах.

Выставка начала свою работу 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля. В экспозиции Третьяковской галереи представлены более 180 его избранных произведений. Помимо полотен и работ из коллекции Третьяковской галереи и Русского музея в состав выставки включены произведения из 19 крупнейших региональных собраний, музеев стран ближнего зарубежья — Азербайджана, Белоруссии — и из одной частной коллекции.