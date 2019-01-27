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Картину Куинджи украли из Третьяковской галереи. LIVE

Картину Куинджи украли из Третьяковской галереи

Из Третьяковской галереи похищено полотно русского художника Архипа Куинджи «Ай-Петри». Информацию о пропаже знаменитой картины уже подтвердили в Министерстве культуры России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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20:55

Интересный факт — Архип Куинджи родился ровно 177 лет назад, 27 января 1842 года.

20:53

Ознакомиться с фотографиями с места происшествия (и вспомнить, как выглядит «Ай-Петри») можно в специальном фоторепортаже «Газеты.Ru».

20:50

В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что московские полицейские ведут розыск неизвестных, похитивших картину Куинджи.

«Полиция устанавливает неизвестных, похитивших картину Архипа Куинджи. В полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», — рассказала Волк.

20:45

Информацию о пропаже картины, к слову, уже подтвердили в Министерстве культуры России. По словам директора Департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, в данный момент подтверждается факт отсутствия работы «Ай-Петри» и наличие в Третьяковской галерее большого количества полицейских.

«Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в Государственной Третьяковской галерее», — приводит его слова ТАСС.

20:42

Уточним, что речь идет о полотне «Ай-Петри», над которым великий русский художник работал в период с 1898-го по 1908 год.

20:40

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня, 27 января, стало известно о пропаже знаменитой картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. «Газета.Ru» следит за развитием событий в текстовой онлайн-трансляции.