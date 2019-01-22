В США объявляют номинантов на «Оскар». LIVE

- 455302 просмотра Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах
- 361193 просмотра Онлайн последнего дня жизни Владимира Ленина
- 336744 просмотра «Он старается»: что Зеленский рассказал о встрече с Порошенко
- 221400 просмотров В Тернопольской области Украины захватили еще один храм УПЦ МП
- 196290 просмотров Как Захарова ответила на слова Чубайса о «бедности россиян»
- 179553 просмотра Музыкальный критик считает, что Пугачева не может называться певицей
- 165351 просмотр Запутались в парашютах: стали известны детали гибели пилотов Су-34
В категории «Лучший анимационный фильм» буквально разбегаются глаза — как минимум три номинанта более чем заслуживают «Оскара». Это «Мирай из будущего», «Остров собак» и «Человек-паук: Через вселенные». Также в номинации представлены два «диснеейских» мультика — «Ральф против интернета» и «Суперсемейка 2».
В категории «Лучший оператор» на золотую статуэтку будут претендовать Лукаш Зал («Холодная война»), Альфонсо Куарон («Рома»), Мэттью Либатик («Звезда родилась»), Робби Райан («Фаворитка»), Калеб Дешанель («Работа без авторства»).
«Лучшие визуальные эффекты»: «Мстители: Война бесконечности», «Кристофер Робин», «Человек на Луне», «Первому игроку приготовиться», «Хан Соло: Звездные Войны. Истории»
Очень интересная борьба развернется в категории «Лучший режиссер», в которой представлены очень громкиее имена. Претендентами на «Оскар» стали Спайк Ли («Черный клановец»), Альфонсо Куарон («Рома»), павел Павликовский («Холодная война»), Йоргос Лантимос («Фаворитка») и Адам Маккей («Власть»).
За «Лучший оригинальный сценарий» поборются все те же действующие лица: «Фаворитка», «Рома», «Власть», «Зеленая книга» и «Дневник пастыря».
Закончилась уже церемония объявления номинантов, и претендентов в оставшихся категориях совсем скоро вам назовем.
Наконец, следующие фильмы попали в главную номинацию главной кинопремии мира — «Лучший фильм»: «Зеленая книга», «Рома», «Звезда родилась», «Фаворитка», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Черная Пантера» и «Власть».
Настал черед и номинанток на приз в категории «Лучшая актриса»: Гленн Клоуз («Жена»), Леди Гага («Звезда родилась»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Ялица Апарисио («Рома»).
«Лучшая музыка к фильму»: «Черная пантера», «Остров собак», «Черный клановец», «Мэри Поппинс возвращается», «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
Пятерку номинантов в категории «Лучший адаптированный сценарий» составили «Баллада Бастера Скраггса», «Если бы Бил-стрит могла говорить», «Звезда родилась», «Черный клановец» и «Сможете ли вы меня простить?»
В, пожалуй, самую значимую категорию для всех артистов в мире — «Лучший актер» — включены Рами Малек («Богемская рапсодия»), Кристиан Бэйл («Власть»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Итан Хоук («Дневник пастыря») и Уиллем Дефо («На пороге вечности»).
«Лучший монтаж»: «Власть», «Фаворитка», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Зеленая книга».
Эх, все-таки не включили «Айку» в число номинантов. Претендентами категории «Лучший иностранный фильм» «Рома», «Холодная война», «Магазинные воришки» (Япония), «Капернаум», «Работа без авторства».
Вот это интересно! В номинации «Лучший актер второго плана» посоревнуются Махершала Али («Зеленая книга»), Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Адам Драйвер («Черный клановец»), Сэм Эллиотт («Звезда родилась») и Сэм Рокуэлл («Власть»).
«Лучший короткометражный мультфильм»: «Бао», «Птичья карма», «Билби», «Выходные» и «Один маленький шаг».
Следом «Лучший монтаж звука»: «Человек на Луне», «Тихое место», «Богемская рапсодия», «Черная Пантера» и «Рома».
Крайне стремительно ведущие объявляют номинантов. На очереди — «Лучшее сведение звука». В число претендентов на данный приз попали «Рома», «Богемская рапсодия», «Человек на Луне», «Звезда родилась» и «Черная пантера».
За награду в номинации «Лучшие костюмы» сразятся причастные к лентам «Черная пантера», «Баллада бастера Скрагсса», «Мэри Поппинс возвращается», «Две королевы» и «Фаворитка».
Для начала ведущие объявили номинанток на получение приза в категории «Лучшая актриса второго плана». Ими стали Эми Адамс («Власть»), Эмма Стоун («Фаворитка»), Марина Де Тавира («Рома»), Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»), Рэйчел Вайс («Фаворитка»).
Стартовала церемония!
Особое внимание приковано и к политической драме «Власть», рассказывающей об одном из самых влиятельных политиков в истории США Дике Чейни. Картина, к слову, была лидером минувшего «Золотого глобуса» по числу номинаций — правда, по итогам добилась всего одной награды.
Шансы поболеть за соотечественников (пусть и выступающих под другим флагом), впрочем, в этом году еще есть — в том самом шорт-листе, в частности, присутствует российско-казахстанская лента Сергея Дворцевого «Айка», отправленная на «Оскар» от Казахстана.
Среди прочих номинаций есть на «Оскаре» и та, которая потенциально может стать наиболее примечательной именно для российских любителей кино: речь, естественно, про категорию «Лучший фильм на иностранном языке». В этом году, к сожалению, наша страна в данном конкурсе не представлена — отечественных картин не было даже в шорт-листе.
Премия Американской академии киноискусств, как известно, вручается аж в 24 категориях, включая номинации «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший режиссер», «Лучшая анимационная картина» и другие.
Удивительно, но февральская церемония (та, которая самая главная и важная) в свою очередь может остаться без официального ведущего вовсе. Планировалось, что эта честь выпадет на плечи актера и комика Кевина Харта, однако тот отказался от предложения организаторов на фоне очередного интернет-скандала.
Ведущими сегодняшней церемонии, к слову, станут Трэйси Эллис Росс, исполнившая главную роль в «Подругах», и Кумэйл Нанджиани, известный по «Силиконовой долине».
Ранее — в ночь на 7 января по Москве — в США прошла церемония вручения наград премии «Золотой глобус», учрежденной Голливудской ассоциацией иностранной прессы и считающейся «репетицией» «Оскара». Два главных приза «Глобуса-2019» достались лентам «Зеленая книга» («Лучшая комедия / мюзикл) и «Богемская рапсодия» («Лучшая драма»). Данные фильмы — без всяких сомнений — сегодня окажутся в числе номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм».
Отметим, что сам «Оскар» запланирован на 24 февраля 2019 года — именно тогда станут известны лауреаты престижной премии Американской академии киноискусств. Пройдет торжественная церемония, как ожидается, в театре «Долби» в Голливуде.
Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе и начнется в 16:20 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции церемонии, на которой объявят номинантов на «Оскар-2019».