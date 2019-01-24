Это русский хип-хоп, сэр: рэперы сразятся за сборы

В последние выходные января в отечественном кинопрокате основное зрительское внимание разделят между собой два фильма, зрительские ожидания от которых сложно назвать однозначными.
«Стекло»
Несмотря на серьезные сборы, которые показал триллер М. Найта Шьямалана «Стекло», картина о столкновении героя Джеймса Макэвоя, страдающего от синдрома множественных личностей, с неуязвимым полицейским в исполнении Брюса Уиллиса вызвала у многих зрителей смешанные чувства. В 2017 году сборы второй части трилогии режиссера, фильма «Сплит», потеряли половину дебютной кассы. И в этот раз, несмотря на интерес, показатели проката в будни говорят о возможном падении сборов до 64% в конце недели. В таком случае, второй уик-энд принесет от 125 до 132 млн рублей.
«Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители»
Основным соперником Шьямалана в прокате стала российская комедия «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители» с резидентом Comedy Club Александром Реввой в главной роли. Первая часть фильма, которая вышла в конце лета 2017 года, смогла в первые выходные собрать 130 млн рублей. Учитывая достаточно высокие ожидания от картины, а также хорошие показатели предварительных продаж билетов, от дебютных сборов ожидают результатов, сопоставимых с первой частью.
«Волки и овцы: Ход свиньей»
Аналогичные ожидания сопутствуют и выходу на экраны российского компьютерного 3D-мультфильма «Волки и овцы: Ход свиньей». Первая часть проекта, «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение», собрала в 2016 году 52 млн рублей в первые выходные своего проката, несмотря на прогнозы аналитиков, доходившие до 100 млн рублей. Новая часть может принести около 40-50 млн рублей. Такая ситуация рискует стать вызовом, так как бюджет мультипликационного фильма за прошедшие три года вырос более, чем на 50% – с 230 до 350 млн рублей.
»Холмс & Ватсон»
Не ждут сюрпризов и высоких показателей и от фильма Итана Коэна «Холмс & Ватсон», популярности которой призваны придать американские актеры Джон Си Райли и Уилл Ферелл, на поддержку которым пришли Рэйф Файнс и Хью Лори. Не сумевшая покрыть бюджет в $40 млн новая картина, рассказывающая о приключениях гениального сыщика, вряд ли найдет широкую любовь у российского зрителя, который привык все новые версии Холмса сравнивать с советским фильмом. Ожидания от результатов первых выходных проката не превышают 40 млн рублей.
«BEEF: Русский хип-хоп»
Главной темной лошадкой последнего уик-энда января можно смело называть документальный фильм «BEEF: Русский хип-хоп», в котором снялись Oxxxymiron, Face, Feduk, Тимати, Баста, Noize MC и другие представители жанра. У фильма, который уже получил хороший результат в предварительной продаже, запланирован показ небольшим числом экранов, а соответственно — гарантирован высокий интерес благодаря популярности темы.
«Море соблазна»
Авторы фильма «Море соблазна», премьера которого в России совпадает с американской, также сделали серьезную ставку на звездный состав картины. Изначально было заявлено, что в главной роли в нем сыграют Мэттью Макконахи и Ума Турман, однако из-за расписания актриса была вынуждена покинуть проект, и на ее место пришла Энн Хэтэуэй. Узнаваемые актеры могут обеспечить сборы до 30 млн рублей в первые прокатные выходные.
«Зеленая книга»
Фильм «Зеленая книга» от режиссера продолжения «Тупого и еще тупее» Питера Фаррелли привлек к себе повышенное внимание номинациями на премию «Оскар» в категориях «лучший фильм», «лучшая мужская роль» и «лучший оригинальный сценарий». От истории о путешествии вышибалы в исполнении Вигго Мортенсена и джазового музыканта ожидают, что она сможет собрать не менее 25 млн рублей. Подробнее о фильме читайте в материале «Газеты.Ru».