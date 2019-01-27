«Ложь и провокация»: Собчак объяснила скандал на телеканале

Российская телеведущая Ксения Собчак закатила скандал в гримерке перед съемками на НТВ и покинула студию, не приняв участия в записи программы. Позже в своем телеграме журналистка объяснила, что пришла на передачу обсуждать Украину, но ее попросили дать комментарий по поводу драки между ее мужем Максимом Виторганом и театральным режиссером Константином Богомоловым.

«Сегодня день не задался. Договорились об интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федканала, который позвал меня «Украину обсудить», готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку.

Совсем [с ума сошли]. Вот реально. Я, естественно, развернулась и ушла. И даже возмутительно не то, что хотели [обмануть], а что профнепригодны. Надо ж человека вначале «в кадр» завести, а потом [обманывать]. А так будьте готовы что он развернется и уйдет. Мда», — написала Собчак.

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Однако руководство канала выразило на этот счет другое мнение, причем подкрепленное скриншотами сообщений, в которых шеф-редактор обсуждал с Ксенией Собчак темы предстоящего обсуждения. В опубликованных на сайте НТВ сообщениях журналистка подтвердила, что драка — не фейк, и согласилась обсудить этот вопрос при одном условии: он не должен стать главной темой вечера.

Редактор отправил Ксении список из пяти вопросов для утверждения — первые два касались инцидента между Виторганом и Богомоловым, а остальные были посвящены украинской теме. Собчак попросила поменять пункты местами для того, чтобы начать с обсуждения политики и уже потом коснуться обсуждения драки.

Обнародованные «доказательства» сотрудников НТВ Собчак назвала «ложью и провокацией» и подробно описала договоренность с шеф-редактором канала.

«Я разговаривала устно с шеф-редактором при трех свидетелях и несколько раз сказала, что точно ли разговор об Украине? Шеф-редактор в конце попросил еще Курилы прокомментировать.

Первый вопрос стоял про драку — и я сразу сказала, что так не пойдет и это не может быть главной темой интервью. Шеф-редактор сказал «конечно, сейчас уберем, здесь он первым по ошибке стоит. В итоге целая подводка и сюжет посвящаются этой ерунде и ни слова про Украину», — поведала Ксения.

Ранее она также сообщила о «масштабных проблемах» на фоне слухов о драке Виторгана и Богомолова.

Резонансный инцидент с участием супруга Собчак и режиссера, которого в прессе называют возможным любовником популярной журналистки, произошел в начале этой недели в центре Москвы. Подробности случившегося немногим позднее рассказал «Пятому каналу» один из посетителей кафе, около которого и развернулось действо.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел», — поведал очевидец.

Сам Богомолов, комментируя драку с Виторганом, подчеркнул, что актер сломал ему нос.

«Дорогие и неравнодушные друзья! Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано, и я могу представить вам невероятную команду спектакля «Преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», — заявил режиссер.

В свою очередь Максим спустя пару дней после инцидента попросил не присылать ему сообщения о том, что его жена якобы опять проводит время с Богомоловым.

«Ребята, завязывайте! Во-первых, я не работаю по вызову. Во-вторых, я не выдержу второй раз такого визга. В-третьих, — этот гештальт я закрыл. И если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны», — написал в своем инстаграме актер.