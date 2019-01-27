Картину Куинджи украли из Третьяковской галереи. LIVE

Информацию о пропаже картины, к слову, уже подтвердили в Министерстве культуры России. По словам директора Департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, в данный момент подтверждается факт отсутствия работы «Ай-Петри» и наличие в Третьяковской галерее большого количества полицейских.

«Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в Государственной Третьяковской галерее», — приводит его слова ТАСС.