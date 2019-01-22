В США объявляют номинантов на «Оскар». LIVE

Среди прочих номинаций есть на «Оскаре» и та, которая потенциально может стать наиболее примечательной именно для российских любителей кино: речь, естественно, про категорию «Лучший фильм на иностранном языке». В этом году, к сожалению, наша страна в данном конкурсе не представлена — отечественных картин не было даже в шорт-листе.