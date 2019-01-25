Живой вампир: звезда «Доктора Кто» сыграет в «Морбиусе»

Британский актер Мэтт Смит близок к тому, чтобы войти в актерский состав блокбастера «Морбиус, живой вампир», который расскажет о приключениях злодея из комикс-вселенной Человека-паука. Согласно Variety, на данный момент нет сведений о том, кого именно звезда «Доктора Кто» сыграет в супергеройском боевике. Источник при этом отмечает, что Смиту точно будет отведена одна из главных ролей.

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Режиссером картины назначен создатель фильмов «Код доступа «Кейптаун» и «Живое» Даниэль Эспиноса. Сценарий проекта написали авторы «Могучих рейнджеров», «Затерянных в космосе», а также «Богов Египта» Берк Шарплесс и Мэтт Сазама. Продюсируют ленту Ави Арад (»Человек-паук: Через вселенные», «Железный человек») и Мэттью Толмак («Человек-паук: Возвращение домой»).

Компанию Смиту в касте блокбастера составят обладатель «Оскара» за драму «Далласский клуб покупателей» Джаред Лето и Адриа Архона («Настоящий детектив», «Нарко»), которые перевоплотиться соответственно в Морбиуса и его девушку.

Дата премьеры фильма о противнике Человека-паука на данный момент официально не оглашена. Ожидается, что лента появится в прокате в 2020 году, в ходе которого Columbia Pictures планирует выпустить минимум два супергеройских проекта. Помимо «Морбиуса», это, вероятно, будет сиквел «Венома», к созданию которого студия приступила в начале января.

Согласно СМИ, в настоящий момент идет работа над сценарием картины — и отвечает за это Келли Марсел, приложившая руку к первой части франшизы. Подробности сюжета сиквела до сих пор остаются в тайне, однако известно, что в продолжении точно сыграют Том Харди (собственно, Веном) и Вуди Харрельсон, который исполнит роль Карнажа.

Ранее сценарист «Венома» Джефф Пинкнер намекнул на то, что в продолжении блокбастера может появиться и Человек-паук, с недавних пор находящийся в аренде в киновселенной Marvel Studios.

«Не раскрывая ничего, о чем мне не положено говорить, я не исключаю, что в грядущем фильме «Веном» Человек-паук сыграет важную роль» — заявил Пинкнер.

Оригинальный «Веном» вышел на экраны в октябре минувшего года и достаточно успешно выступил на домашнем рынке, собрав в США $213,5 млн при производственном бюджете в 100 млн. Еще лучше в плане пополнения кассы получилось у фильма на международной арене: в общей сложности картина Рубена Фляйшера заработала более $855 млн, войдя в топ-70 самых кассовых лент в истории кинематографа. Свой немалый вклад здесь внесли и российские зрители — в нашей стране лента продемонстрировала сумасшедшую выручку в 2,16 млрд рублей (на секундочку, третий результат года — лучше на отечественном рынке в 2018-м выступили только «Движение вверх» и третья часть «Мстителей»).

Возвращаясь к вампиру Морбиусу, отметим, что придуман он был в 1971 году сценаристом Роем Томасом и художником Гилом Кейном — дебютировал персонаж в 101-м выпуске серии «The Amazing Spider-Man». Согласно официальному лору, доктор Майкл Морбиус случайно становится вампиром в результате попыток найти лекарство от редкой смертельной болезни крови.

В течение пяти лет персонаж регулярно появлялся на страницах комиксов, однако потом о нем практически полностью забыли вплоть до 1992-го. Тогда он получил собственную отдельную серию «Морбиус, живой вампир», в рамках которой было выпущено 32 выпуска. На малых экранах Морбиус стартовал в 90-е годы, появившись несколько раз в анимационном сериале «Человек-паук», который и поныне считается одной из лучших экранизаций истории Питера Паркера. В этом шоу вампир сперва предстал злодеем, но впоследствии перешел на сторону света и в итоге начал помогать Блэйду охотиться на других своих сородичей.