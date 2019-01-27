Трагическое начало блокады: о чем фильм «Спасти Ленинград»

В день 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады в российский прокат вышел художественный фильм «Спасти Ленинград», рассказывающий о первых днях одной из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. Картина описывает реальную историю трагической попытки эвакуации около полутора тысяч жителей Ленинграда на барже по Ладожскому озеру. Судно попало в шторм, испытало на себе налет немецких самолетов и затонуло. Спастись удалось примерно 200 человек. Факт о барже №752 был долгое время засекречен, и только в 2004 году был открыт доступ к архивам, после чего стало возможным ознакомиться с трагедией, случившейся 17 сентября 1941-го.

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Режиссер картины «Спасти Ленинград» Алексей Козлов, который при подготовке к съемкам провел много времени в архивах, рассказал, что спасательную операцию засекретили сразу же после того, как стало известно о катастрофе на озере. Тем не менее, он не нашел объяснения тому, что доступ к документам был открыт так поздно — уже в 21-м веке.

В беседе с «Газетой.Ru» режиссер отметил, что не стал включать в картину все факты операции, так как трагедия была документально зафиксирована в больших подробностях, некоторые из которых он предпочел опустить.

«Мы очень долго сидели в архивах и изучали этот случай, — рассказал Алексей Козлов. — И, конечно, включить в фильм все факты не получилось. Более того, я специально не стал снимать совсем страшные эпизоды.

К примеру, один из пассажиров начал, как я понимаю, сходить с ума. У него была малолетняя дочь и жена. И уже после атаки фашистских истребителей, понимая, что судно не спасется, он застрелил ребенка с женой, а потом сам. Я считаю, что это нельзя снимать. Об этом надо знать, как об историческом факте, но я не вижу смысла такие вещи переносить на экран. И я не могу себе представить такую степень отчаяния, чтобы правдоподобно снять этот эпизод».

Козлов подчеркнул, что фильм основан на реальных событиях и сам факт операции по эвакуации жителей Ленинграда был.

«Сама трагедия баржи — абсолютная правда. Стремление противника ее потопить и тем самым заблокировать единственный путь, который бы связывал Ленинград с миром, было. И мы постарались это отразить и в совещании командования нацистов, и в сухопутной битве, которая занимает важную часть общего повествования», — отметил постановщик.

Козлов также объяснил, почему он взялся за историю о первых днях блокады, которые были не столь трагическими, как в последующие годы.

«У нас есть общее восприятие блокады Ленинграда — зима, голод, трупы на улицах. И это все было. Это та самая страшная блокада, — сказал режиссер. — Но мы взяли за основу историю, которая произошла буквально на первой неделе. Еще картошка была у людей, и сахар гремел в сахарнице.

И для нас основной темой фильма стало вхождение человека в войну и ее влияние на людей. У нас есть персонажи, которые меняют свои решения и взгляды именно потому, что пришла война».

Актриса Анастасия Мельникова, которая сыграла в фильме небольшую роль, рассказала «Газете.Ru», почему согласилась сняться в картине даже при условии, что получила так мало экранного времени.

«Я безоговорочно доверяю Алексею Викторовичу, так как мы с ним уже работали не в одном проекте. Поэтому я, не задумываясь, согласилась сниматься в картине, хотя знала, что у меня будет второстепенная роль», — подчеркнула Мельникова.

Главной причиной своего согласия петербургская актриса назвала своего отца, который был свидетелем начала операции, описанной в фильме. Она вспомнила, что ее «папа был на том же самом месте как курсант военно-медицинской академии».

«И когда я увидела в сценарии, что это именно этот день, этот берег Ладоги и академия, вопрос был решен», — заявила Мельникова.

По мнению артистки, фильм старается обратиться ко всем поколениям.

«Мы уже показывали «Спасти Ленинград» людям почтенного возраста, и они были благодарны нам за то, что мы помним про блокаду и чтим память героев», — рассказала Анастасия.

Она также выразила уверенность в том, что лента сможет вызвать интерес и у школьников, которые «знают о блокаде только из учебников, но что-то для себя почерпнут в этом фильме».

Трагедия 17 сентября 1941 года привела к тому, что командующий Ладожской флотилией капитан первого ранга Виктор Чероков в октябре запретил перевозку людей на баржах.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года — 872 дня. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943-го, однако полностью освободить город удалось только в январе 1944-го. 27 января 1944 года в Ленинграде был произведен салют в честь окончательного освобождения Ленинграда.