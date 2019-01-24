«Я разорен»: звезда «Ворониных» страдает из-за рака

Российский актер и телеведущий Павел Любимцев оказался на грани нищеты, пытаясь спасти жизнь своего племянника с онкологическим заболеванием. Артист верит, что есть шанс спасти родственника, но на лечение требуются средства, которых ему катастрофически не хватает.

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По словам Любимцева, у 24-летнего парня три года назад был диагностирован лейкоз. Медики дают утешительные прогнозы — по их мнению, молодой крепкий организм может справиться с болезнью, однако для этого требуются сотни тысяч рублей. Тем временем вся зарплата 61-летнего артиста и так уходит на оплату процедур, а других родственников у молодого человека нет — он сирота.

«Я попал в тяжелейшую ситуацию. На волосок от смерти мой племянник. Его некому поддерживать. У меня не осталось ничего. Я разорен и кругом в долгах», — рассказал Павел в социальной сети.

Павел Любимцев родился в Москве — в семье преподавателей Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных Берты Львовны Кременштейн и Евгения Яковлевича Либермана. В 1978 году окончил Щукинское театральное училище на курсе Альберта Бурова. Затем его пригласили в Ленинградский академический театр комедии.

Псевдоним «Любимцев» (дословный перевод отцовской фамилии) придумал для Павла Евгеньевича Петр Фоменко, который был в те годы главным режиссером Театра Комедии.

Павел сыграл более десяти ролей в современных и классических пьесах, был ассистентом режиссера во множестве спектаклей. В 1982 году он вернулся в Москву и устроился на работу в Московскую государственную филармонию в качестве артиста-чтеца. Там он работает и по сей день (с 2015 года — в качестве совместителя).

В 1996 году Михаил Ширвиндт, учившийся на один курс позже Любимцева, позвал его в программу «Живые новости» на телеканале «НТВ» сперва в качестве автора текстов, позже — в качестве ведущего рубрики «А вы знаете, что…».

С 12 сентября 1999 года Павел Евгеньевич стал вести программу «Путешествия натуралиста». Передача выходила в разные годы на рахличных телеканалах. В 2007 году на канале «Культура» в эфир вышел заключительный выпуск с Павлом в роли ведущего. Программа просуществовала еще несколько лет с разными ведущими и в октябре 2009 года окончательно закрылась.

Позже он вел программу «Городское путешествие» на телеканале «Домашний», там же вел авторский цикл «Старая афиша», который был посвящен творчеству мастеров культуры прошлого. С января по март 2013 года Любимцев вел рубрику «Классика» в программе «Хочу знать» на «Первом канале».

Павел Евгеньевич так и не обзавелся семьей, а шесть лет назад пережил инсульт. К счастью, болезнь не оказалась фатальной и не сильно отразилась на его возможности продолжать работу.

Другая звезда сериала «Воронины» — Екатерина Волкова недавно рассказала о трудностях жизни в необустроенном загородном доме, куда они переехали вместе с супругом и шестилетней дочерью.

«Когда только въехали, первый этаж был в полиэтиленовых перегородках. В одной части мы жили, в другой в это время красили стены, ставили окна, двери. Даже сейчас приходится постоянно что-то доделывать. Где-то нет дверей, куда-то просится еще одна тумбочка», — рассказала Волкова изданию StarHit.

По словам актрисы, после переезда из города, ее жизнь полностью изменилась. Выходные дни Екатерина чаще всего проводит в кругу семьи.

«Мы готовим, сидим у камина, смотрим фильмы, а потом идем прогуляться с собаками. Такие дни, правда, случаются крайне редко, я уже и не помню, когда был последний», — добавила Волкова.

Актриса также призналась, что из-за нетрадиционного рабочего графика ей часто приходится поздно возвращаться домой, поэтому все задачи по воспитанию ребенка лежат на ее супруге Андрее. Он делает с дочерью домашнюю работу, после чего они вместе смотрят мультфильмы. Временами они так увлекаются, что даже забывают об ужине.

«Приезжаешь домой, а тут Лиза: «Мамочка, а можно поесть?» – с улыбкой сказала Волкова.