Групповое изнасилование: Крис Браун задержан полицией

Американский певец Крис Браун, известный избиением в 2009 году певицы Рианны, с которой они состояли на тот момент в отношениях, был задержан в Париже сотрудниками французских правоохранительных органов. Сообщается, что музыканта задержали по подозрению в новых преступлениях сексуального характера. С обвинениями в изнасиловании в адрес Брауна выступила 24-летняя девушка.

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По словам потерпевшей, она познакомилась с артистом в ночном клубе Le Crystal на Елисейских полях в ночь с 15 на 16 января. После этого он пригласил ее в номер отеля, где и произошло изнасилование.

В обвинении также упоминаются один из друзей Брауна и его телохранитель, которые были задержаны вместе с ним прямо в гостинице утром 21 января. Сообщается, что они не оказывали сопротивления.

«Его арестовали с двумя другими в понедельник, проводятся допросы и прочие действия», — рассказал источник в правоохранительных структурах.

Представители компании Sony Music воздержались от комментариев в связи с произошедшим. В компании также не смогли рассказать, чем именно занимался в Париже Крис Браун. Сам артист во время своей поездки в город активно вел инстаграм и публиковал фотографии.

На протяжении последних десяти лет Браун находится в фокусе внимания СМИ в связи с насилием, которое он применяет к женщинам. Началом стало избиение на тот момент 21-летней Рианны, с которой он встречался.

Браун напал на певицу после того, как она возмутилась сообщению от его бывшей девушки, которое Браун получил по телефону. Находясь за рулем автомобиля, он начал избивать ее и угрожал расправой. Когда Рианна перестала сопротивляться, он оставил ее в одиночестве. Решением суда Браун был приговорен к общественным работам, а также получил пять лет условного срока. Однако в 2013-м он вновь чуть было не угодил в тюрьму, так как попал в ДТП с непогашенной судимостью.

Музыкант врезался в автомобиль российской фотомодели Ольги Коваленко в Лос-Анджелесе, после чего обругал ее и скрылся с места преступления. Вместо реального срока музыканта приговорили к тысяче часов общественных работ.

Артист все-таки получил несколько недель заключения в тюрьме Лос-Анджелеса после того, как его выгнали за нарушение порядка из реабилитационной клиники. Он был помещен туда после скандала с избиением Рианны, так как в суде удалось доказать, что у музыканта есть психическое заболевание, которое не было вовремя диагностировано врачами.

В январе 2016 года в полицию вновь поступило обращение от девушки, которая заявила о побоях со стороны Брауна. Она рассказала, что певца вывело из себя то, что она принесла с собой сотовый телефон в его апартаменты в отеле в Лас-Вегасе, после чего он ударил ее в правый глаз.

На этом обвинения не закончились, так как в мае 2018 года на артиста в суд подала женщина, заявившая, что была изнасилована на вечеринке, организованной Брауном.

Пожелав сохранить анонимность, она рассказала, что в феврале 2017 года певец предлагал кокаин и другие наркотики гостям у себя дома. У нее силой забрали мобильный телефон, после чего подруга артиста отвела ее в числе нескольких других женщин в спальню, где заблокировала диваном дверь. При попытке девушки покинуть комнату подруга музыканта якобы взяла ее за горло и заставила вступить в интимную связь с одним из друзей Брауна, а затем и сама принудила к контакту.

После того, как дело получило огласку, музыканта арестовали после концерта во Флориде, а затем отпустили под залог в $2 тыс. Сам Браун заявил, что «занимался сексом и смотрел порнографические видео» в момент изнасилования, о котором идет речь.

Основываясь на его словах, представители защиты музыканта потребовали от следователей убрать его имя из материалов дела. Они, в частности, указали на то, что певец не знал о том, что происходит в его доме, а сама пострадавшая ни разу не упомянула Брауна как прямого виновника случившегося и указывала лишь на его косвенную причастность.