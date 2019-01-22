«Данила Багров не нужен»: Сергею Бодрову отказали в памятнике

Московской экспертной комиссией было вынесено отрицательное заключение по вопросу возведения памятника актеру Сергею Бодрову-младшему. По словам специалистов, на такое решение повлиял образ главного героя в фильме «Брат» режиссера Алексея Балабанова, где актер сыграл Данилу Багрова. Среди прочего, были выражены претензии к выразительности монумента.

По словам председателя столичной комиссии по монументальному искусству Игоря Воскресенского, на заседании также говорилось о том, что памятник следует возводить человеку, а не его образу.

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«Я анонсировал по Бодрову, но до дела не дошло, потому что экспертиза показала, что надо перерабатывать проект. Причина в том, что надо не образу памятник ставить, а действительно человеку. И плюс ко всему, были и профессиональные замечания, такие как пластика, выразительность и другие», — цитирует председателя издание «Вечерняя Москва».

Следующее заседание комиссии по монументальному искусству назначено на 14 февраля.

По задумке авторов, скульптура представляла собой фигуру Данилы Багрова. Перед памятником планировалось выложить цитату из фильма «Брат 2»: «Я думаю, что сила в правде».

Ранее вдова режиссера Алексея Балабанова, художница по костюмам Надежда Васильева поддержала эту инициативу.

«Я рада этому, потому что Сережа герой того времени. Единственный. Мне кажется, что это правильно. Я очень его люблю. Это моя жизнь», — приводит слова Васильевой агентство «Ньюинформ».

Сергей Сергеевич Бодров родился 27 декабря 1971 года в Москве. Его отец — режиссер Сергей Бодров-старший, мать — искусствовед Валентина Николаевна Бодрова. Окончив Исторический факультет МГУ, он работал школьным учителем, кондитером на фабрике «Ударница», спасателем на пляже в Италии и журналистом. С октября 1996 года до 1999 Бодров был соведущим программы «Взгляд» .

Свою первую роль Сергей сыграл еще в 1989 году в фильме своего отца, Сергея Бодрова-старшего «СЭР». В картине идет речь о спецшколе для малолетних преступников, для съемок требовался актер, постриженный налысо. Никто из артистов стричься не согласился, тогда режиссер постриг собственного сына и поставил его в кадр.

Первый серьезный актерский дебют Бодрова-младшего состоялся в 1996 году, в фильме «Кавказский пленник», который тоже ставил его отец. Эта роль принесла ему приз кинофестиваля «Кинотавр» и премию «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль».

Следом он исполнил главные роли в фильмах Алексея Балабанова — «Брат» и «Брат 2», а также роли в картинах Павла Павликовского «Стрингер» и Режиса Варнье «Восток-Запад».

В 2001 году состоялся режиссерский дебют Бодрова с картиной «Сестры», в котором он сам сыграл эпизодическую роль. Фильм «Сестры» был удостоен множества наград, в частности Гран-при фестиваля «Кинотавр».

Летом и осенью 2001 года Сергей участвовал в съемках двух полнометражных фильмов: «Война» Алексея Балабанова и «Медвежий поцелуй» Сергея Бодрова-старшего. Осенью 2001 года он был ведущим проекта «Последний герой».

В 1987 году Сергей Бодров женился на актрисе Светлане Михайлове. В 1998 году у супругов родилась дочь Ольга, а в начале августа 2002, за месяц до отправления на Кавказ на съемки очередного фильма, у них родился сын Александр.

Осенью 2002 года Сергей Бодров-младший и его съемочная бригада снимали фильм «Связной» в горах Северной Осетии. Сергей сам написал сценарий и исполнял главную роль в фильме. Рано утром 20 сентября 2002 года группа направилась из гостиницы в горы. Съемки окончились около семи часов вечера. В это время начался сход ледника «Колка», который в считанные минуты накрыл все Кармадонское ущелье трехсотметровым слоем льда и камней.

В результате трагедии погибли 127 человек. В ходе спасательной операции было обнаружено 17 погибших, остальные все еще считаются пропавшими без вести, включая Бодрова, чьи останки не были обнаружены.