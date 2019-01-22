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В США объявляют номинантов на «Оскар». LIVE

Онлайн-трансляция церемонии объявления номинантов на «Оскар»

В Лос-Анджелесе проходит церемония, на которой будут объявлены номинанты на премию «Оскар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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16:57

В категории «Лучший анимационный фильм» буквально разбегаются глаза — как минимум три номинанта более чем заслуживают «Оскара». Это «Мирай из будущего», «Остров собак» и «Человек-паук: Через вселенные». Также в номинации представлены два «диснеейских» мультика — «Ральф против интернета» и «Суперсемейка 2».

16:54

В категории «Лучший оператор» на золотую статуэтку будут претендовать Лукаш Зал («Холодная война»), Альфонсо Куарон («Рома»), Мэттью Либатик («Звезда родилась»), Робби Райан («Фаворитка»), Калеб Дешанель («Работа без авторства»).

16:51

«Лучшие визуальные эффекты»: «Мстители: Война бесконечности», «Кристофер Робин», «Человек на Луне», «Первому игроку приготовиться», «Хан Соло: Звездные Войны. Истории»

16:49

Очень интересная борьба развернется в категории «Лучший режиссер», в которой представлены очень громкиее имена. Претендентами на «Оскар» стали Спайк Ли («Черный клановец»), Альфонсо Куарон («Рома»), павел Павликовский («Холодная война»), Йоргос Лантимос («Фаворитка») и Адам Маккей («Власть»).

16:47

За «Лучший оригинальный сценарий» поборются все те же действующие лица: «Фаворитка», «Рома», «Власть», «Зеленая книга» и «Дневник пастыря».

16:45

Закончилась уже церемония объявления номинантов, и претендентов в оставшихся категориях совсем скоро вам назовем.

16:43

Наконец, следующие фильмы попали в главную номинацию главной кинопремии мира — «Лучший фильм»: «Зеленая книга», «Рома», «Звезда родилась», «Фаворитка», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Черная Пантера» и «Власть».

16:41

Настал черед и номинанток на приз в категории «Лучшая актриса»: Гленн Клоуз («Жена»), Леди Гага («Звезда родилась»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Ялица Апарисио («Рома»).

16:40

«Лучшая музыка к фильму»: «Черная пантера», «Остров собак», «Черный клановец», «Мэри Поппинс возвращается», «Если Бил-стрит могла бы заговорить»

16:37

Пятерку номинантов в категории «Лучший адаптированный сценарий» составили «Баллада Бастера Скраггса», «Если бы Бил-стрит могла говорить», «Звезда родилась», «Черный клановец» и «Сможете ли вы меня простить?»

16:35

В, пожалуй, самую значимую категорию для всех артистов в мире — «Лучший актер» — включены Рами Малек («Богемская рапсодия»), Кристиан Бэйл («Власть»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Итан Хоук («Дневник пастыря») и Уиллем Дефо («На пороге вечности»).

16:33

«Лучший монтаж»: «Власть», «Фаворитка», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Зеленая книга».

16:30

Эх, все-таки не включили «Айку» в число номинантов. Претендентами категории «Лучший иностранный фильм» «Рома», «Холодная война», «Магазинные воришки» (Япония), «Капернаум», «Работа без авторства».

16:28

Вот это интересно! В номинации «Лучший актер второго плана» посоревнуются Махершала Али («Зеленая книга»), Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Адам Драйвер («Черный клановец»), Сэм Эллиотт («Звезда родилась») и Сэм Рокуэлл («Власть»).

16:26

«Лучший короткометражный мультфильм»: «Бао», «Птичья карма», «Билби», «Выходные» и «Один маленький шаг».

16:25

Следом «Лучший монтаж звука»: «Человек на Луне», «Тихое место», «Богемская рапсодия», «Черная Пантера» и «Рома».

16:24

Крайне стремительно ведущие объявляют номинантов. На очереди — «Лучшее сведение звука». В число претендентов на данный приз попали «Рома», «Богемская рапсодия», «Человек на Луне», «Звезда родилась» и «Черная пантера».

16:23

За награду в номинации «Лучшие костюмы» сразятся причастные к лентам «Черная пантера», «Баллада бастера Скрагсса», «Мэри Поппинс возвращается», «Две королевы» и «Фаворитка».

16:21

Для начала ведущие объявили номинанток на получение приза в категории «Лучшая актриса второго плана». Ими стали Эми Адамс («Власть»), Эмма Стоун («Фаворитка»), Марина Де Тавира («Рома»), Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»), Рэйчел Вайс («Фаворитка»).

16:20

Стартовала церемония!

16:15

Особое внимание приковано и к политической драме «Власть», рассказывающей об одном из самых влиятельных политиков в истории США Дике Чейни. Картина, к слову, была лидером минувшего «Золотого глобуса» по числу номинаций — правда, по итогам добилась всего одной награды.

16:10

Шансы поболеть за соотечественников (пусть и выступающих под другим флагом), впрочем, в этом году еще есть — в том самом шорт-листе, в частности, присутствует российско-казахстанская лента Сергея Дворцевого «Айка», отправленная на «Оскар» от Казахстана.

16:05

Среди прочих номинаций есть на «Оскаре» и та, которая потенциально может стать наиболее примечательной именно для российских любителей кино: речь, естественно, про категорию «Лучший фильм на иностранном языке». В этом году, к сожалению, наша страна в данном конкурсе не представлена — отечественных картин не было даже в шорт-листе.

16:00

Премия Американской академии киноискусств, как известно, вручается аж в 24 категориях, включая номинации «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший режиссер», «Лучшая анимационная картина» и другие.

15:55

Удивительно, но февральская церемония (та, которая самая главная и важная) в свою очередь может остаться без официального ведущего вовсе. Планировалось, что эта честь выпадет на плечи актера и комика Кевина Харта, однако тот отказался от предложения организаторов на фоне очередного интернет-скандала.

15:50

Ведущими сегодняшней церемонии, к слову, станут Трэйси Эллис Росс, исполнившая главную роль в «Подругах», и Кумэйл Нанджиани, известный по «Силиконовой долине».

15:45

Ранее — в ночь на 7 января по Москве — в США прошла церемония вручения наград премии «Золотой глобус», учрежденной Голливудской ассоциацией иностранной прессы и считающейся «репетицией» «Оскара». Два главных приза «Глобуса-2019» достались лентам «Зеленая книга» («Лучшая комедия / мюзикл) и «Богемская рапсодия» («Лучшая драма»). Данные фильмы — без всяких сомнений — сегодня окажутся в числе номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

15:40

Отметим, что сам «Оскар» запланирован на 24 февраля 2019 года — именно тогда станут известны лауреаты престижной премии Американской академии киноискусств. Пройдет торжественная церемония, как ожидается, в театре «Долби» в Голливуде.

15:35

Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе и начнется в 16:20 по московскому времени.

15:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции церемонии, на которой объявят номинантов на «Оскар-2019».