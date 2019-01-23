Жертва домогательств и литературы: 30 лет без Сальвадора Дали

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года в каталонском Фигерасе, где прожил большую часть своей жизни. По собственным воспоминаниям, в детстве он был сообразительным, но довольно непослушным и заносчивым ребенком: мог без причины затевать драки со сверстниками и вступать в перепалки. Кроме того, юного Дали постоянно одолевали многочисленные комплексы и фобии. В своей книге «Тайная жизнь Сальвадора Дали» он писал, что больше всего на свете боялся кузнечиков, из-за чего часто становился посмешищем для школьных товарищей.

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«Тяжелый неуклюжий скок этой зеленой кобылки повергает меня в тоскливое оцепенение. Всю жизнь это преследует меня как наваждение, терзает, сводит с ума», — рассказывал художник.

Кроме того, Дали не скрывал, что долгое время испытывал отвращение к сексу. В своем дневнике он рассказывал, что в детстве прочел книгу о венерических болезнях, принадлежащую его отцу. Так, слишком наглядные иллюстрации вызвали в мальчике ужас и страх, что нашло отражение в его знаменитой картине «Великий мастурбатор».

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Интерес к изобразительному искусству проявился у Дали в раннем возрасте. Сначала он обучался в муниципальной художественной школе, а затем с 1914 по 1918 годы воспитывался в Академии братьев ордена маристов в Фигерасе. В 1919-м Сальвадор вместе с четырьмя товарищами начал выпускать журнал «Студиум», в котором публиковал статьи о гениях живописи: Гойе, Эль Греко, Дюрере, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Веласкесе.

В 1922 году Дали поступил в Высшую школу изящных искусств в Мадриде. Проживая в известной Студенческой резиденции, он познакомился с выдающимися людьми своего поколения — с поэтом Федерико Гарсиа Лорка и талантливым режиссером Луисом Бунюэлем, с которым впоследствии снял два фильма в соавторстве («Андалузский пес» и «Золотой век»).

По слухам, Дали и испанского поэта Федерико Лорка связывало нечто большее, чем просто дружба. Некоторые утверждали, что Лорка пытался соблазнить художника, хотя сам он это всячески отрицал. Федерико, восхищенный гением живописца, даже опубликовал целый сборник «Оды к Сальвадору Дали». Подозрения в интимной связи закрались и у их общего друга Бунюэля, который, в письме писателю Пепину Белло писал: «Бесчестный Гарсиа! Надо освободить Сальвадора от его влияния. Дали — настоящий мужчина и очень талантлив».

В студенческом возрасте Дали увлекался теорией психоанализа Зигмунда Фрейда. По признанию художника, для него мир идей Фрейда означал столько же, сколько мир Писания означал для средневековых художников или мир античной мифологии для эпохи Возрождения.

Примечательно, что ранние работы Дали выполнены в импрессионистской манере. Виды Кадакеса, изображение природы, портреты близких — отца, сестры, художника Элена Пишо — одни из его излюбленных сюжетов в то время. Впоследствии Дали много экспериментировал с методами кубизма и дадаизма. Однако поворотным моментом в его творчестве стал 1929 год, когда он примкнул к группе художников-сюрреалистов, организованной французским писателем Андре Бретоном.

Из-за откровенного эгоцентризма и провозглашения абсолютного превосходства над всеми художниками и мыслителями того времени Дали быстро снискал дурную славу у товарищей по цеху. В 1934-м из-за серьезных расхождений во взглядах, в частности на политику, его исключили из группы. Будучи аполитичным человеком, Дали отказался принимать позицию коммунистов, которая была распространена среди сюрреалистов.

В ответ на претензии бывших товарищей Дали создал несколько провокационных работ. В картине «Загадка Вильгельма Телля» (1933) он изобразил любимца сюрреалистов Владимира Ленина в чрезвычайно странном образе: с длинной ягодицей, которую подпирает костыль. Работа была выставлена на обозрение в Салоне Независимых и, по воспоминаниям, повергла художников в гнев. Посчитавшие картину карикатурой на вождя, они даже предприняли попытки сорвать ее и уничтожить.

Дали продолжал эпатировать публику не только посредством искусства, но и в обычной жизни. Известно, что в качестве домашних питомцев он содержал оцелота и муравьеда и предпочитал прогуливаться с экзотичными животными по улицам Барселоны.

Помимо живописи и кинематографа Дали успел поработать и со скульптурой. В 1973-м его работы были отлиты в бронзе и разошлись по всему миру. Одна из самых популярных скульптур художника — «телефон-лобстер» была продана за £853 тыс. Кроме того, он попробовал себя и в рекламе, придумав дизайн леденцов Чупа-чупс.

Огромную главу в биографии Дали занимают отношения с его музой и возлюбленной Галой, ставшей единственной женской моделью (если не считать младшую сестру Сальвадора Анну Марию), которую писал художник. Она позировала для многих полотен художника в образе Богоматери, Елены Прекрасной, Леды и Градивы.

Несмотря на то, что отношения с супругой были достаточно сложными — в поздние годы они часто ссорились, а сама Гала с гордостью отмечала, что имеет отношения на стороне — Дали до последних дней отмечал, что считал ее главным человеком в жизни.

«Гала стала солью моей жизни, моим маяком, моим двойником, она — это я», — писал художник в своем дневнике.

После ее смерти в 1982 году Дали впал в глубочайшую депрессию, что отразилось в его творчестве. Картины художника заметно упростились, и главной темой на долгое время стал мотив скорби. К тому же стремительно развившаяся болезнь Паркинсона мешала ему рисовать.

После смерти Галы Сальвадор переехал в Пуболь, но в 1984 году в замке произошел пожар. Парализованный старик безуспешно звонил в колокольчик, пытаясь позвать на помощь, однако в попытках доползти к выходу он потерял сознание и получил тяжелые ожоги. В январе 1989 года Дали был госпитализирован с диагнозом «сердечная недостаточность».

Художник скончался 23 января 1989 года, на 85-м году жизни. Сальвадор завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело живописца замуровано в пол в одной из комнат музея Дали в городе Фигерас.