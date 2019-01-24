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Порвал связи с Россией: Зеленский очистился перед выборами

Зеленский прекратит получать миллионы от России

Известный комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что выходит из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD. Таким образом перед выборами шоумен порвал все связи со студией, снимающей фильмы на территории России.

Украинский актер, продюсер и кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о своем выходе из группы акционеров кипрской компании Green Family LTD, владеющей студией «Грин Филмс». Последняя, в свою очередь, снимает фильмы на территории Российской Федерации. В сюжете телеканала «ТСН» Зеленский показал документ, в котором написано, что он владеет 300 акциями компании. Шоумен заявил, что выходит из состава акционеров и продемонстрировал заявление о прекращении сотрудничества, датированное 23 января 2019 года.

«28 лет наши политики что-то там обещают и потом обязательно врут. Не хочу быть таким, неприятно быть таким. Поэтому я пообещал и я сделал, и мне для этого 5 лет ждать не надо», — сказал кандидат.

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В новогоднюю ночь принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому телеканал «1+1» сразу после боя курантов вывел заявление Зеленского с объявлением о намерении участвовать в выборах. Поздравление действующего главы Украины Петра Порошенко было показано только после полуночи. Сам шоумен заявил, что перенос обращения президента в новогоднюю ночь произошел из-за «технической ошибки».

«Мы же передали кассету, они знали, что там есть мое обращение, какое оно — они не знали. Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже <...> я думаю, что это техническая ошибка», — цитирует артиста «Украинская правда».

Кандидат в президенты отметил, что сотрудники канала, в эфире которого произошел скандальный инцидент, не знали о поздравлении артиста. В нем шоумен заявил о своем намерении участвовать в выборах президента в марте 2019 года.

Сами представители «1+1» опровергли предположение Зеленского: по их словам, в смещении выступления президента не было ошибки.

«В ночь с 31 декабря на 1 января в эфире канала«1+1» не было технических ошибок. Логика построения программной сетки в новогоднюю ночь была объяснена генеральным директором «1+1 медиа» Александром Ткаченко в интервью изданию «Лига. Бизнес», — заявили в пресс-службе канала.

Глава медиахолдинга подтвердил, что намеренно поставил выступление Зеленского первым после курантов для того, чтобы показать «альтернативную точку зрения».

«Собственно, и история про Зеленского в новогоднюю ночь тоже про это. Мы, хоть и коммерческие медиа, но уважаем институт власти, поэтому оставили традицию выступления президента. И, кстати, с точки зрения смотрения, он получил больше охвата именно на Плюсах. Но встречать Новый год «по отмашке» старшего товарища считаю совковым рудиментом. Пора отвыкать», — сказал Александр Ткаченко.

В 20-х числах января стало известно, что Владимир Зеленский был выдвинут на выборы президента Украины кандидатом от партии «Слуга народа». Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Отмечается, что съезд партии проходил в неформальной обстановке, решение приняли единогласно. Руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов уполномочен подать документы в Центральную избирательную комиссию Украины. До подачи документов в ЦИК Зеленский не может официально называться кандидатом в президенты, однако необходимая процедура, согласно ожиданиям членов партии, в скором времени будет пройдена.

После мероприятия звезда сериала «Слуга народа» поделился видеороликом со съезда партии в соцсети, подтвердив неформальный стиль общения на заседании.

«Сегодня состоялся первый серьезный съезд партии «Слуга народа», — написал Зеленский, после чего продемонстрировал подписчикам стол с пиццей и напитками.

Предвыборная президентская кампания стартовала на Украине 31 декабря. До 3 февраля 2019 года кандидаты на пост главы государства смогут выдвинуться и подать необходимые для регистрации документы. После регистрации они смогут начать предвыборную агитацию, которая продлится до 29 марта. Выборы состоятся 31 марта.