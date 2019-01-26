Умер Мишель Легран

В Париже в возрасте 86 лет умер французский композитор Мишель Жан Легран. Наибольшую известность ему принесла музыка, написанная для фильма «Шербурские зонтики» с Катрин Денев в главной роли, а также сотрудничество с режиссерами французской новой волны («Женщина есть женщина» Жан-Люка Годара, «Клео от 5 до 7» Аньес Варда).

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Легран родился в 1932 году в музыкальной семье — его отец был дирижером оркестра варьете, а мать — пианисткой. После окончания Парижской консерватории в 1952 году он отправился с концертами по США вместе с актером и певцом Морисом Шевалье в качестве аккомпаниатора. Во время американских гастролей Легран записал свой первый альбом.

В 1958 году началось сотрудничество Леграна с американскими джазовыми музыкантами, результатом которого стал выхода альбома Legrand Jazz. Среди гостей записи были такие легенды джаза, как Майлз Дэвис, Джон Колтрейн, Билл Эванс, Арт Фармер, Бен Уэбстер и другие.

Легран называл джаз частью своей жизни и оставался верен ему на протяжении всей карьеры. В 1991 году он запишет альбом «Dingo» вместе с Майлзом Дэвисом, для которого это станет одной из последних работ.

Фоторепортаж: Умер композитор Мишель Легран __is_photorep_included12144451: 1

Имя композитора также ассоциируется с движением французской «новой волны», со многими режиссерами которой сотрудничал Легран. Однако самой популярной его работой у зрителей стал мюзикл «Шербурские зонтики».

Как вспоминает сам Легран, работу над фильмом осложняли проблемы с продюсированием, так как проект, одновременно содержавший музыкальные номера и элементы реалистического повествования, казался чересчур рискованным с финансовой точки зрения.

Однако несмотря на опасения продюсеров, фильм завоевал не только массовую любовь аудитории, но также и главную престижную европейскую награду — «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Среди артистов, которые исполняли его композиции в то время были Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд, Джеймс Инграм, Перри Комо и другие.

С 1964 года Легран начал сам исполнять свои песни. По словам композитора, таким образом он старался побороть в себе застенчивость и повернуться лицом к слушателю после «многолетнего пребывания на сцене спиной к своей аудитории».

В конце 60-х годов востребованность композитора в Великобритании и США значительно выросла. Легран трижды становился лауреатом американской киноакадемии и получал премию «Оскар» за песни и музыку к фильмам «Афера Томаса Крауна», «Лето 42-го», а также «Йентл» Барбры Стрейзанд, вместе с которой он работал с пятидесятых годов.

В начале 2000-х Легран, чей дед по материнской линии был армянином, приехал в Ереван, где встретился с родственниками и выступил вместе с городским филармоническим оркестром.

В сентябре 2014 года композитор обвенчался с актрисой Машей Мериль, урожденной княжной Гагариной.

Легран и Мериль впервые встретились в сентябре 1964 года на джазовом фестивале в Рио-де-Жанейро, однако в то время у каждого уже были отношения, разорвать которые не было возможности. Они вновь встретились, когда Мериль уже исполнилось 70 лет. Легран пришел на ее спектакль «Интимные отношения».

Среди гостей на их свадьбе присутствовали такие звезды мирового кинематогрфа, как Фанни Ардан и Клод Лелуш. Венчание прошло в соборе Александра Невского в Париже.