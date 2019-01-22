«Я так не хочу»: Ярмольник обрушился на телевидение

Всенародную популярность актеру Леониду Ярмольнику, 22 января отмечающему 65-летие, принесла работа на телевидении — успех пришел к нему после миниатюры «Цыпленок табака» в передаче «Вокруг смеха». Однако в интервью, которое Ярмольник дал в преддверии своего дня рождения, он заявил о нежелании появляться на современном отечественном телевидении.

Он рассказал, что не испытывает нехватки в предложениях принять участие в различных программах и даже стать ведущим. По его словам, из-за отсутствия оригинальности в предлагаемых проектах он вынужден отвечать отказом на подобные обращения.

«Предложений таких много. Приблизительно раз в три-четыре месяца какой-то из каналов мне предлагает что-то вести. Я отказываюсь, потому что в том, что я делал на телевидении раньше, всегда была какая-то изюминка, непохожесть на другие проекты. Нет идеи по-настоящему новой, интересной. Предлагают перепевы того, что уже есть», — поделился Ярмольник в интервью ТАСС.

Реклама

Нехватка новых идей стала не единственной претензией актера к российскому телевизионному руководству. По его словам, телевидение также «стало бесстыжим» в своей готовности обсуждать личную жизнь известных личностей. Ярмольник признался, что подобные шоу ему смотреть неинтересно и стыдно.

«Телевидение ведет себя преступно, оно портит вкус зрителей, уничтожает чувство собственного достоинства. Есть вещи, которые должны обсуждаться только в семье. Иначе это отвратительно и безнравственно», — подчеркнул он.

Кроме того, артист выразил уверенность, что телевизионная продукция подобного рода отрицательно влияет на аудиторию телеканалов.

Ранее он уже выступал с критикой в адрес российского телевидения. На гастролях в Екатеринбурге он, в частности, рассказывал местной редакции «Комсомольской правды» о нежелании появляться на экране.

«Я вообще сейчас стал меньше появляться на телевидении, в том числе и на ток-шоу. Просто не могу в них участвовать. Изменился язык, изменилась мораль, теперь она не соответствует моим убеждения. Ценз того, что можно, а что нельзя упал ниже плинтуса. Сейчас показывают, кто с кем живет, кто у кого что украл…» — сокрушался Ярмольник.

Согласно артисту, он готов участвовать в телепроектах только при условии, что сможет принести своим участием реальную пользу.

«В целом же телевидение стало отхожим местом, в которое приходят, чтобы рылом посветить. Я так не хочу», — подытожил он.

Ярмольник также отметил, что сохраняет преданность принципам, которые исповедовал в юности: «Думаю, так правильно и так логично. Помню свою молодость, в 17–18 лет был абсолютно взрослым самостоятельным человеком, каждый день делавшим свой выбор. Таким и остаюсь».

Говоря о ситуации в российском кинематографе, он поделился своим видением того, как работают современные российские актеры.

«Молодые артисты, на мой взгляд, очень похожи друг на друга. Они все умеют, все знают, работают хорошо, но не сильно друг от друга отличаются. Раньше мы смотрели фильмы и с легкостью запоминали артистов. Сегодня это делать все сложнее», — сказал Ярмольник.

По мнению Леонида, в сложившейся ситуации актеры его уровня могут удивлять «только в своей возрастной аудитории», демонстрируя уважением и качество работы. Подарком судьбы для себя как для актера он при этом назвал работу над фильмом «Трудно быть богом» Алексея Германа, которая продлилась 15 лет.

«Что касается фильма «Трудно быть богом» — я один из самых счастливых артистов своего поколения, потому что мне удалось проработать столько лет с Германом. Это подарок судьбы. Это новое представление о профессии, о кино, о смысле», — признался Ярмольник.

Комментируя отсутствие у себя аккаунта в социальных сетях, он обратил внимание на то, что популярность подобного рода коммуникации — в том числе и у министра культуры Владимира Мединского — «культивируется».

«Что касается твиттера, знаю, что Владимир Ростиславович там много пишет, но это же вполне объяснимо. Такие истории очень культивируются среди наших чиновников, поскольку у нас есть один невероятный юзер — Дмитрий Анатольевич Медведев. Он — председатель правительства, поэтому все тоже пытаются соответствовать. Все должны этим увлекаться. Айфоны, айпады, соцсети», — выразил уверенность юбиляр.