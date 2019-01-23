Расизм с нотками юмора: о чем рассказывает фаворит «Оскара»

24 января в российский прокат выходит драма «Зеленая книга», снятая режиссером комедии «Тупой и еще тупее» Питером Фаррелли. Главные роли в фильме исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али, получивший премию «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана — в «Зеленой книге» он сыграл чернокожего пианиста Дона Ширли.

«По итогам прошедшей 6 января церемонии вручения премии «Золотой глобус» драма «Зеленая книга» победила в номинациях «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший сценарий». Также творение Фарелли было объявлено официальным номинантом на премию «Оскар».

Действие основанной на реальных событиях картины разворачивается в США начала 1960-х годов в атмосфере столкновения развивающегося движения за гражданские права чернокожих и его неприятия консервативной частью населения.

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По сюжету нью-йорского вышибалу итальянского происхождения Фрэнка Энтони Валлелонгу по прозвищу Тони «Болтун» нанимают шофером и охранником для известного афроамериканского джазового пианиста Дона Ширли. Вместе им предстоит отправиться в большой гастрольный тур и проехать от Манхэттена до самых глухих южных штатов.

В дороге путешественникам придется полагаться на «Зеленую книгу» — путеводитель для афроамериканцев, издававшийся с 1936 по 1966 годы.

В этом буклете публиковались названия и адреса заведений, в которых чернокожие не столкнулись бы с дискриминацией и могли спокойно поесть и переночевать. По этим местам «Болтун» и повезет Дона Ширли. Двум путешественникам предстоит встретиться с множеством препятствий, основанных на непереносимости жителями южной части США чернокожих людей. То, что начиналось как двухмесячная поездка по необходимости, положит начало дружбе, которая продлится до конца жизни героев.

Автором сценария «Зеленой книги» стал Ник Валлелонга, старший сын того самого «Болтуна» Тони. В отличие от отца, Ник выбрал для себя творческую профессию — он работал актером, сценаристом, продюсером и режиссером в таких фильмах, как «Смертельное падение», «Дезорганизованная преступность» и «Золотая лихорадка». С детства Валлелонга-младший слушал рассказы о путешествии своего отца с Доном Ширли и мечтал снять на их основе фильм.

«Эта история занимала меня всю жизнь, еще с тех пор, когда я был ребенком», — рассказал Валлелонга.

Главный герой «Зеленой книги» Тони вырос в Бронксе, бросил школу после 7 класса и 12 лет проработал в ночном клубе «Копакабана». Там ему приходилось видеть и мафиозных боссов, и знаменитостей, таких как Фрэнк Синатра,Тони Беннет и Бобби Дарин. Несмотря на отсутствие полного образования, Тони оставался рассудительным, добрым и справедливым парнем, который за словом в карман не лезет — в фильме его персонаж выглядит умилительно нелепо и вызывает симпатию.

«О моем отце я мог бы снять полсотни фильмов. Он был кем-то вроде персонажей Дэймона Раньона, живой как жизнь. Когда он входил в комнату, все обращали на него внимание», — говорил Ник Валлелонга.

По его словам, дружба отца с Доном Ширли и их приключения по югу США прочно отложилась в памяти Ника и побудила его стать режиссером, чтобы рассказать эту историю миру.

«Уже с детства я хотел стать кинорежиссером и рассказывать истории, а эта отцовская была совершенно необыкновенной. Она была частью семейного фольклора, но для меня это был прежде всего рассказ о том, как два совсем разных человека, встретившись, изменили жизнь друг друга и стали после этого смотреть на мир другими глазами. Это очень воодушевляющая история, и в наши дни способная оказывать влияние на умы», — признался Валлелонга-младший.

Для Тони это путешествие, совершенное в 1962 году вместе с Доном Ширли, стало первой возможностью воочию увидеть, как живется чернокожим в южных штатах и сколько унижений, а также реальных угроз жизни и здоровью принесли афроамериканцам расистские законы, защищающие привилегии белых.

В эпоху сегрегации чернокожие могли есть, спать, делать покупки и прогуливаться в строго определенных местах. Даже общественные питьевые фонтанчики и туалеты подразделялись на тех, что «для черных» и «для белых».

Ограничения охватывали все аспекты повседневной жизни. В некоторых городах Юга были даже изданы «законы о наступлении темноты», по которым после захода солнца ни одному чернокожему не разрешалось появляться на улице — этот момент также был затронут в «Зеленой книге».