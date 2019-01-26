Большая утечка: кто попал на фото со съемок фильма Тарантино

Фотографии со съемок нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», посвященного убийству бандой Чарльза Мэнсона жены Романа Поланского Шэрон Тейт, были опубликованы в Vanity Fair. На фотографиях запечатлены съемки с участием исполнителей главных ролей — Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта, а также исполнительницы роли жертвы супруги Полански — Марго Робби.

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Основное внимание в фильме будет уделено истории актера Рика Далтона в исполнении Ди Каприо. Будучи некогда популярным в качестве звезды телевестерна, он вместе с дублером Клиффом Бутом (в роли которого выступил Питт) пытается добиться успеха в Голливуде.

«Это пока большой секрет, но «Однажды в Голливуде» разворачивается в 1969 году, на подъеме контркультуры, революции хиппи, в момент зарождения нового Голливуда. Улица за улицей, квартал за кварталом мы превратим Лос-Анджелес в Голливуд 1969-го», — сказал Тарантино.

К 1969 году американская киноиндустрия претерпела серьезные изменения, и не успевшие сориентироваться в новой реальности герои терпят неудачу. Однако Рик узнает, что по соседству с ним живет актриса Шэрон Тейт, беременная супруга популярного режиссера Романа Поланского. Скоро она будет жестоко убита членами «семьи» Чарльза Мэнсона.

Сам Тарантино, рассказывая о своей новой картине, сравнивает ее со своим главным режиссерским успехом — фильмом «Криминальное чтиво». По его словам, сходство можно заметить как в способе выстраивания сюжета, так и в атмосфере.

Работа над фильмом заняла около пяти лет. Он стал возможностью для Тарантино вернуться в свои ранние воспоминания — как он жил в Лос-Анджелесе, где происходит основное действие фильма, когда ему было семь лет.

Перед тем, как приступить к съемкам, он лично встретился с родной сестрой Тейт, которая была против идеи фильма. После заверений со стороны режиссера об уважительном отношении к ее семейной трагедии и знакомства со сценарием, она дала согласие на выпуск картины.

Как позже заявила сестра Тейт журналистам, будущий фильм станет «не тем, что люди себе представляют при виде имен Тарантино и Мэнсона рядом». Она также поблагодарила авторов фильма за решение не совмещать премьеру фильма с 50-летием убийства.

Роли самих Мэнсона и Поланского в девятом фильме Тарантино исполнят звезда сериалов «Плоть и кровь» и «Наемник Куорри» Дэймон Херриман и польский актер Рафаль Заверуха. Помимо этого в фильме снялись такие известные актеры, как Тим Рот, Майкл Мэдсен, Курт Рассел, Джеймс Марсден и Дакота Фэннинг.

В одной из ролей фильма сыграет Майя Хоук — дочь бывшей музы режиссера Умы Турман и Итана Хоука.

В качестве продюсера фильма выступили Дэвид Хейман, известный по серии фильмов о Гарри Поттере, а также Шэннон Макинтош и Джорджия Касандес, которые ранее уже работали с Тарантино.

«Однажды в Голливуде», права на который приобрела компания Sony Pictures, станет первым фильмом режиссера, в создании которого не будет принимать участия компания скандального продюсера Харви Вайнштейна, который обвиняется в сексуальных домогательствах.

В ходе работы над фильмом в СМИ появились слухи о том, что после этого Тарантино может заняться работой над сериалом. Такая информация появилась в связи с тем, что один из героев «Однажды в Голливуде» является исполнителем роли в телевестерне 1960-х «Лансье».

Разговоры о возможном сериале подогрело и то, что сам режиссер вел переговоры с вдовой правообладателя — сценариста Сэмюла А. Пиплза. Результат этих переговоров на данный момент неизвестен.

В ноябре 2018 года произошли серьезные изменения в личной жизни Тарантино — он женился на 35-летней певице из Израиля Даниэлле Пик. Режиссер сделал предложение летом 2017 года, на свадебной церемонии присутствовали известные своими работами с Тарантино актеры Харви Кейтель и Тим Рот. В качестве организаторов помолвки выступили супруги Вайнштейн. Это произошло за несколько месяцев до скандала, разразившегося из-за обвинений в адрес продюсера в сексуальном насилии.