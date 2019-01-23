«Расцелую Доронину»: Кончаловский сообщил о планах на МХАТ

Российский режиссер и президент киноакадемии «Ника» Андрей Кончаловский рассказал о предстоящей работе в столичном МХАТе имени Горького. Народный артист России сообщил «Известиям», что пришел в театр с готовым спектаклем по мини-сериалу великого Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни». Главные роли в нем исполнят актер Александр Домогаров и жена Кончаловского Юлия Высоцкая.

«Перенесу их в русскую жизнь середины 1990-х. Постараемся не просто абстрактно разглядывать шведскую ментальность, а сделать спектакль близким каждому сидящему в зрительном зале», — поделился режиссер.

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Он добавил, что уже ставил этот спектакль в итальянском Неаполе, и похвалил универсальность произведений Бергмана. По словам режиссера, в Италии он поменял только имена героев и позвал пару местных артистов для колорита. В остальном сценарий остался оригинальным, потому что тема сюжета — взаимоотношения между мужчинами и женщинами — не имеет международных границ.

Буквально месяц назад в МХАТе имени Горького сменился художественный руководитель: вместо народной артистки СССР Татьяны Дорониной, занимавшей свой пост с 1987 по 2018 годы, пришел театральный режиссер Эдуард Бояков. Его заместителем стал заслуженный артист России Сергей Пускепалис, а заместителем по литературной части назначили писателя и публициста Захара Прилепина. Отвечая на вопрос об отношении к новому руководителю театра, Кончаловский выразил свою симпатию по отношению к Боякову.

«Я давно знаю Эдуарда Боякова. Встречался с ним, когда несколько лет назад ставил оперу «Война и мир» в Мариинке. Это человек, преданный театру. Он живет за кулисами, в кулуарах. И когда я узнал, что Бояков согласился быть художественным руководителем МХАТа, мне показалось это чрезвычайно интересным», — сказал режиссер.

Кончаловский не скрывает теплых чувств и к бывшему руководителю театра, который обычно называют «доронинским МХАТом». Он признался, что еще не виделся с Татьяной Дорониной, но с нетерпением ждет встречи.

«Еще не встречался. Только договорился, что буду ставить спектакль. Очевидно, Бояков уже поговорил с ней сам. А я приду во МХАТ и начну целовать Татьяну Доронину. Но это еще впереди», — сказал Кончаловский.

Также он отметил, что до сих пор восхищается поступком народной артистки СССР, которая во время раздела МХАТа СССР в 1987 году не позволила уволить мхатовских стариков, ушла вместе с ними и основала новый театр.

«Мне кажется, что Татьяна Васильевна тогда совершила замечательный поступок. Но она как была звездой с огромной энергетической массой, так ею и осталась. И до сих пор обладает невероятной энергией», — сказал режиссер и добавил, что даже в 85 лет Доронина находится в здравом уме.

В настоящее время 81-летний Кончаловский работает над фильмом на итальянском языке о Микеланджело «Монстр. Видения». Съемки картины, показывающей несколько эпизодов из жизни великого художника, режиссер планирует закончить этим летом.

Самого Микеланджело сыграет итальянский актер Альберто Тестоне, на роль маркиза Маласпина был приглашен Умберто Орсини, а роль папы Юлия II исполнит Массимо де Франкович.

20 января Андрей Кончаловский и его супруга телеведущая Юлия Высоцкая обвенчались, сообщило агентство «Интерфакс». Семейная пара, заключившая брачный союз еще в 1998 году, спустя 21 год приняла решение обновить клятвы уже перед лицом церкви.

81-летнего кинорежиссера и его 45-летнюю жену обвенчал в Троицком кафедральном соборе в Пскове митрополит Псковский и Порховский Тихон. Помимо прочего, митрополит является председателем Патриаршего совета по культуре. Именно благодаря высокому статусу священника собор стал пользоваться популярностью и привлекать к себе звезд российского шоу-бизнеса.