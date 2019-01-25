Как Нуреев сбежал из СССР: Рэй Файнс снял фильм о легенде

В сети появился первый трейлер картины «Белая ворона» Рэйфа Файнса о легендарном танцоре Рудольфе Нурееве по книге Джули Каваны «Рудольф Нуреев: Жизнь».

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Фильм расскажет часть истории из жизни одного из самых известных «невозвращенцев» в СССР: от полного лишений детства в Уфе к расцвету таланта во время учебы в Ленинграде и бегству от КГБ в Париж в самый разгар «холодной войны».

Премьерный показ ленты состоялся 31 августа 2018 года в рамках кинофестиваля Теллурайд, в прокат она выйдет 22 марта 2019 года.

Роль Нуреева выпала честь исполнить талантливому премьеру балетной труппы Татарского театра им. Мусы Джалиля Олегу Ивенко.

Также в картине снимались сам Рэйф Файнс, порадовавший отечественного зрителя своим прекрасным произношением русского языка, немецкий актер Луис Хофманн, французская актриса Адель Экзаркопулос, эпатажный украинский артист балета Сергей Полунин и российская актриса Чулпан Хаматова.

Отметим, что режиссера картины Рэйфа Файнса многое связывает с Россией. Впервые он оказался здесь, когда снимался в картине Веры Глаголевой, основанной на пьесе Тургенева «Месяц в деревне». С тех пор, по словам голливудского кинематографиста, он влюбился в нашу завораживающую страну и культуру, регулярно возвращается и даже учит русский язык.

«Это трудно объяснить, но на подсознательном уровне я понимаю, что меня тянет в эту страну. Тут душа, искусство», — рассказал он в интервью StarHit.

Как известно, Файнc дружил с Глаголевой, скончавшейся на 62-м году жизни в августе 2017 года. На церемонии прощания с актрисой в Доме кино было зачитано его письмо, в котором он поблагодарил ее за вдохновение и радость.

«Я лелею в своем сердце воспоминания о нашей совместной работе, — обратился актер в своем письме к Глаголевой. — Думаю, ты была бы рада, что вчера я начал съемки новой картины. Я надеялся присылать тебе фотографии со съемочной площадки. Спасибо, моя дорогая Вера, за вдохновение, радость, что ты мне подарила».

В начале декабря 2018 года состоялась лондонская премьера последнего фильма Веры Глаголевой «Не чужие», на которой присутствовал британский актер. Он пришел в кинотеатр в качестве зрителя, не представлял фильм и не давал интервью, а просто скромно покинул зал после титров.

Исполнитель главной роли картины «Белая ворона», талантливый казанский танцовщик Олег Ивенко в одном из интервью рассказал о том, почему выбрал именно театр им. Мусы Джалиля, оставшись в России.

«Из всех стран я выбрал Россию, потому что настоящий качественный классический балет на данный момент существует только здесь. Такое количество приглашений от известных театров мне, конечно же, польстило, но мое внутреннее «я» сказало, что нужно ехать именно в Казань. А я доверяю своей интуиции и всем советую всегда прислушиваться к внутреннему голосу», — рассказал он изданию Entermedia.

По словам Ивенко, он не знает, как ему удалось обойти всех претендентов и получить роль, он не ставил перед собой цель добиться этого во что бы то ни стало.

«Я понимал, что у меня есть шанс, какого больше, возможно, не будет. И тогда я просто сделал все, что смог: учил английский, репетировал пробные сцены, искал внутри себя отклик этого самого Рудика (Рудольфа Нуреева — «Газета.Ru»). Я просто сказал себе: «Сделай по максимуму, а дальше, как выйдет», — поделился Олег.

В фильме также снялся знаменитый танцовщик Сергей Полунин, считающийся «Нуреевым нашего времени». Однако режиссер решил, что ему больше подходит роль Юрия Соловьева.

19-летний Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона за всю его историю, однако через три года оставил эту престижную сцену. По его рассказам, лондонские танцовщики не могут позволить себе снять жилье, и вынуждены ютиться вчетвером или впятером в одной квартире, постоянно находясь в нужде, не всегда имея средств на нормальный ужин. Вероятно это стало основной из причиной его ухода.

Широкой публике Сергей стал известен в конце 2014 года, после того, как он снялся в клипе на песню ирландского певца Хозиера «Take Me To Church», режиссером которого выступил фотограф Дэвид Лашапель.

В последнее время Полунин все чаще оказывается в центре внимания не в связи со своими профессиональными достижениями, а из-за скандалов. Последний их них разразился в середине января этого года, когда Парижская опера заявила об отказе от сотрудничества с танцовщиком. Причиной столь резкой реакции театра стали высказывания Полунина в инстаграме, в которых он негативно отозвался о полных людях, призывая применять к ним насилие