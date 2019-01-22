«Терпеть не могу Виторганов»: Садальский о драке из-за Собчак

Актер Станислав Садальский прокомментировал возможную драку между актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым. Не скрывая своей неприязни к Виторганам, он осудил мужа телеведущей Ксении Собчак и заявил, что будет рад, если супруга уйдет от Максима.

«Мне самому интересно, потому что я Виторганов терпеть не могу. Я очень люблю Людмилу (Максакову — прим.ред), и мы вынужденно с ней расстались из-за Виторганов. И я ей говорю: «Какая же противная эта семейка». Но я очень рад, что они разойдутся — если разойдутся, и если это не вброс», — заявил прославленный артист.

Садальский добавил, что прочел о потасовке в интернете и не может точно утверждать, действительно ли она произошла. Также он посоветовал Собчак не демонстрировать свою личную жизнь в сети.

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«Я очень уважаю Ксению. Мне кажется, что если бы они не показывали свои отношения, было бы лучше. Когда человек публично говорит «люблю» — любовь улетучивается. Нельзя говорить публично, надо это держать в тайне. А когда они это так показывают — все ушло в свисток», — приводит слова Садальского Nation News.

Минувшей ночью в интернете появился ролик с камеры видеонаблюдения, охватывающей территорию перед рестораном на Китай-городе, у которого якобы произошла драка между актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым. На записи видно, как двое мужчин выясняют отношения, а через какое-то время к этому месту подъезжает скорая помощь. Лица и фигуры людей в ролике размыты, но в сети утверждают, что это именно Виторган и Богомолов.

По словам одного из очевидцев, вечером 21 января мужчины отдыхали в одном ресторане и в какой-то момент вышли на улицу «выяснять отношения». Согласно информатору, охранники обоих участников потасовки во время драки бездействовали, передает РЕН ТВ. Утверждается, что Виторган ударил Богомолова.

«Нос хорошо ему разбили», — отметил очевидец.

Он также выразил мнение, что за нападение на Богомолова Виторгану может грозить уголовное наказание.

На следующее утро после произошедшего журналисты выяснили, что участники конфликта разобрались в проблеме самостоятельно и не прибегали к помощи полиции. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«В полицию не поступало заявлений ни от Виторгана, ни от Богомолова», — цитирует «РИА-Новости» представителя полиции.

Точная причина конфликта на данный момент остается неизвестной, однако СМИ подозревают, что мужчины подрались из-за супруги Виторгана Ксении Собчак, который приписывали роман с Богомоловым. Сами участники драки и их приближенные подтверждать или комментировать происшедшее отказались.

В конце ноября Богомолова и Собчак сфотографировали вместе перед показом фильма в кинотеатре, и некоторые пользователи предположили, что именно из-за романа с бывшим кандидатом в президенты России Богомолов в августе режиссер расстался с актрисой Дарьей Мороз.

Возможное расставание Собчак с Виторганом ранее прокомментировал фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров, опубликовавший стихотворение на эту тему в своем инстаграме. Собчак такая выходка явно не понравилось — она отреагировала на пост Шнурова нецензурными стихами в его адрес.

«Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца». С утра все «кумушки» заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто», — написала телеведущая в инстаграме.

Кроме того, Собчак попросила всех интересующихся оставить ее семью в покое, а музыкант упрекнул Ксению в том, что она сама выносит на публику подробности семейной жизни, а затем «удивляется», почему к ее персоне так много внимания.