«Ей уже ничто не поможет»: как Васильева разругалась с Садальским

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала о взаимоотношениях с актером Станиславом Садальским, ее другом и партнером по целому ряду спектаклей. По словам 71-летней звезды фильмом «Ревизор» и «Самая обаятельная и привлекательная», им с Садальским просто удалось «очень удачно сойтись».

«Мы сошлись очень удачно, мало кто выдержит репетиции с ним, хотя страшны не они, а то, что происходит после. Вот тут надо бежать, иначе Стас раскритикует, скажет, что все плохо. Но я прошла его школу и благодарна», — рассказала Васильева в эфире программы «Выход в люди».

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Артистка также подчеркнула, что Садальский обладает специфическим чувством юмора — и в связи с этим их отношения поначалу складывались не так легко. В частности, однажды Станислав, которому предстоящим летом исполнится 68 лет, отдал «желтой» прессе фото, на котором Васильева была запечатлена с перекошенным лицом и бутылкой, подписав снимок: «Ей уже помочь нельзя». Подобная шутка, естественно, сильно обидела Татьяну, причем ситуацию осложнял тот факт, что актеры тогда вместе играли в одном спектакле.

«Два дня я проплакала из-за него, хотела уйти из спектакля. И мне предложили объявить об этом решении остальным актерам. Горели торфяники, стояла жуткая жара, репетиции шли под железной крышей. И вот я прихожу, а Стас весь потный, утирается полотенцем.

А когда я уже собралась отказаться от роли, он взял мягкую игрушку, там был пес или кот, нажал на нее и спел: «Никто тебя не любит так, как я, никто не приголубит так, как я». Я поняла, какая я дура, и осталась», — цитирует Васильеву «СтарХит».

Ранее — за пару дней до начала новогодних каникул — Садальский сообщил поклонником о том, что перенес тяжелую операцию. Станислав пояснил, что ему было проведено так называемое стентирование, суть которого заключается в установлении специального каркаса, помещающегося в забитый холестерином просвет коронарного сосуда сердца и обеспечивающего расширение участка, суженного патологическим процессом.

«Тут главное — мастерство доктора, чтобы у врача-хирурга не дрогнула рука. Мой врач с редкой фамилией Иванов оказался непьющим и провел операцию филигранно — и я задышал полной грудью, — подчеркнул артист в инстаграме. — Самое интересное: хоть и принимал статины (сильнодействующие медикаменты, способствующие нормализации уровня холестерина — «Газета.Ru»), а бляшки все равно образовались. Наверняка, лекарства были поддельные?! Всех владельцев аптек на нары! Да здравствуют наши русские врачи».

Уже после Нового года Садальский подверг критике юмориста Максима Галкина, обвинив того в бездарности и самодеятельности.

«Я Галкина терпеть не могу. Трясет от него, потому что это — махровая самодеятельность. Он ужасно бездарный. Просто говорит текст, а таланта нет, кроме наглости — ничего нет. Он умный, образованный, но мне абсолютно неинтересно его творчество. Галкин и Пугачева встретились: она — солнце, он — черное донце. Видимо, кому чего не хватает», — заявил Садальский.

Вместе с тем он выразил мнение, что Алла Борисовна, которой в предстоящем апреле предстоит отпраздновать 70-летие, на самом деле немного старше.

«Пугачевой не 70, а 73 года. Вспомните про картину «Его звали робот». Ей было там, согласно официальной версии, 15 лет, девочка совсем, а этого никак не могло быть. Хотя, в принципе, какая разница: 70 или 73 года? Можно было бы и три года назад отпраздновать юбилей. Но если Алла Борисовна позовет на юбилейный концерт, я не пойду, а побегу», — сказал Станислав.

Не остался в стороне заслуженный артист страны и от скандальной драки между актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым, произошедшей в начале этой недели якобы из-за романа кинематографиста и телеведущей Ксении Собчак, супруги Виторгана.

«Виторганов терпеть не могу. Я очень люблю Людмилу (Максакову — прим.ред), и мы вынужденно с ней расстались из-за Виторганов. И я ей говорю: «Какая же противная эта семейка». Но я очень рад, что они разойдутся — если разойдутся, и если это не вброс», — приводит слова Садальского Nation News.