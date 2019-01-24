Звезда «Титаника» на ТВ: Кейт Уинслет снимается в сериале

Голливудская актриса Кейт Уинслет станет исполнительным продюсером и сыграет главную роль в новом сериале телеканала HBO под названием Mare of Easttown, сообщает The Hollywood Reporter.. По сюжету ее героиня — детектив в маленьком городке Пенсильвании расследует дело об убийствах, в то время как ее личная жизнь лежит в руинах.

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Уинслет уже сотрудничала с медиагигантом 8 лет назад, снявшись в мини-сериале «Милдред Пирс», за который она получила несколько престижных премий, включая «Эмми» и «Золотой глобус».

Над сценарием драматического триллера работал Брэд Ингельсби, он же выступит в роли шоураннера, а режиссером стал Гэвин О'Коннор. Ингельсби и О'Коннор ранее сотрудничали в фильме «Торренс» с Беном Аффлеком в главной роли, который пока не получил даты премьеры.

Все чаще HBO привлекает в работу над своими сериалами первоклассных актеров и режиссеров. Нет никаких сомнений, что шоу Mare of Easttown будет иметь не меньший успех, чем такие проекты, как «Большая маленькая ложь» и «Острые предметы». К слову, в скором времени состоится премьера еще одного интересного мини-сериала – «Отмена» с голливудскими звездами Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях. В роли постановщика выступит Сюзанна Бир.

В декабре 2018 года издание Deadline сообщило о том, что актрисы Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют любовниц в лесбийской драме «Ammonite». По информации портала, режиссером картины выступит Френсис Ли, начало съемок запланировано на март 2019 года. Сюжет картины разворачивается в начале 19-го века и расскажет историю палеонтолога Мэри Эннинг, которая волею судеб становится сиделкой богатой жительницы Лондона.

Актерскую карьеру Кейт Уинслет начала на британском телевидении в 1991 году. Первой картиной в послужном списке актрисы стала «Небесные создания» Питера Джексона, получившая лестные отзывы кинокритиков. Роли Розы Дьюитт Бьюкейтер в «Титанике» Джеймса Кэмерона принесла ей мировую славу и номинацию на премию «Оскар».

Уинслет является лауреатом премии «Грэмми» за «Лучший речевой альбом для детей». Также она принимала участие в записи некоторых саундтреков для фильмов качестве вокалистки, а ее сингл «Что если» («What If») был хитом в ряде европейских стран.

Кейт — обладательница многочисленных наград, в том числе премии «Оскар» за фильм «Чтец», лауреат трех премий BAFTA, четырех «Золотых глобусов», «Эмми» и Почетной премии «Сезар».

Телеканал HBO в этом году готовит ряд громких премьер, в число которых входит сериал с Уинслет Mare of Easttown, «Настоящий детектив» и «Игра престолов». В начале января этого года телегигант опубликовал в своем официальном аккаунте в твиттере очередной тизер последнего сезона шоу «Игра престолов» и сообщил, что первая серия выйдет 14 апреля. В тизере показаны одни из ключевых персонажей саги Джон Сноу, Арья и Санса Старк, которые встречаются в крипте Винтерфелла, где находятся гробницы четы Старк.

Проходя мимо статуй Неда Старка, Кейтилин и Лианны, младшей сестры Эддарда, настоящей матери Джона, герои приближаются к своим собственным скульптурам. Находясь в полной тишине, они внезапно слышат завывание ветра и хруст льда, что говорит о приближении армии Короля ночи.

«Все беды, постигшие мою семью из-за того, что я не смогла полюбить сироту», — говорит голос Кейтилин Старк. В то же время Нед говорит Королю Севера, что хоть тот и не носит фамилию их семьи, в его жилах все равно течет их кровь: «А ты тоже Старк, пусть не по имени, но по крови».

По информации The Hollywood Reporter, двухминутный ролик был снят американским режиссером Дэвидом Наттером. Сообщается, что он был удостоен премии «Эмми» за один из эпизодов фэнтэзи-сериала в 2015 году. Он также поставил три из шести серий заключительного сезона.