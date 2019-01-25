Немедленно извинись! Кадыров отчитал обидчика Скабеевой

Депутат Верховной рады и представитель делегации Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах собрания. Инцидент, попавший на видео, произошел, когда Скабеева брала интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко. На записи видно, как журналистку, стоящую рядом с Геращенко, сначала толкает один из ее украинских коллег, после чего в дело вмешивается Береза — мужчина грубо пихает Скабееву от вице-спикера, тем самым отгораживая их друг от друга.

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В ответ на логичные возмущения Ольги, связанные с поведением представителя украинской делегации, тот заявил, что не считает россиянку работником СМИ. Кроме того, он выразил мнение, что «никто» в ПАСЕ «не относится с уважением» к представителям российских медиа.

Согласно прессе, некоторые члены делегации Украины также попытались подарить Скабеевой рулон туалетной бумаги — якобы в знак протеста против информации, распространяемой российскими СМИ.

На резонансный инцидент среди прочих отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, пригрозивший Березе последствиями, если мужчина не соизволит извиниться перед журналисткой.

«Украинский депутат и член делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул и оскорбил в стенах международной организации хрупкую российскую девушку, журналистку Ольгу Скабееву, — написал Кадыров в своем телеграм-канале. — Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали.

О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?

Пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к братскому украинскому народу! Посмотрите, кто сегодня вершит судьбу народа и страны! Они ведут вас к глубокой пропасти. И этому не будет конца, если не прогнать и не призвать к порядку подобных политиков. А Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!»

По информации «Вести.Ru», зачинщиком драки, в ходе которой пострадала Скабеева, стал главный редактор «Европейской правды» на Украине Сергей Сидоренко. Ожидается, что их с Березой поведение теперь тщательно изучит специальная комиссия ПАСЕ. Жалобу к рассмотрению, в частности, уже принял пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Хольтген.

Еще один громкий скандал с участием Скабеевой, напомним, произошел в ходе минувшей осени: журналистка тогда во время прямого эфира программы «60 минут» попыталась выгнать из студии лидера движения «Новая Россия» Никиту Исаева, возмутившись его заявлением о том, что коммунизм и фашизм — это схожие вещи.

Скабеева, явно не согласная с позицией гостя, среди прочего отметила, что, к счастью, Исаев не отвечает за принятие решений в Раде. Подобное высказывание сильно разозлило Никиту, и тот начал повышать голос, игнорируя призывы к порядку.

«Уходите, пожалуйста, Никита Олегович, вон отсюда. Вы, мне кажется, идиот, Никита Олегович», — сказала в итоге Скабеева в ответ на поведение Иваева.

Немногим позднее — в октябре минувшего года — стало известно о том, что глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Ариев на заседании ассамблеи пожаловался на Скабееву, желавшую взять у него интервью. Ариев, в частности, заверил, что якобы «был оскорблен физически» российской журналисткой. Согласно главе украинской делегации, его схватили за рукав и попытались помешать пройти.

«Прошу всех представителей в Совете Европы принять меры для того, чтобы не имели место подобные случаи физического оскорбления со стороны российского телевидения», — приводит его слова РИА «Новости».