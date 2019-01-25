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Немедленно извинись! Кадыров отчитал обидчика Скабеевой

Кадыров предупредил украинского депутата после грубого толчка Скабеевой

В сети появилось видео инцидента c участием российской журналистки Ольги Скабеевой и депутата Верховной рады Борислава Березы, произошедшего в кулуарах ПАСЕ. На записи видно, как мужчина агрессивно толкает Скабееву, мешая ей выполнять свою работу. На случившееся среди прочих отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, пригрозивший Березе «звонкой оплеухой».

Депутат Верховной рады и представитель делегации Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах собрания. Инцидент, попавший на видео, произошел, когда Скабеева брала интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко. На записи видно, как журналистку, стоящую рядом с Геращенко, сначала толкает один из ее украинских коллег, после чего в дело вмешивается Береза — мужчина грубо пихает Скабееву от вице-спикера, тем самым отгораживая их друг от друга.

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В ответ на логичные возмущения Ольги, связанные с поведением представителя украинской делегации, тот заявил, что не считает россиянку работником СМИ. Кроме того, он выразил мнение, что «никто» в ПАСЕ «не относится с уважением» к представителям российских медиа.

Согласно прессе, некоторые члены делегации Украины также попытались подарить Скабеевой рулон туалетной бумаги — якобы в знак протеста против информации, распространяемой российскими СМИ.

На резонансный инцидент среди прочих отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, пригрозивший Березе последствиями, если мужчина не соизволит извиниться перед журналисткой.

«Украинский депутат и член делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул и оскорбил в стенах международной организации хрупкую российскую девушку, журналистку Ольгу Скабееву, — написал Кадыров в своем телеграм-канале. — Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали.

О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?

Пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к братскому украинскому народу! Посмотрите, кто сегодня вершит судьбу народа и страны! Они ведут вас к глубокой пропасти. И этому не будет конца, если не прогнать и не призвать к порядку подобных политиков. А Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!»

По информации «Вести.Ru», зачинщиком драки, в ходе которой пострадала Скабеева, стал главный редактор «Европейской правды» на Украине Сергей Сидоренко. Ожидается, что их с Березой поведение теперь тщательно изучит специальная комиссия ПАСЕ. Жалобу к рассмотрению, в частности, уже принял пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Хольтген.

Еще один громкий скандал с участием Скабеевой, напомним, произошел в ходе минувшей осени: журналистка тогда во время прямого эфира программы «60 минут» попыталась выгнать из студии лидера движения «Новая Россия» Никиту Исаева, возмутившись его заявлением о том, что коммунизм и фашизм — это схожие вещи.

Скабеева, явно не согласная с позицией гостя, среди прочего отметила, что, к счастью, Исаев не отвечает за принятие решений в Раде. Подобное высказывание сильно разозлило Никиту, и тот начал повышать голос, игнорируя призывы к порядку.

«Уходите, пожалуйста, Никита Олегович, вон отсюда. Вы, мне кажется, идиот, Никита Олегович», — сказала в итоге Скабеева в ответ на поведение Иваева.

Немногим позднее — в октябре минувшего года — стало известно о том, что глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Ариев на заседании ассамблеи пожаловался на Скабееву, желавшую взять у него интервью. Ариев, в частности, заверил, что якобы «был оскорблен физически» российской журналисткой. Согласно главе украинской делегации, его схватили за рукав и попытались помешать пройти.

«Прошу всех представителей в Совете Европы принять меры для того, чтобы не имели место подобные случаи физического оскорбления со стороны российского телевидения», — приводит его слова РИА «Новости».