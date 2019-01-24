Порвал связи с Россией: Зеленский очистился перед выборами

Украинский актер, продюсер и кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о своем выходе из группы акционеров кипрской компании Green Family LTD, владеющей студией «Грин Филмс». Последняя, в свою очередь, снимает фильмы на территории Российской Федерации. В сюжете телеканала «ТСН» Зеленский показал документ, в котором написано, что он владеет 300 акциями компании. Шоумен заявил, что выходит из состава акционеров и продемонстрировал заявление о прекращении сотрудничества, датированное 23 января 2019 года.

«28 лет наши политики что-то там обещают и потом обязательно врут. Не хочу быть таким, неприятно быть таким. Поэтому я пообещал и я сделал, и мне для этого 5 лет ждать не надо», — сказал кандидат.

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В новогоднюю ночь принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому телеканал «1+1» сразу после боя курантов вывел заявление Зеленского с объявлением о намерении участвовать в выборах. Поздравление действующего главы Украины Петра Порошенко было показано только после полуночи. Сам шоумен заявил, что перенос обращения президента в новогоднюю ночь произошел из-за «технической ошибки».

«Мы же передали кассету, они знали, что там есть мое обращение, какое оно — они не знали. Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже <...> я думаю, что это техническая ошибка», — цитирует артиста «Украинская правда».

Кандидат в президенты отметил, что сотрудники канала, в эфире которого произошел скандальный инцидент, не знали о поздравлении артиста. В нем шоумен заявил о своем намерении участвовать в выборах президента в марте 2019 года.

Сами представители «1+1» опровергли предположение Зеленского: по их словам, в смещении выступления президента не было ошибки.

«В ночь с 31 декабря на 1 января в эфире канала«1+1» не было технических ошибок. Логика построения программной сетки в новогоднюю ночь была объяснена генеральным директором «1+1 медиа» Александром Ткаченко в интервью изданию «Лига. Бизнес», — заявили в пресс-службе канала.

Глава медиахолдинга подтвердил, что намеренно поставил выступление Зеленского первым после курантов для того, чтобы показать «альтернативную точку зрения».

«Собственно, и история про Зеленского в новогоднюю ночь тоже про это. Мы, хоть и коммерческие медиа, но уважаем институт власти, поэтому оставили традицию выступления президента. И, кстати, с точки зрения смотрения, он получил больше охвата именно на Плюсах. Но встречать Новый год «по отмашке» старшего товарища считаю совковым рудиментом. Пора отвыкать», — сказал Александр Ткаченко.

В 20-х числах января стало известно, что Владимир Зеленский был выдвинут на выборы президента Украины кандидатом от партии «Слуга народа». Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Отмечается, что съезд партии проходил в неформальной обстановке, решение приняли единогласно. Руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов уполномочен подать документы в Центральную избирательную комиссию Украины. До подачи документов в ЦИК Зеленский не может официально называться кандидатом в президенты, однако необходимая процедура, согласно ожиданиям членов партии, в скором времени будет пройдена.

После мероприятия звезда сериала «Слуга народа» поделился видеороликом со съезда партии в соцсети, подтвердив неформальный стиль общения на заседании.

«Сегодня состоялся первый серьезный съезд партии «Слуга народа», — написал Зеленский, после чего продемонстрировал подписчикам стол с пиццей и напитками.

Предвыборная президентская кампания стартовала на Украине 31 декабря. До 3 февраля 2019 года кандидаты на пост главы государства смогут выдвинуться и подать необходимые для регистрации документы. После регистрации они смогут начать предвыборную агитацию, которая продлится до 29 марта. Выборы состоятся 31 марта.