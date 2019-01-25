Плейлист недели: Bonobo, Rudimental и Lil Wayne

Rudimental — «Dark Clouds» (feat. Jess Glynne & Chronixx)

После выхода последнего альбома джангл-коллектива Rudimental прошло целых шесть лет и, кажется, за это время британцы не только не растеряли присущий им зажигательный запал, но и набрались чего-то нового. На этой неделе коллектив выпустил третью пластинку «Toast To Our Differences»: тут и традиционный драм-н-бэйс, и жгучий фанк с элементами регги, и совершенно необычный «Dark Clouds» в духе культовых Daft Punk. Не обошлось и без ярких коллабораций: в записи приняли участие Major Lazer, Том Уокер, Macklemore, Рита Ора и Maverick Sabre. Что действительно осталось неизменным, так это сплошной позитив, который (как ни странно) совсем не надоедает.

Bonobo — «Ibrik»

Еще один любимец британской электронной сцены — Саймон Грин, выступающий под псевдонимом Bonobo, представил новый трек «Ibrik» в рамках серии миксов Fabriclive. Блестяще выстроенное пространство трека, лаконичные переходы, а также излюбленный музыкантом заниженный темп — все то, за что так любят артиста и что с нетерпением заставляет ждать его новый альбом.

Lil Wayne — «Don't Cry» (feat. XXXTentacion)

Трек «Don't Cry» вошел в сентябрьский альбом рэп-легенды нулевых Lil Wayne «Tha Carter V», выхода которого поклонники артиста ждали более семи лет. Среди прочих композиций на пластинке нашлось место и совмеске с XXXTentacion, абсолютным кумиром молодежи, трагически ушедшим из жизни летом минувшего года в результате нападения грабителей. А уже на этой неделе песня обзавелась немного философским (и сильно печальным) клипом, причем премьера ролика была приурочена к дню рождению убитого грабителями музыканта — 23 января ему бы мог исполниться 21 год.

Дуа Липа — «Swan Song»

«Swan Song» — идеальная в плане хайп-гармонии работа. Мировая суперзвезда из Великобритании пишет саундтрек для одного из самых ожидаемых блокбастеров года, что можно быть органичнее? Песня, без сомнения, прекрасно дополнит какую-то из сцен боевика «Алита: Боевой ангел», экранизации хитовой манги Роберта Родригеса.

American Football — «Uncomfortably Numb» (feat. Хейли Уильямс)

Музыканты из инди-рок группы American Football продолжают создавать лиричные и атмосферные композиции. На этот раз артисты выпустили сингл «Uncomfortably Numb» (иронично обыграв название легендарного хита Pink Floyd), записанный при участии вокалистки группы Paramore Хейли Уильямс. Трек вошел в состав грядущей пластинки, премьера которой состоится 22 марта. Вместе с песней коллектив представил и новый клип с американским комиком Блейком Андерсоном в главной роли, действие которого происходит в «карете» скорой помощи.

Boogie — «Rainy Days» (ft. Эминем)

29-летний хип-хоп исполнитель из Комптона Энтони Диксон, известный под псевдонимом Boogie, вернулся с полноценным лонглплеем «Everythings for Sale», вышедшим на лейбле Эминема Shady Records. По сравнению с предыдущим релизом «Thirst 48 Pt. II» новая пластинка рэпера больше тяготеет к соул-звучанию и живым инструментам. Среди артистов, принявших участие в записи, — номинант премии «Грэмми» 6LACK и J.I.D. Отличился гостевым куплетом и сам босс лейбла Эминем, который украсил альбом мощной подачей и жестким вокалом.

Майк Крол — «Left for Dead»

На этой неделе калифорнийский музыкант Майк Крол представил свой четвертый студийный альбом под названием «Power Chords», в очередной раз доказав: гаражный рок жив, и сбрасывать его со счетов несмотря на 2019-й не стоит. Лоу-фай, запутанные гитарные мелодии, размышления на тему отношений, ночных кошмаров и бессонных ночей — полный набор для беспощадной рефлексии и подростковой ностальгии для самых смелых и отчаянных слушателей.