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Подделала доказательства: Депп против обвинений в насилии

Депп намерен доказать, что не бил свою бывшую жену Эмбер Херд

Голливудский актер Джонни Депп представил новые доказательства того, что не избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. Данные будут использованы в деле о клевете против британского таблоида The Sun, в 2016 году опубликовавшего статью о домашнем насилии со стороны артиста.

Американский актер и режиссер Джонни Депп представил новые доказательства в суде против обвинений в избиении своей бывшей жены Эмбер Херд. Об этом сообщает TMZ.

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Артист приложил ряд документов к иску против британского таблоида The Sun, опубликовавшего в 2016 году статью, в которой Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Тогда девушка заявила, что он бросил ей в лицо телефон, после чего избил. В качестве доказательств 32-летняя актриса представила фотографии полученных травм.

«Десятки видеофайлов с камер наблюдения в Восточной Колумбии, которые мы недавно получили, в сочетании с многочисленными показаниями свидетелей и присяжных, данных в 2016 году, не оставляют никаких сомнений в том, что Эмбер Херд подделала факты о домашнем насилии, которые лежат в основе порочащих мистера Деппа сведениях издания The Sun», — приводит слова адвоката актера СМИ.

В своем заявлении 55-летний артист привел показания свидетелей, видевших Херд в тот день. По их утверждениям, на девушке не было никаких следов избиения. Один из источников отметил, что побои появились у Эмбер только спустя шесть дней. По словам голливудского актера, она сама нанесла себе увечья с целью его опорочить. Кроме того, согласно показаниям полицейских, явившихся на вызов в дом Деппа, актриса заявила, что между ней и ее супругом «ничего не произошло».

В 2016 году Херд обратилась в суд с тем, чтобы Деппу выписали запрет на приближение к ней из-за жестокого обращения. По словам девушки, актер неоднократно ее избивал. В качестве подтверждения Эмбер обнародовала несколько снимков со следами побоев со стороны супруга, сделанных в разное время. В рамках первого слушания по делу о бракоразводном процессе суд удовлетворил требование артистки и запретил Джонни приближаться к ней ближе чем на 90 метров, однако в финансовой поддержке со стороны бывшего мужа ей было отказано.

По словам девушки, серьезный конфликт между ней и Деппом произошел в декабре 2015 года, тогда она всерьез испугалась за свою жизнь. Как утверждала Херд, во время семейной ссоры актер схватил ее за волосы, толкнул на пол, нанес сильный удар по лицу, а затем бросил в нее мобильный телефон, в результате чего на лице Эмбер и появились синяки. В суде она уточнила, что в моменты насилия Депп находился под действием алкоголя.

Тогда СМИ писали, что адвокат актера Лаура Вассер, в свою очередь, обвинила Херд в том, что та лишь пытается сделать из себя жертву, чтобы получить больше денег при разводе.

«Своими заявлениями Херд пытается сделать так, чтобы решение о финансовом обеспечении было вынесено судом преждевременно, — цитирует Вассер The Independent. — Ее требование судебного запрета на приближение, а также ее финансовые запросы, видимо, являются ответом на негативное внимание СМИ к этому разводу. Но Джонни пока не может защитить себя или Эмбер от СМИ, а злость Эмбер не ускорит процесс».

В 2018 году в интервью The Rolling Stones Депп заявил, что до сих пор тяжело переживает развод с Херд. По его словам, предательство супруги стало для него полной неожиданностью, в связи с чем он начал злоупотреблять алкоголем.

«Утром я наливал себе водки и начинал писать свою биографию. Я работал до тех пор, пока слезы не заполняли мои глаза настолько, что я больше не мог видеть страницу. Я пытался понять, что я сделал, чем заслужил это», — рассказал Депп.

Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились в 2011 году на съемках комедийной драмы «Ромовый дневник». В 2015 пара поженилась, а спустя 15 месяцев, в мае 2016 года, Эмбер Херд подала на развод. Согласно достигнутому соглашению, суд обязал Деппа выплатить экс-супруге $7 млн, которые она была намерена пожертвовать в благотворительный фонд. Отмечалось, что требование актера наложить на Херд штраф в размере $100 тыс. за то, что она якобы откладывала процедуру развода, было отклонено.