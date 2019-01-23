«Масштабные проблемы»: Собчак переживает из-за драки мужа

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила о своих «масштабных проблемах». Об этом она написала в ответ на реплику одного из телеграм-каналов.

«Дорогой антиглянец, понимаю вас, но конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее чем невыплаченная зарплата», — пожаловалась Ксения.

На следующий день после инцидента телеведущая разместила в инстаграме свою фотографию в образе Анны Карениной. Подписчики знаменитости оценили такой «восхитительный троллинг».

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«А главное в тему последних событий! Мы за «Каренина», а не за престарелого «Вронского», — написал один из пользователей.

Сам «Вронский» рассказал, что ему все-таки пришлось прибегнуть к медицинскому вмешательству: Виторган сломал режиссеру нос в двух местах. Через свою страницу в инстаграме Богомолов поблагодарил актрису Ирину Апексимову за то, что она посоветовала хорошего доктора, который вправил смещенные кости черепа и нормализовал давление. Также Богомолов рассказал о планах начать работу над спектаклем «Преступление и наказание» — вероятно, намекая на желание не оставить обидчика безнаказанным.

«Дорогие и неравнодушные друзья! Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано, и я могу представить вам невероятную команду спектакля «Преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», — сообщил Богомолов.

Тем временем в сети одно за другим появляются видео, на которых раскрываются более подробные детали драки. На новых кадрах видно, как Виторган бьет Богомолова по лицу, тот падает на землю, после чего актер поднимает режиссера на ноги и наносит очередной удар.

Накануне в распоряжении РЕН ТВ оказались материалы с внутренних камер видеонаблюдения. На ролике четко видно, как Богомолов возвращается в кафе с разбитым носом, при этом Виторган остается снаружи. Через какое-то время в заведение вбегает Ксения Собчак и быстрым шагом направляется в сторону режиссера. Не исключено, что до этого она встретилась со своим мужем на улице.

Во время бурного обсуждения происшедшего активизировались и очевидцы: один из посетителей кафе рассказал «Пятому каналу» о ходе событий, предшествующих драке.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну и он вышел», — рассказал очевидец.

По словам свидетеля, охрана видела драку на улице, но не препятствовала ей. Богомолов вскоре вернулся в кафе с разбитым носом. Собчак пыталась успокоить режиссера, утверждая, что «все будет хорошо». В этот момент внутрь неожиданно зашел Виторган, но на этот раз охрана им «сцепиться» не позволила.

«Охрана начала беспокоиться. Получилось так, что Виторган опять зашел в кафе. Они только выходить начали. Собчак заступилась за него. Актер в расстроенных чувствах поспешил домой, а Собчак и Богомолов задержались в заведении, которое вскоре вместе и покинули», — добавил очевидец.

Точную причину конфликта его фигуранты не озвучивают, однако у СМИ есть все основания предполагать, что мужчины подрались из-за супруги Виторгана Ксении Собчак. В конце ноября Богомолова и Собчак сфотографировали вместе перед показом фильма в кинотеатре, и некоторые пользователи предположили, что именно из-за романа с бывшим кандидатом в президенты России режиссер расстался с актрисой Дарьей Мороз в августе прошлого года.