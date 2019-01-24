Премьеры недели: блокада Ленинграда и месть пенсионеров

«Зеленая книга»

На этой неделе в российский прокат выходит фильм «Зеленая книга», снятый режиссером продолжения культовой комедии «Тупой и еще тупее» Питером Фарелли. «Зеленая книга» была номинирована на «Оскар» в пяти категориях – «лучший фильм», «лучший актер», «лучший актер второго плана», «лучший оригинальный сценарий» и «лучший монтаж». В фильме рассказывается история вышибалы итало-американского происхождения, роль которого играет Вигго Мортенсен, который в 1962 году отправляется в качестве шофера в тур по американскому югу с джазовым музыкантом. Фильм получил название в честь официального справочника, где указывались безопасные места для темнокожих. Подробнее о премьере читайте в материале «Газеты.Ru».

«BEEF: Русский хип-хоп»

Рэпер Рома Жиган завершил работу над фильмом «BEEF: Русский хип-хоп», сбором материала для которого он занимался с 2011 года. Документальные кадры, посвященные становлению и успеху русского хип-хопа, будут перемежаться с рассказами от первых лиц жанра, среди которых Oxxxymiron, Тимати, Guf, Баста, Каста, Скриптонит, а также Noize MC и Хаски, скандал вокруг отмены выступления которого заставил обратить на субкультуру внимание представителей власти. Во время круглого стола с участием рэперов в Госдуме сам автор фильма, Рома Жиган, посоветовал всем, кто хочет больше узнать о рэпе, посмотреть свой фильм и покинул заседание, сказав перед этим своему коллеге Птахе: «Братан, это бесполезно».

«Спасти Ленинград»

В день 75-летия освобождения Санкт-Петербурга от блокады нацистской Германии 27 января на российские экраны выйдет фильм «Спасти Ленинград», основанный на реальных событиях. Он посвящен одному из первых дней блокады, когда по Ладожскому озеру была отправлена баржа с 1,5 тыс. людей на борту, которая терпит бедствие во время мощного шторма и попадает под атаку вражеских самолетов. В фильме, посвященном отношениям двух влюбленных на фоне военной катастрофы, фигурирует более 60 персонажей, а всего в его съемках приняли участие около 4 тысяч человек.

Также в прокат выходит американская комедийная версия приключений прославленного британского сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона, получившая нехитрое название «Холмс & Ватсон». На главные роли культовых персонажей были приглашены одиозные комики Джон Си Райли и Уилл Феррел, чей звездный дуэт создатели фильм приняли решение усилить британским десантом в виде Райфа Файнса и сэра Хью Лори. В качестве режиссера фильма выступил Итан Коэн, известный как сценарист фильмов «Идиократия», «Люди в черном 3» и «Мадагаскар 2», а также мультсериалов «Бивис и Баттхед» и «Царь горы».

«Красивый мальчик»

Звезда фильма «Зови меня свои именем» Тимоти Шаламе, также известный по ролям в картинах «Интерстеллар» и «Леди Берд», снялся в главной роли в ленте «Красивый мальчик» вместе с комиком Стивом Каррелом, обладателем премии «Золотой глобус» за роль в сериале «Офис». Экранизация автобиографического бестселлера Дэвида Шеффа, которого журнал Time включил в 2009 году в список «100 самых влиятельных людей», рассказывает о его борьбе с наркотической зависимостью сына после развода родителей.

«Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители»

Судя по всему, случайно совпавшее с умеренно-оппозиционными настроениями других резидентов Comedy Club продолжение проекта Александра Реввы «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители» расскажет о том, как аферист Александр Рубенштейн вместе с участниками ОПГ вступает в противостояние с олигархом из-за того, что многие, включая его самого, лишились пенсий, когда он обанкротил банк с их сбережениями.